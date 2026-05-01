    Как Европа увязла в спирали милитаризма
    Эксперт: «Союз-5» гарантирует России суверенную космическую программу
    Украинца насильно мобилизовали в детсаду
    Азербайджан разорвал связи с Европарламентом
    ВС России уничтожили опытных инструкторов ВСУ в Покаляном
    Японский политик перед визитом в Россию рассказал о тайном послании от премьера
    Ультиматум Зеленского о вступлении в Евросоюз разозлил западных политиков
    Экс-замглавы Минприроды Буцаев покинул Россию после отставки
    Стало известно о тайных поставках оружия на Украину из Сербии
    Ольга Андреева Ольга Андреева Бог стал понятием политическим

    Об этой войне не сообщают новостные ленты. Но от того, кто победит, будет зависеть уже не мир, а мы сами. Наше взаимодействие со стремительно вторгающимися в жизнь технологиями, самими собой и обществом переживают необратимые изменения.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Великим державам пора экономить силы

    Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Революция ИИ – последний шанс Запада

    Впервые в истории у людей появился повод объединиться не по принципу принадлежности к одной расе, религии или идеологии, а только потому, что они люди. Может быть, это в итоге нас и спасет от мрачного владычества цифровой элиты.

    1 мая 2026, 14:48 • Новости дня

    Кипрский журналист заявил о подготовке Германии к войне с Россией

    Журналист Христофору: Германия готовится к войне с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кипрский журналист Александр Христофору заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц готовится к вооруженному конфликту с Россией.

    По словам Христофору, немецкие власти делают ставку на усиление военной промышленности, несмотря на жесткие меры экономии и сокращения в других секторах, передает РИА «Новости».

    «Мерц идет ва-банк ради будущей войны с Россией. Немцы проспонсируют военные расходы на ВПК в условиях строгой экономии и сокращений финансирования здравоохранения», – написал журналист в соцсетях.

    Христофору также напомнил, что Германия недавно одобрила кредит на Украине в размере 90 млрд евро, и выплачивать его предстоит гражданам Германии.

    Ранее Мерц выступил с предупреждением о том, что страна больше не сможет жить в условиях прежнего благополучия, отметив необходимость реформ.

    В ноябре сообщалось, что Германия готовит план «на случай войны с Россией».

    30 апреля 2026, 20:30 • Новости дня
    Эксперт объяснил повышенное внимание Пашиняна к Зеленскому

    Эксперт: Дружба с Зеленским станет для Пашиняна оплатой предвыборной поддержки ЕС

    Эксперт объяснил повышенное внимание Пашиняна к Зеленскому
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Приглашение Владимира Зеленского на саммит ЕС – Армения подтверждает курс Еревана на шаги в сторону разрыва отношений с Москвой. По мере приближения парламентских выборов в стране эта линия лишь ужесточается, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Николай Силаев. Напомним, в Ереване пройдет саммит Европейского политического сообщества с возможным участием Зеленского.

    «Саммит ЕС – Армения носит в значительной степени предвыборный характер. Евросоюз пытается продемонстрировать свою поддержку Никола Пашиняна, поэтому на предстоящем мероприятии Брюссель, вероятно, пообещает Еревану что-то серьезное», – сказал глава лаборатории интеллектуального анализа данных МГИМО Николай Силаев.

    «В этом контексте приглашение Арменией Владимира Зеленского выглядит логичным продолжением линии на сближение с ЕС. Внимание к этому человеку стало своеобразной политической данью Пашиняна за помощь со стороны Европы. Это открытый, уже ничем неограниченный шаг в сторону разрыва отношений с Россией», – добавил он.

    «При этом показателен контраст во взаимоотношениях ЕС с Грузией, где тема Украины также активно использовалась в электоральной повестке. Однако там стране прямо предлагали вступить в конфронтацию с Москвой, тогда как Армения может избежать противостояния», – отметил собеседник.

    «Конечно, реакция на происходящее внутри Армении будет неоднородной из-за различий в позициях сторонников и оппонентов Пашиняна. Ключевым остается вопрос, как на приглашение Зеленского отреагируют неопределившиеся избиратели и сможет ли премьер привлекательно «обернуть» происходящее для этой части населения», – резюмировал Силаев.

    Напомним, 4 мая в Ереване пройдет саммит Европейского политического сообщества, в котором ожидается участие около 50 высокопоставленных делегаций. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Евросовета Антониу Кошта выступят сопредседателями встречи, которая пройдет перед первым в истории двусторонним саммитом Армения – ЕС 4-5 мая.

    Пашинян ожидает, что глава киевского режима Владимир Зеленский также посетит саммит, передает РИА «Новости». Политик также отметил, что ждет «всех членов Европейского политического сообщества».

