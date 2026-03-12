Солнцев сообщил о рекордных инвестициях в Оренбургскую область

Эксперт: Россия может усугубить энергокризис в Европе

Эксперт Юшков: Россия может усугубить энергокризис в Европе, лишив СПГ

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Говоря о неизбежности наступления новой устойчивой ценовой реальности, Владимир Путин, вероятно, имеет в виду нынешний статус-кво на рынке. Дестабилизация на Ближнем Востоке привела к меньшему поступлению из региона углеводородов на мировой рынок. Это вызывает рост цен во всем мире», – сказал Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

Он напомнил, что с Ближнего Востока основные объемы нефти и СПГ шли на азиатские рынки. «Поэтому на фоне сокращения ближневосточного предложения начинается общемировой дефицит – цены растут в Европе, Азии и Америке. Что касается газа, то больше других между собой связаны азиатские и европейские рынки. Это как система сообщающихся сосудов – СПГ перетекает туда, где выше цена. В итоге же на втором рынке тоже приходится поднимать цены, чтобы достичь баланса и удержать энергоносители у себя», – пояснил спикер.

«Судя по всему, дефицит на мировом рынке нефти и газа будет нарастать. В первую очередь будут окончательно истрачены запасы нефти, в том числе российской, хранящиеся в танкерах у побережья азиатских стран. Затем в ход пойдут стратегические резервы в странах-потребителях – они уже обсуждают этот вариант», – напомнил он.

«В итоге, средняя цена на нефть закрепится в районе 95 долларов, а затем и 100 – если Ормузский пролив не будет разблокирован. Таким образом, наступит новая ценовая реальность из-за того, что по политическим мотивам был нарушен баланс спроса и предложения», – детализировал аналитик. Эксперт также обратил внимание на предложение Путина о направлении дополнительной выручки на снижение долговой нагрузки российских энергокомпаний.

«Вероятно, президент указывает на то, что могут сделать сами компании – они зарабатывают больше, потому что дороже продают энергоносители. Глава государства предлагает эту сверхприбыль направить на снижение долговой нагрузки перед банками, чтобы в дальнейшем бизнес тратил меньше средств на обслуживание долга, а больше – на собственное функционирование и развитие. Предложение объясняется тем, что нынешняя ситуация может быть не очень продолжительной», – объяснил спикер.

«Вероятно, это предложение относится к госкомпаниям, например, «Роснефти», «Газпром нефти». Для остальных предложение не носит обязательный характер, но явно тоже будет учитываться руководством», – предположил собеседник.

Он также напомнил, что для государства в целом задача минимум – добрать те деньги, которые страна недополучила в январе-феврале нынешнего года. «Российский бюджет сверстан из цены на нефть в 59 долларов за баррель. А средняя цена в январе была около 40. Сейчас будет подсчитана средняя цена на нефть марки Urals за март и этот показатель заложат в формулу определения налога на добычу полезных ископаемых за апрель», – объяснил он.

Помимо этого, спикер отметил слова Путина о «целесообразности прекращения поставок наших энергоресурсов на европейский рынок». «Вероятно, президент имел в виду СПГ. Этот мобильный способ доставки предполагает возможность перенаправления потоков. Весь газ, который Россия поставляет в Евросоюз, производится в рамках проекта «Ямал-СПГ». Но теперь условный танкер-газовоз будет отгружаться не в Европе, а пройдет дальше в Индию. Летом же, когда Восточная часть Северного Морского пути будет открыта, у него будет возможность дойти до Китая», – заметил эксперт.

Он напомнил, что ЕС запретил импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам с 25 апреля – после отопительного сезона. «Москва же может сейчас усугубить энергокризис в Европе, лишив ее российского СПГ. Тогда можно будет максимизировать цены на европейском газовом рынке и заработать за счет сохранения поставок трубопроводного газа. С СПГ у нас нет экспортной пошлины, а с трубопроводных поставок она составляет примерно 30% от рыночной цены», – отметил Юшков.

Он заметил также, что для перенаправления трубопроводного газа сначала нужно заключить контракты на продажу в какую-то другую страну, потом построить сам газопровод. «Процесс может продолжаться годами, как это происходит с «Силой Сибири-2», – детализировал эксперт.

«Что касается трубопроводных поставок, то Россия готова продолжать выполнять контрактные обязательства перед Венгрией и Словакией. Но из-за того, что Украина перекрыла нефтепровод «Дружба», нефть к двум нашим партнерам не доходит. Пока российская сторона может поставлять им только трубопроводный газ», – напомнил он.

«В создавшейся ситуации Будапешт и Братислава пытаются добиться от Еврокомиссии разрешения импортировать российскую нефть морским транспортом. Схема предполагает доставку энергоносителей танкерами в Хорватию, разгрузку и отправку по прямому нефтепроводу в Венгрии и Словакии», – указал аналитик.

Он напомнил, что морским транспортом в Евросоюз запрещено поставлять российскую нефть, но в этих же нормах предусмотрено исключение из-под санкций, если у какой-то из стран ЕС возникает угроза энергетической безопасности.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании о ситуации на мировом рынке нефти и газа заявил, что «изменение баланса спроса и предложения углеводородов приведет к новой устойчивой ценовой реальности». «Это неизбежно произойдет, поэтому российским энергетическим компаниям важно использовать текущий момент, в том числе для того, чтобы дополнительную экспортную выручку направить на снижение своей долговой нагрузки, задолженности перед отечественными банками», – приводит Кремль его слова.

Президент напомнил, что страны ЕС планируют с 25 апреля ввести дополнительные ограничения на покупку российских углеводородов, в том числе сжиженного природного газа, вплоть до полного запрета таких поставок в 2027 году.

«В этой связи перед правительством уже была поставлена задача оценить возможность и целесообразность прекращения поставок наших энергоресурсов на европейский рынок, не ждать, пока перед нами демонстративно захлопнут дверь, а сделать это уже сейчас и увести эти объемы с европейского рынка на более интересные направления, ну и закрепиться там, что самое главное», – сказал он.

«Конъюнктура складывается таким образом, что, если мы переориентируемся прямо сейчас на те рынки, которые нуждаются в увеличении поставок, мы можем там сейчас и закрепиться. То есть там, где есть устойчивый долгосрочный спрос и надежные отношения долгосрочного характера, в те государства, которые выстраивают с Россией конструктивные деловые отношения», – отметил Путин.

Он также подчеркнул, что Россия по-прежнему выступает надежным поставщиком энергоносителей. «Мы, безусловно, продолжим поставлять нефть и газ в те страны, которые сами являются надежными контрагентами. Имею в виду не только наших партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в государствах в Восточной Европе, таких как Словакия и Венгрия», – напомнил глава государства.

Стоит отметить, что в преддверии саммита Евросоюза лидеры нескольких стран во вторник обсудят по видеосвязи меры по борьбе с ростом цен на энергоносители и сокращению бюрократии, к встрече приглашены более десяти глав государств. Организаторами выступают Германия, Бельгия и Италия. На мероприятие ожидается участие более десяти глав государств ЕС.

В понедельник цена на нефть марки Brent на торгах поднималась выше $100 за баррель. На минувшей неделе она подорожала на 37%. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему мир стоит на пороге перестройки глобального рынка углеводородов.