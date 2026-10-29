Премьер Квебека объявил о бойкоте саммита Канада – ЕС

Politico: Премьер Квебека бойкотировал саммит Канады и ЕС в Монреале

Tекст: Мария Иванова

В открытом письме к европейской делегации политик заявил, что федеральное правительство решило отодвинуть провинцию на второй план. Он предупредил, что соглашения, затрагивающие интересы региона, не будут реализованы без согласия местных властей, пишет Politico.

«Эта динамика создает неопределенность в отношении применения соглашений, которые вы могли бы заключить в ходе саммита», – отметил Сен-Пьер Пламондон.

Вместо премьера на мероприятие отправится главный дипломат Квебека Паскаль Паради. Премьер-министр Канады Марк Карни ранее предложил Сен-Пьеру Пламондону почетное место за главным столом для встречи главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, выразив надежду, что тот передумает.

Отмечается, что конфликт омрачил позитивный настрой вокруг саммита, на котором лидеры планируют запустить концепцию совместного процветания и экономической безопасности. При этом Сен-Пьер Пламондон продолжает собственные контакты с европейскими лидерами и уже договорился о возможной встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду власти Квебека пообещали оставить за собой последнее слово по любым соглашениям с ЕС в рамках полномочий провинции.

Ряд государств Евросоюза выступили против упоминания статуса Канады как ассоциированного члена объединения в совместном заявлении по итогам саммита.

Во вторник сепаратистское правительство Квебека потребовало большего участия в соглашениях между Оттавой и Брюсселем.