Путин обратил внимание на укомплектование бригад скорой в Калининградской области

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе беседы глава государства призвал уделить этому направлению приоритетное внимание, передает РИА «Новости». Беспрозванных сообщил президенту, что в 2025 году было принято решение о повышении заработной платы сотрудникам службы скорой помощи и укомплектованы бригады на 46 человек.

Губернатор также рассказал о планах региональных властей на ближайшие два года полностью обновить автопарк скорой медицинской помощи. В настоящее время в Калининградской области требуется заменить 42 автомобиля для повышения качества и оперативности работы службы.

Беспрозванных подчеркнул, что региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф объединяет центральную станцию, восемь подстанций, 18 постов, территориальный центр медицины катастроф и автотранспортное подразделение. Подразделения размещены во всех муниципальных образованиях области.

В центре работают более 1 200 человек, из которых около 600 – медицинские сотрудники, а около 350 – водители машин скорой помощи. Ежедневно РЦСМПиМК принимает от 900 до 1100 вызовов.

В январе Путин провел встречу с губернатором Ленинградской области. В марте он встретился с главой Оренбургской области.