  • Новость часаИндия заключила контракт с Россией на поставки противокорабельных ракет
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Трамп переоценил оставшиеся у Украины сырьевые богатства
    Начата работа над единой линейкой учебников по русскому языку и литературе
    Орбан анонсировал сделку Венгрии с США и пообещал жесткие времена ЕС
    Историк Мясников: Присоединение территории Западной Украины не было ошибкой Сталина
    Лавров анонсировал открытие нескольких посольств в Африке
    Нетаньяху решил попросить у Трампа оружие для удара по Ирану
    Финляндия ускорила вырубку лесов после отказа от древесины из России
    Глава МИД Израиля назвал новые власти Сирии вежливыми джихадистами
    Рар: Сделка с Трампом позволит Орбану стать одним из лидеров ЕС
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В агентстве по подкупу элит устроили погром

    Агентство США по международному развитию (USAID) стало за прошедшие десятилетия государством в государстве американской внешней политики, не менее важным во внешних связях, чем министерство обороны или иностранных дел.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Неприличная болезнь языка

    Мат предназначен для выражения подчеркнутого неуважения – к самому себе, к собеседнику и к окружающим в целом. Он определенным образом настраивает людей. «Мы здесь не уважаем друг друга, не доверяем и ничего хорошего друг от друга не ждем.

    22 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Умная цензура честнее либеральной «свободы»

    Именно жесточайшая цензура, по логике авторов «Википедии», гарантирует демократам полную свободу слова. В тоталитарных обществах, разумеется, цензура «осуществляет контрольно-запретительные, полицейские и манипулятивные функции». И не спрашивайте меня, почему при пересечении границы функции одной и той же опции меняются так радикально.

    35 комментариев
    4 февраля 2025, 21:05 • Новости дня

    Рар: Сделка с Трампом позволит Орбану стать одним из лидеров ЕС

    Политолог Рар: Теплые отношения Трампа и Орбана усиливают позиции Венгрии внутри ЕС

    Рар: Сделка с Трампом позволит Орбану стать одним из лидеров ЕС
    @ Szilard Koszticsak/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Либеральная западная элита не готова подстраиваться под Дональда Трампа. В Брюсселе надеются «утихомирить» республиканца, но это тщетные надежды. Между тем Виктор Орбан предлагает ЕС четкую картину будущего, где организация пойдет рука об руку с новой администрацией США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал сделку Будапешта с США на фоне готовности Трампа ввести пошлины в отношении ЕС.

    «Виктор Орбан пытается стать лидером Евросоюза. Он делает смелые заявления о внешней и оборонной политике объединения, которые производят резонанс не только внутри ЕС, но и за его пределами. Теплые и дружественные отношения с Дональдом Трампом могут значительно укрепить позиции венгерского премьера в организации», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Фактически кроме него в руководстве других европейских государств нет людей, способных похвастаться отлаженным диалогом с новым президентом США. Не исключаю, что Орбан и Трамп действительно могли договориться о будущем взаимодействии Будапешта и Вашингтона в обход Брюсселя. Думаю, они также обсудили перспективы окончания украинского конфликта», – отмечает собеседник.

    «Конечно, каких-либо подробностей об этом к настоящему моменту нет, но Штаты наверняка попытаются учесть интересы Венгрии в энергетической сфере. Сложившаяся ситуация может усилить раскол в ЕС. Однако западные либеральные элиты до сих пор надеются, что им хватит сил «утихомирить» Трампа», – рассуждает эксперт.

    «В то же время Будапешт смотрит на реальность более прагматично. Орбан предлагает Европе идти в будущее под крылом новой администрации Штатов. Не все к этому готовы, но рано или поздно им придется перестроиться под новые веяния», – заключил Рар.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал сделку с Будапешта с США. По его словам, это позволит республике сохранить свои экономические отношения со Штатами. «А как насчет бюрократов в Брюсселе? Вы заварили эту кашу, теперь расхлебывайте ее!» – добавил он, уточнив, что ЕС уже сейчас может «распрощаться» с действующими правилами международной торговли.

    Орбан подчеркнул, что Евросоюз ждут сложные времена. По его оценке, чиновники объединения видят «приближение торнадо Трампа», но думают, что смогут его избежать. Между тем он считает, что новый президент США уже показал серьезность своих намерений, «перевернув мир с ног на голову» всего за две недели.

