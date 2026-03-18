Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью Илии II

Tекст: Вера Басилая

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью католикоса-патриарха всея Грузии Илии II, сообщается на сайте РПЦ.

Он отметил, что весть о кончине стала для него глубокой скорбью и подчеркнул: «От лица всей полноты Русской православной церкви и от себя лично приношу самые искренние соболезнования в связи с постигшей Грузинскую православную церковь-сестру тяжелой утратой».

Патриарх Кирилл напомнил, что Илия II посвятил почти 50 лет патриаршества неустанным заботам о благоустроении Церкви, а его служение стало целой эпохой для православного мира.

По словам предстоятеля РПЦ, патриарх Илия своим служением и рассудительностью заслужил исключительный авторитет и глубокое уважение в церковной и общественной жизни Грузии, став духовным отцом для многих поколений.

Особое внимание предстоятель Русской церкви уделил тому, что Илия II поддерживал традиционно добрые отношения с Русской православной церковью, получив образование в Московских духовных школах и сохраняя любовь к преподобному Сергию. Он особо подчеркнул, что личные доверительные отношения между ними позволяли открыто обсуждать церковно-государственные вопросы и помогли противостоять давлению со стороны советских властей.

Патриарх Кирилл также отметил, что мудрость, богатый опыт и высокий авторитет Илии II способствовали поддержанию мира и благополучия в православном мире. Он выразил уверенность, что духовные заветы грузинского патриарха останутся важным ориентиром для всей православной семьи, помогая сохранять единство и мир.

Ранее католикос-патриарх всея Грузии Илия II ушел из жизни в возрасте 93 лет в одной из клиник Тбилиси.

Глава грузинского Минздрава Михаил Сарджвеладзе назвал причиной смерти развитие полиорганной недостаточности на фоне желудочного кровотечения.

Правительство Грузии объявило общенациональный траур в связи с кончиной предстоятеля.