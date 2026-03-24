Решение США частично снять санкции с иранской нефти в условиях открытого конфликта с Тегераном воспроизводит положение, в котором более 200 лет назад оказался Наполеон Бонапарт в своих попытках экономического удушения Англии.0 комментариев
Путин поддержал продление субсидий на авиаперевозки в Калининградской области
Президент России Владимир Путин поддержал инициативу губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных о необходимости выделять субсидии на авиаперевозки сроком на три года.
В ходе рабочей встречи глава региона заметил, что бюджет отрасли формируется ежегодно, из-за чего возникают перебои в транспортной безопасности, передает ТАСС.
«Вот я здесь хотел обратиться с тем, чтобы на три года, если мы строчку сделаем, то не будет вот этих пауз», – подчеркнул Беспрозванных. Путин ответил согласием и заявил, что данный подход необходимо реализовать.
Кроме того, во время обсуждения вопросов туризма Путин отметил, что его доля в валовом региональном продукте Калининградской области остается незначительной. Губернатор согласился, уточнив, что этот показатель составляет 4,4%, однако ежегодно растет примерно на один пункт.
Напомним, президент России Владимир Путин во вторник встретился с главой Калининградской области Алексеем Беспрозванных. Глава государства обратил внимание губернатора на укомплектование бригад скорой помощи в регионе.