    «Гендерное безумие в Америке закончилось, финансирование глобалистских организаций Сороса прекращено, нелегальная миграция тоже, как и поддержка российско-украинской войны. Другими словами, все, что бюрократы в Брюсселе пытались навязать нам в последние годы, пришло к концу», – пояснил Орбан.

    До этого Дональд Трамп пообещал ввести пошлины против ЕС, поскольку организация «ужасно относится» к США. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала возможные последствия тарифных войн, инициируемых республиканцем.

    3 февраля 2025, 21:56 • Новости дня
    Трамп объявил, что хочет получить с Украины в обмен на помощь США

    Трамп заявил о заинтересованности в редкоземельных металлах с Украины взамен на помощь США

    Трамп объявил, что хочет получить с Украины в обмен на помощь США
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп выразил желание получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь Вашингтона, сообщил пул Белого дома.

    В сообщении пула Белого дома отмечается, что Трамп заявил о намерении страны получить редкоземельные металлы с Украины в рамках сотрудничества, которое предполагает оказание помощи Украине, передает ТАСС

    «Я хочу обеспечить наличие редкоземельных металлов. Мы даем миллиарды долларов. У них отличные редкоземельные металлы. А я хочу обеспечить редкоземельные металлы. И они этого хотят», – заявил Трамп журналистам.

    Трамп также отметил, что Соединенные Штаты предоставляют Украине помощь не только в денежной, но и в материальной форме, и Вашингтон хочет гарантий, «чтобы то, что вкладывается, было гарантировано».

    Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм заявлял, что на Украине есть полезные ископаемые на триллион долларов, которые могут принести пользу экономике США. Также сообщалось, что украинские политики и бизнесмены обратились к Трампу с предложением предоставить доступ к энергоресурсам и минералам в обмен на военную поддержку.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Владимир Зеленский предложил Западу сразиться с Россией за недра Украины. Однако наступление российской армии в Донбассе оборачивается для Украины не только потерей населенных пунктов, но и утратой обширных запасов природных ископаемых. Только освобождение населенного пункта Шевченко в ДНР позволило установить контроль над крупнейшим месторождением лития, которое Зеленский планировал отдать западным партнерам в обмен на гарантии безопасности.

    Коментарии (49)
    4 февраля 2025, 15:00 • Новости дня
    Орбан анонсировал сделку Венгрии с США и пообещал жесткие времена ЕС
    Орбан анонсировал сделку Венгрии с США и пообещал жесткие времена ЕС
    @ JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Венгрия планирует заключить сделку с США для укрепления экономических связей, заявил премьер-министр Виктор Орбан. При этом он отметил, что Евросоюз «ждут тяжелые месяцы».

    В своей публикации на Facebook (продукт компании Meta, признанной экстремистской в России) Орбан подчеркнул, что в Брюсселе все видят, что приближается «торнадо Трампа», но большинство все еще надеется, что им удастся избежать последствий, передает РИА «Новости».

    «Не удастся», – написал Орбан. По его словам, в Америке закончилась гендерная истерия, прекращено финансирование глобалистских организаций Сороса, остановлена незаконная миграция, а также прекращена поддержка конфликта на Украине.

    «Иными словами, конец всему тому, что брюссельские бюрократы пытались навязать нам в последние годы. Но есть и еще кое-что. Нам предстоит попрощаться с привычными правилами мировой торговли», – добавил Орбан. Он считает что новый президент США будет отстаивать американские интересы, даже в ущерб Европе.

    «Европейский союз ждут тяжелые месяцы, а брюссельским бюрократам предстоят жесткие времена», – подчеркнул Орбан. Он отмечает, что Венгрии необходимо заключить соглашение, чтобы сохранить экономические отношения с США. «Мы всегда знали, что президент Трамп вернется, поэтому подготовились. А брюссельцам придется расхлебывать то, что они сами заварили», – подчеркнул Орбан.

    Он отметил, что для заключения действительно выгодной сделки необходимо уважение и знание интересов друг друга, передает РИА «Новости».

    Ранее Орбан выразил недовольство политикой Брюсселя, призвав к переменам и прекращению конфликта на Украине, а также заявил, что Евросоюзу необходимо отказаться от санкционной политики в отношении России.

