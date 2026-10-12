Глава МИД Финляндии призвала ЕК запретить выдачу туристических виз россиянам

МИД Финляндии призвал Еврокомиссию запретить выдавать турвизы гражданам России

Tекст: Ольга Иванова

Хельсинки просят европейские власти изменить законодательство для прекращения оформления въездных документов туристам из России, передает РИА «Новости» со ссылкой на финское внешнеполитическое ведомство.

«Министр иностранных дел Валтонен требует от Еврокомиссии более строгих правил обработки визовых заявлений от российских граждан, а также внесения необходимых изменений в законодательство ЕС для реализации запрета на выдачу туристических виз», – говорится в сообщении МИД Финляндии.

Отмечается, что Валтонен призвала другие страны объединения присоединиться к этой инициативе. Сама Финляндия приостановила выдачу туристических виз россиянам еще в 2022 году.

В МИД России ранее неоднократно называли ужесточение правил выдачи шенгенских виз дискриминацией по национальному признаку. Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов подчеркивал, что полный запрет на въезд российских туристов нанесет экономический ущерб самим европейским государствам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Евросоюз подготовил ужесточение визового режима для туристов из России.

В субботу премьер-министр Финляндии предложил прекратить выдачу туристических виз россиянам.

На прошлой неделе в Российском союзе туриндустрии допустили сокращение выдачи шенгенских виз российским гражданам в следующем году.