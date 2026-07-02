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Калининградский губернатор сообщил о планах региона отказаться от дотаций
Губернатор: Калининградская область откажется от дотаций к 2028 году
Калининградская область планирует перестать зависеть от федеральных средств к 2028 году, сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.
Он подчеркнул, что объемы финансовой помощи постепенно снижаются, передает РИА «Новости».
«Дотации из федерального бюджета у нас сокращаются. По итогам 2026 года планируем, что это будет порядка 1,8 млрд рублей. В 2027 году мы выйдем на сумму порядка 700 млн рублей. К 2028 году планируем полностью быть бездотационными», – сказал глава региона.
Путин на встрече с Беспрозванных пообещал оказать всю необходимую поддержку. Глава государства заверил, что федеральный центр сделает все возможное для реализации планов социально-экономического развития области, которые ранее обсуждались на Совете безопасности.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу главы государства с губернатором Калининградской области.
Накануне российский лидер провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности по вопросам развития этого региона.
Весной Путин поддержал инициативу Алексея Беспрозванных о выделении трехлетних субсидий на авиаперевозки.