    Коментарии (9)
    2 февраля 2025, 16:20 • Видео
    Зеленский зачищает Украину от конкурентов

    Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

    Коментарии (0)
    4 февраля 2025, 12:32 • Новости дня
    Рар объяснил возмущение Шольца из-за требования Трампом ресурсов Украины

    Германский политолог Рар: Для Трампа война – это бизнес, а Шольц руководствуется моралью

    Рар объяснил возмущение Шольца из-за требования Трампом ресурсов Украины
    @ IMAGO/Rudiger Wolk/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если для Дональда Трампа военный конфликт – это бизнес, и США желают получить материальную выгоду от поддержки Киева, то Олаф Шольц наивно пытается руководствоваться моралью, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее канцлер ФРГ назвал эгоистичным требование главы Белого дома о поставках металлов с Украины.

    «Олаф Шольц, который подверг критике предложение Дональда Трампа, размышлял как представитель либеральных элит Европы», – отметил германский политолог Александр Рар. Он указал на отличие позиций политиков.  Так, американский президент считает, что «бесплатный сыр бывает только в мышеловке», и Украина должна расплачиваться своими ресурсами за предоставленную в будущем военную помощь, уточнил собеседник.

    «Для Трампа война – это бизнес. США желают получить материальную выгоду от поддержки Киева. Тем более что в успех украинской стороны в Вашингтоне уже не верят», – детализировал эксперт. «Между тем канцлер ФРГ руководствуется моралью. Украина, по его мнению, «защищает свободу Европы», и поэтому должна быть вооружена бесплатно», – продолжил спикер. Рар отметил, что в Европе – в отличие от Штатов – «наивно верят в возможную победу Киева».

    Иной точки зрения придерживается Иван Кузьмин, автор отраслевого Telegram-канала «Наш друг Вилли», эксперт по Германии. Он напомнил, что ФРГ продолжает занимать первое место среди стран ЕС и Британии по объему поддержки, направляемой Украине.

    «Учитывая масштабы направляемых Берлином средств, а также подписанный им и Киевом в феврале прошлого года договор о гарантиях безопасности, неудивительно, что власти Германии и сами заинтересованы в редкоземельных металлах Украины, играющих значительную роль в производстве военной продукции», – отметил эксперт.

    «ФРГ, вероятно, будет играть ключевую роль в восстановлении страны после конфликта. Поэтому Берлин, разумеется, заинтересован в сохранении этих драгоценных ресурсов за Киевом», – заключил Кузьмин.

    Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц подверг критике президента США Дональда Трампа за требование поставок металлов от Украины в обмен на помощь. По его мнению, такая позиция американского лидера является «крайне эгоистичной и эгоцентричной».

    Немецкий политик считает, что ресурсы Украины должны быть направлены на восстановление страны после завершения текущего конфликта. «Речь идет о том, чтобы гарантировать, что Киев сможет финансировать свою реконструкцию», – пояснил Шольц.

    Напомним, в понедельник Трамп заявил о желании заключить с Украиной соглашение о поставках Штатам редкоземельных металлов в обмен на продолжение военной помощи. Как пишет The Hill, неясно, касается ли заявление американского президента таких минералов, как литий и титан, запасы которых у Украины «значительны».

    Между тем украинские СМИ сообщают, что большая часть редкоземельных металлов, интересующих США, находится на неподконтрольных Киеву территориях. Отмечается, что совокупная стоимость украинских полезных ископаемых по состоянию на апрель 2023 года оценивалась в 15 трлн долларов. Однако более 70% этих запасов сосредоточено в ДНР, ЛНР, а также Днепропетровской области, к которой приближается линия фронта.

    Владимир Зеленский уже предлагал Вашингтону доступ к этим ресурсам в рамках своего «плана победы». В Верховной раде подчеркивали, что некоторые жители Украины недовольны возможностью передачи добычи полезных ископаемых в руки американцев. Депутат Максим Бужанский указывал, что из-за сложности добычи инвесторы пока не спешат вкладывать средства в этот сектор.

    Экономист Иван Лизан в разговоре с газетой ВЗГЛЯД указывал, что «Запад уже сейчас полностью контролирует Украину и вывозит все необходимые ему ресурсы», а «востребованных редкоземельных металлов, которые есть у того же Китая, на Украине нет».

    Коментарии (12)
    4 февраля 2025, 08:41 • Новости дня
    Китай ввел ответные пошлины на энергоресурсы и товары из США

    Госсовет Китая ввел пошлины на нефть, уголь и СПГ из США

    Китай ввел ответные пошлины на энергоресурсы и товары из США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Китай ввел с 10 февраля пошлины в 10% на американскую нефть и сельскохозяйственную технику, а также в 15% на уголь и сжиженный природный газ, следует из указа Госсовета КНР.

    Под действие пошлин с 10 февраля попадают американские энергоресурсы, включая нефть, уголь и сжиженный природный газ (СПГ), а также сельскохозяйственная техника и автомобили. Нефть и техника будут облагаться пошлиной в 10%, а уголь и СПГ – 15%, передает ТАСС.

    Решение о введении пошлин было принято Государственным советом КНР в ответ на внешнеэкономическую политику США и для защиты китайских производителей. Введение пошлин ожидается также на многолитражные автомобили и пикапы.

    Помимо введения пошлин, Китай также вводит экспортный контроль на товары, связанные с вольфрамом, теллуром, висмутом, молибденом и индием. В Министерстве коммерции КНР заявили, что данная мера направлена на защиту национальной безопасности и интересов страны, а также на выполнение международных обязательств. Экспортерам теперь потребуется лицензия, которую можно будет получить в департаменте коммерции Госсовета.

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин, предусматривающий дополнительные тарифы в размере 10% на китайские товары.

    Также Трамп обвинил Китай в пандемии COVID-19.

    Между тем сообщалось, что в Белом доме заявили, что Трамп планирует провести разговор с китайским лидером Си Цзиньпином в течение 24 часов.

    Коментарии (22)
    4 февраля 2025, 05:57 • Новости дня
    На Украине указали на потерю территорий с редкоземельными металлами

    На Украине указали на утрату Киевом контроля над территориями с редкоземельными металлами

    На Украине указали на потерю территорий с редкоземельными металлами
    @ Александр Русский/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Львиная доля украинских редкоземельных металлов расположена на неподконтрольных Киеву территориях, заявили украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщают, что большая часть редкоземельных металлов, интересующих США, находится на неподконтрольных Киеву территориях. Сообщалось, что, совокупная стоимость украинских полезных ископаемых по состоянию на апрель 2023 года оценивалась в 15 трлн долларов. Однако более 70% этих запасов сосредоточено в ДНР, ЛНР. а также Днепропетровской области, к которой приближается линия фронта, передает ТАСС.

    СМИ Украины заявили, что страна обладает крупнейшими в Европе запасами титана и лития, что делает ее стратегически важной для производства высокотехнологичной продукции. Отмечается, что украинский лидер Владимир Зеленский уже предлагал США доступ к этим ресурсам в рамках своего «плана победы».

    В Верховной раде депутат Максим Бужанский отметил, что некоторые жители Украины недовольны возможностью передачи добычи полезных ископаемых в руки американцев. Он подчеркнул, что из-за сложности добычи инвесторы пока не спешат вкладывать средства в этот сектор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп выразил желание получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь Вашингтона. Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявлял, что на Украине есть полезные ископаемые стоимостью триллион долларов, которые могут принести пользу экономике США.

    Однако экономист Иван Лизан, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050, указывал, что «Запад уже сейчас полностью контролирует Украину и вывозит все необходимые ему ресурсы», а «востребованных редкоземельных металлов, которые есть у того же Китая, на Украине нет».

    Коментарии (19)
    4 февраля 2025, 10:59 • Новости дня
    Киев заявил об «этнической ненависти» в связи с гибелью украинца в Братиславе

    Politico: Украина обвинила Словакию в этнической ненависти после гибели гражданина в Братиславе

    Tекст: Вера Басилая

    Украина потребовала проведения беспристрастного расследования смерти своего гражданина в Братиславе, заподозрив, что за гибелью украинца в словацкой столице могла стоять «этническая ненависть», сообщило издание Politico.

    Украина потребовала проведения беспристрастного расследования смерти своего гражданина в Братиславе, пишет Politico.

    «Мы требуем беспристрастного расследования и привлечения к ответственности», – заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсетях в понедельник вечером.

    «Мы не можем исключить этническую ненависть как одну из причин этого преступления», – написал глава МИД Украины.

    Словацкие медиа сообщили, что жертва, личность которой не раскрывается, была избита охраной торгового центра и, возможно, полицейским патрулем после того, как его якобы поймали на краже 30 января. Нападение было зафиксировано камерой и сообщено парамедиком.

    Смерть украинца привлекла внимание на фоне обострения отношений между странами, вызванного отказом Украины продолжать транзит российского газа через свою территорию в Словакию. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что проблемы с потерей доходов от транзита газа вызваны действиями Владимира Зеленского.

    Смертью гражданина Украины в Братиславе первоначально занимался местный полицейский участок, но вскоре национальная полиция страны решила взять расследование на себя из-за «множественных неясностей в подходе полиции, который станет предметом дальнейшего расследования».

    «Мы будем внимательно изучать это дело, чтобы убедиться, что все полицейские, если они находятся под подозрением, выполнили свои обязанности», – заявила временный президент Словацкой национальной полиции Яна Машкарова.

    Посольство Украины в Братиславе также заявило, что не исключает возможности этнического мотива преступления, учитывая всплеск антииукраинских настроений в словацком обществе.

    Ранее в Словакии задержали гражданина Украины, подозреваемого в подготовке госпереворота.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее обвинил Украину в причастности к кибератаке на страну.

    Также Фицо заявил, что треть участников антиправительственных митингов в Словакии являются украинцами, выступающими против словацкого правительства.

    Коментарии (11)
    4 февраля 2025, 12:53 • Новости дня
    Кремль прокомментировал данные о продолжении поставок оружия США Украине

    Песков заявил об очевидности продолжения поставок американского оружия Украине

    Кремль прокомментировал данные о продолжении поставок оружия США Украине
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Поставки американского оружия Киеву продолжаются, так как обратного никто не заявлял, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщение Reuters о возобновлении поставок.

    Песков подчеркнул: «Очевидно, что поставки продолжаются. Об остановке поставок вооружения никто не заявлял, поэтому эти поставки продолжаются». Таким образом, он ответил на информацию агентства Reuters о временной приостановке поставок, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после прихода к власти Дональда Трампа США приостановили финансирование почти всех программ иностранной помощи на три месяца.

    По данным Reuters, поставки американского оружия на Украину были временно приостановлены, но позднее возобновлены.

    Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что возобновление поставок США оружия Украине ухудшает ситуацию и препятствует переговорам между Россией и США.

    Коментарии (6)
    4 февраля 2025, 01:22 • Новости дня
    Трюдо принял новые обязательства перед США после разговора с Трампом

    Трюдо сообщил о согласии Трампа приостановить импортные пошлины на канадские товары и принял новые обязательства перед США

    Трюдо принял новые обязательства перед США после разговора с Трампом
    @ Justin Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канада и США договорились о 30-дневной приостановке американских пошлин на канадские товары, Оттава принимает новые обязательства по защите границы и борьбе с наркотрафиком, сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо после разговора с президентом США Дональдом Трампом.

    «Предложенные пошлины будут приостановлены как минимум на 30 дней, пока мы работаем вместе», – приводит слова Трюдо РИА «Новости».

    Трюдо сообщил, что Канада внедряет план пограничного контроля стоимостью около 900 млн долларов США, который включает укрепление границы новыми вертолетами, технологиями и персоналом. «Почти 10 тыс. человек задействованы и будут работать над защитой границы», – заявил он.

    Кроме того, Канада берет на себя новые обязательства по борьбе с наркотрафиком. В частности, планируется назначение так называемого «фентанилового царя», внесение картелей в список террористических организаций и обеспечение круглосуточного контроля границы. Также будет создано совместное канадско-американское подразделение для борьбы с организованной преступностью и отмыванием денег.

    Трамп подтвердил, что американская администрация приостановит введение пошлин: «Я очень доволен этим первым результатом, и объявленные в субботу пошлины будут приостановлены на 30 дней, чтобы посмотреть, удастся ли заключить окончательную экономическую сделку с Канадой. Справедливость для всех», – передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт из Мексики и Канады, а также выразил мнение, что Канада не останется жизнеспособной страной без американской поддержки и предложил ей стать 51-м штатом США.

    Позднее президент Мексики Клаудия Шейнбаум объявила о временной приостановке действия пошлин США на мексиканские товары после телефонного разговора с Трампом.

    Коментарии (11)
    3 февраля 2025, 21:42 • Новости дня
    Захарова сообщила о приказе USAID «карманным» СМИ скрывать преступления ВСУ

    Захарова обвинила USAID в давлении на СМИ для сокрытия преступлений ВСУ

    Захарова сообщила о приказе USAID «карманным» СМИ скрывать преступления ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Агентство по международному развитию (USAID) в использовании тактики «стратегического молчания», при которой «независимые» СМИ игнорируют преступления ВСУ, такие как удары по интернату в Судже и убийства в Курской области.

    Агентство по международному развитию (USAID) принуждало независимые СМИ не освещать преступления вооруженных сил Украины (ВСУ), заявила Захарова в своем «Telegram-канале ». В качестве примеров она назвала удары ВСУ по интернату в Судже и убийство мирных жителей в Русском Поречном Курской области, которые были проигнорированы этими СМИ.

    Захарова объяснила, что в USAID преобладает метод «стратегического молчания» – это конструкция фейковой реальности, когда неудобные сюжеты и мнения игнорируются по заказу спонсора карманных СМИ. По ее словам, американский сегмент интернета содержит скрины «Пособия по борьбе с дезинформацией», подготовленного USAID в 2021 году, которое дает инструкции «карманным» СМИ по манипуляции общественным мнением.

    На фоне обсуждения судьбы USAID общественные деятели и расследователи США вспомнили об этом документе, однако никаких заявлений от USAID о фейковости материалов не поступало. Захарова отметила, что заокеанские хозяева используют срежиссированные вбросы и фейки, как это было с инцидентом в Буче и подрывами «Северных потоков».

    Захарова также подчеркнула, что подобные действия не новы, и аналогичные проекты, например, многолетний проект Форин-офиса по ослаблению влияния России, включали финансирование «независимых российских» СМИ и блогеров для вмешательства во внутренние дела России и стран Восточной Европы.

    «Теперь многое становится понятным не только в том, и в отношении деятельности уважаемых международных структур. К примеру, гендиректор ЮНЕСКО Азуле не просто замалчивает убийства российских журналистов и военкоров укробандеровцами и покрывает тем самым преступный киевский режим, а «соблюдает режим стратегического молчания», – подчеркнула Захарова.

    Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам для оценки их соответствия внешней политике Соединенных Штатов. Украинский офис USAID получил распоряжение о приостановке финансирования проектов, однако подробности пока неизвестны.

    Между тем Илон Маск обвинил USAID в преступной деятельности и призвал к ликвидации агентства, назвав его «клубком червей». Захарова же предложила реорганизовать агентство США по международному развитию, чтобы оно стало оказывать помощь самим Соединенным Штатам.


    Коментарии (3)
    4 февраля 2025, 00:45 • Новости дня
    Reuters заявило о приостановке и возобновлении США поставок оружия Украине
    Reuters заявило о приостановке и возобновлении США поставок оружия Украине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Поставки американского оружия на Украину были временно приостановлены, но позднее возобновлены, внутри администрации США возникли разногласия по поводу продолжения военной помощи Киеву, сообщает Reuters.

    Поставки возобновились в выходные. Источники Reuters пояснили, что пауза была связана с внутренними дебатами в администрации президента Дональда Трампа по поводу политики в отношении Киева.

    Поставки возобновились после того, как Белый дом отказался от первоначального намерения прекратить всю помощь Украине, отметили два источника. Один из них, американский чиновник, подчеркнул, что в администрации существуют разногласия по поводу того, насколько США должны продолжать поддержку военных усилий Киева из своих запасов оружия.

    Белый дом пока не дал комментариев относительно этой паузы. Пока неясно, признает ли администрация Трампа официально приостановку и последующее возобновление поставок, заявило Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты, по данным Reuters, в последний год президентства Джо Байдена замедлили оказание помощи киевскому режиму, опасаясь эскалации. После прихода к власти Трампа США приостановили финансирование почти всех программ иностранной помощи на три месяца.

    Коментарии (17)
    4 февраля 2025, 13:00 • Новости дня
    Песков: Трамп предложил Киеву закупать у Вашингтона военную помощь

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Слова президента США Дональда Трампа о желании получить редкоземельные металлы с Украины представляют собой предложение киевскому режиму покупать военную помощь, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Это предложение [Украине] покупать помощь, то есть не продолжать ее оказывать на безвозмездной или иной основе, а именно обеспечивать ее на коммерческой основе», – цитирует Пескова ТАСС.

    Напомним, Трамп выразил желание получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь Вашингтона.

    Это предложение раскритиковал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

    Коментарии (9)
    4 февраля 2025, 10:31 • Новости дня
    Шольц назвал эгоистичным требование Трампа о поставках металлов с Украины
    Шольц назвал эгоистичным требование Трампа о поставках металлов с Украины
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц подверг критике президента США Дональда Трампа за требование поставок металлов от Украины в обмен на помощь, отметив, что это эгоистичный подход.

    Шольц раскритиковал президента США за его требование к Украине по поставкам металлов в обмен на оказание помощи, передает Deutche Welle (внесено в список иноагентов).

    Немецкий канцлер считает, что такое требование является крайне эгоистичным и эгоцентричным, поскольку использование ресурсов Украины для финансирования оборонной поддержки противоречит интересам страны.

    По мнению Шольца, ресурсы Украины должны быть направлены на восстановление страны после завершения текущего конфликта.

    Канцлер Германии добавил, что поддержка Украины должна основываться на долгосрочных интересах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Трамп заявил о заинтересованности в редкоземельных металлах на Украине взамен на помощь США. В ответ украинские СМИ указали, что львиная доля этих металлов расположена на неподконтрольных Киеву территориях.

    Коментарии (13)
    4 февраля 2025, 12:36 • Новости дня
    Эксперт: Трамп перетряхивает логово своих врагов в USAID ради собственной власти

    Политолог Бордачев: Команде Трампа нужен полный разгром USAID

    Эксперт: Трамп перетряхивает логово своих врагов в USAID ради собственной власти
    @ AP/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Перетряска или ликвидация Агентства США по международному развитию (USAID) выгодна России. Ведь в результате реформ главы Белого дома Дональда Трампа эта подрывная сеть будет ослаблена на постсоветском пространстве, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее госсекретарь США Марко Рубио стал и. о. главы USAID.

     «Трамп перетряхивает USAID для стабилизации собственной власти. Это логово его противников и своеобразное государство в государстве. Думаю, агентство будет если не ликвидировано, то существенно реформировано и станет работать в жестком подчинении Госдепу», – пояснил Тимофей Бордачев, программный директор дискуссионного клуба «Валдай».

    «Команде американского лидера нужен полный разгром руководителей USAID и их замена на лояльные кадры. Именно для обоснования правильности своих действий в глазах американского общества Белый дом и опубликовал отчеты о бессмысленных тратах агентства», – детализировал эксперт.

    «Но как бы то ни было, американская внутриполитическая повестка скажется на постсоветском пространстве, где подрывная сеть USAID теперь почувствует себя менее уверенно. Многочисленная клиентура агентства начнет испытывать больше напряжения и волнения по поводу поведения спонсора. А это в любом случае хорошо для России», – заметил он.

    «Надо понимать, что далеко не все власти стран бывшего СССР любят USAID. Например, Казахстан терпит их на своей территории только потому, что боится США. А в Армении политические силы, наоборот, опираются на американскую помощь в соперничестве на внутреннем треке», – продолжил аналитик.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что он стал исполняющим обязанности главы Агентства США по международному развитию (USAID). Также он делегировал полномочия Питу Марокко, который уже разработал директиву о заморозке почти всей иностранной помощи. «Марокко знает, как работает система, и демонтирует ее по всем направлениям», – приводит CNN слова неназванного чиновника.

    В свою очередь, Илон Маск, самый богатый человек в мире и глава нового департамента эффективности правительства, заявил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о закрытии USAID. Демократы раскритиковали это решение, завив, что глава государства не имеет права закрывать федеральное агентство без консультации с Конгрессом.

    Между тем Белый дом обнародовал список «нелепых трат» USAID, в который вошли проекты поддержки трансгендерных инициатив (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) в Колумбии и Перу, а также сотни тысяч долларов, направленных на организации, связанные с террористами.

    Напомним, USAID было создано в 1961 году для предоставления гумпомощи другим странам. 20 января 2025 года Трамп заморозил инициативы USAID на 90 дней – за это время будет проведена проверка того, соответствует ли работа агентства целям США.

    Коментарии (6)
    4 февраля 2025, 10:15 • Новости дня
    OMV заявила о выигрыше арбитража у Газпрома по австрийскому контракту

    Tекст: Александра Юдина

    Австрийская компания OMV заявила, что якобы выиграла арбитражное разбирательство в Стокгольме против «Газпром экспорта» по контракту на поставку газа в Австрию.

    Согласно отчету австрийской OMV, компания якобы выиграла арбитражное разбирательство против «Газпром экспорта» по контракту на поставку газа в Австрию, передает ТАСС.

    Отмечается, что в результате OMV «зачла 48 млн евро в счет своих обязательств по договору».

    Также в OMV заявили, что «в свете благоприятного решения финансовые последствия частичного зачета обязательств по контракту на поставку австрийского газа были отражены в составе прочих операционных доходов в 2025 году».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года австрийская компания уже заявляла, что выиграла зарубежный арбитраж против «Газпром экспорта» на сумму 230 млн евро. В мае Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск «Газпром экспорта» к австрийской OMV Gas Marketing & Trading GmbH, запретив компании продолжать разбирательство в Стокгольмском арбитраже.

    Напомним, австрийская энергетическая компания OMV расторгла долгосрочный контракт с компанией «Газпром экспорт» на поставку природного газа.

    Коментарии (0)
    3 февраля 2025, 22:37 • Новости дня
    Трамп выдвинул Канаде условие для отмены пошлин

    Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США для отмены торговых пошлин

    Tекст: Вера Басилая

    Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы стала 51-м штатом США, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп снова предложил Канаде присоединиться к Соединенным Штатам в качестве 51-го штата, чтобы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не нуждаются в канадских автомобилях, лесах и энергии, поскольку обладают достаточными ресурсами для их производства внутри своей страны.

    Трамп также объяснил, что решение о введении 20-процентных пошлин на канадские товары связано с желанием улучшить торговый баланс. Он выразил намерение обсудить возможность изменений в торговых отношениях с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. По мнению президента, США сталкиваются с огромным дефицитом в торговле с Канадой и другими странами, и существующие «ужасные».

    Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт из Мексики и Канады с исключением для канадских энергоресурсов, на которые установлены более низкие тарифы, а также ввел дополнительные тарифы на китайские товары.

    В ответ на это несколько канадских провинций анонсировали запреты на продажу американского алкоголя.

    Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Канада не останется жизнеспособной страной без американской поддержки, и предложил ей стать 51-м штатом США.

    Американист Борис Межуев предположил, что в Канаде может быть реализован проект «анти-США».

    Коментарии (0)
    Главное
    Названы страны с территориальными претензиями к Украине
    Системы РЭБ подавили дроны-камикадзе ВСУ в Энергодаре
    Пашинян назвал поражение в Карабахе шагом к независимости Армении
    Призывавший убивать российских военных депутат стал спикером парламента Финляндии
    Маск поставил в офисе кадрового управления США кровати
    Названы сроки завершения миссии американских войск в Ираке
    Гроссмейстер Шипов объяснил суть конфликта между FIDE и Карлсеном

    Трамп начал самую разрушительную торговую войну за 100 лет

    Введение Трампом пошлин для Канады, Мексики и Китая стало самым значительным протекционистским актом за последние 100 лет. Причем экономисты пророчат неприятные последствия для самой американской экономики. Однако своих союзников – Канаду и Мексику – Трамп может и вовсе погрузить в рецессию. Чем обернется новая тарифная война? Подробности

    Перейти в раздел

    Новые власти Сирии дипломатично попросили деньги у Москвы

    Власти Сирии предложили России выплатить компенсации «для восстановления доверия». В экспертном сообществе отмечают, что руководство республики начало торг со всеми ведущими акторами на Ближнем Востоке. Но сможет ли Москва «перекупить» дружбу с Дамаском у Евросоюза и Турции? И стоит ли вообще рассматривать подобный вариант сохранения российского влияния в Сирии? Подробности

    Перейти в раздел

    Ударом по Судже Украина пытается скрыть зверства в Курской области

    Украинские военные нанесли ракетный удар по школе-интернату с мирными жителями в Судже и попытались обвинить в этом преступлении Россию. Минобороны РФ оперативно опубликовало данные средств ПВО: удар по Судже был совершен из Сумской области. В МИД пообещали поднять этот вопрос в Совбезе ООН, а СКР завел дело по статье «терроризм» против командира 19-й ракетной бригады ВСУ. Как режим Зеленского использует мирных жителей оккупированных территорий в Курской области и зачем Киеву провокация в Судже? Подробности

    Перейти в раздел

    Швецию разоряет этническая преступность

    Еще недавно спокойная Швеция в последнее время переживает стремительный рост преступности, особенно этнической. Улицы шведских городов сотрясаются от взрывов и оглашаются звуками перестрелок. Но теперь выясняется, что дело выходит далеко за рамки только криминальной статистики: криминал и борьба с ним становятся существенной статьей расходов шведского государства. Подробности

    Перейти в раздел

    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский зачищает Украину от конкурентов

      Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

    • Запад близок к победе в Сербии

      В Сербии продолжаются массовые протесты населения. Ранее они привели к отставке правительства, однако цель оппозиции – президент Александр Вучич. И теперь его положение значительно хуже, чем при предыдущих попытках сербского «майдана»: народ зол, а Евросоюз потерял последний стыд.

    • США признали главную ложь об Украине

      Новый госсекретарь США Марко Рубио развеял «большую ложь об Украине». А именно утверждения, будто Украина сможет победить Россию. «В реальности Украина отброшена на 100 лет назад», – подчеркнул он. Очевидно, администрация Дональда Трампа действительно хочет прекратить военный конфликт. Но возможно ли это на самом деле?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............