    Ранее, 20 апреля, Пашинян заявил об отказе Армении возобновлять работу в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), назвав членство в организации «замороженным». При этом премьер не исключил, что окончательное решение о выходе будет зависеть от развития ситуации.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию, напомнила, что Ереван де-юре остается участником Договора. «Есть юридически оформленная договоренность, называйте это как хотите, понимание, решение, которое очевидно свидетельствует о том, что Ереван – полноправный член ОДКБ со всеми вытекающими как правами, так и обязанностями», – подчеркнула дипломат, передает ТАСС.

    30 апреля 2026, 19:44 • Новости дня
    Захарова цитатой из фильма высмеяла речь Каллас о России

    Захарова цитатой из фильма высмеяла слова Каллас о диалоге ЕС и России

    Захарова цитатой из фильма высмеяла речь Каллас о России
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова использовала реплику из советского фильма, чтобы прокомментировать высказывание главы евродипломатии Каи Каллас о переговорах Евросоюза с Россией.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова процитировала культовую фразу из фильма «Обыкновенное чудо», реагируя на слова главы Евродипломатии Каи Каллас. Каллас ранее заявила, что европейцы «не должны унижаться, умоляя Россию поговорить».

    В своем Telegram-канале Захарова написала: «Понятно. Раньше они говорили, что нас изолировали. Теперь вон оно как обернулось. Как говорится, я так долго за Вами бежала, чтобы сказать, как Вы мне безразличны».

    Дипломат привела отсылку к фильму Марка Захарова, где персонаж говорит: «Три дня я гналась за вами. Да! Чтобы сказать, как Вы мне безразличны». Эта фраза прозвучала в сцене, где принцесса обращается к герою Александра Абдулова.

    Захарова также добавила: «Видимо, это какая-то старинная эстонская игра: надеть мусорное ведро на голову и считать, что тебя никто не видит».

    Ранее Каллас призвала страны Юго-Восточной Азии отказаться от российской нефти. До этого Захарова назвала подготовку 21-го пакета санкций ЕС против России абсурдом.

    А в начале апреля Каллас вновь заявила о «нападениях» России на другие страны, включив в этот список государства Африки.


    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    30 апреля 2026, 22:17 • Новости дня
    Россия успешно запустила в космос ракету-носитель нового поколения «Союз-5»

    Роскосмос заявил об успешном испытательном пуске новой ракеты-носителя «Союз-5»

    Россия успешно запустила в космос ракету-носитель нового поколения «Союз-5»
    @ Пресс-служба Роскосмоса/РКК «Энергия»/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Первая и вторая ступени «Союза-5» отработали штатно, габаритно-массовый макет с полезной нагрузкой выведен на расчетную суборбитальную траекторию, сообщили в Роскосмосе.

    Первый старт ракеты нового поколения в рамках летно-конструкторских испытаний прошел успешно, сообщил в Max Роскосмос.

    По данным Роскосмоса, первая и вторая ступени ракеты отработали штатно, а габаритно-массовый макет был выведен на расчетную суборбитальную траекторию с последующим падением в заранее закрытом районе акватории Тихого океана.

    В Роскосмосе подчеркнули, что «Союз-5» оснащена самым мощным в мире жидкостным ракетным двигателем, а ее преимущества включают снижение удельной стоимости выведения полезной нагрузки, двукратное увеличение массы выводимой полезной нагрузки до 17 тонн и использование экологически чистых компонентов топлива.

    Роскосмос запустил ракету-носитель среднего класса «Союз-5» с космодрома Байконур.

    30 апреля 2026, 18:08 • Новости дня
    Путин поддержал кандидатуру главы ВС Дагестана Щукина на пост главы республики
    Путин поддержал кандидатуру главы ВС Дагестана Щукина на пост главы республики
    @ Муса Салгереев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру председателя Верховного суда (ВС) Дагестана Федора Щукина на пост главы республики.

    Также Путин выразил поддержку назначению заместителя полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Магомеда Рамазанова на должность председателя правительства Дагестана, передает ТАСС.

    «Что касается председателя Верховного суда, он и в Москве известен в силу того, как он осуществляет свои функции судебные. Он человек порядочный, последовательный и честный. И без всякого сомнения, при решении текущих и перспективных вопросов будет исходить из интересов людей», – сказал президент.

    Напомним, в четверг Путин сообщил о переходе главы Дагестана на новую работу.

    1 мая 2026, 12:51 • Новости дня
    Эксперт: «Союз-5» гарантирует России суверенную космическую программу

    Эксперт Анпилогов: «Союз-5» гарантирует России суверенную космическую программу

    Эксперт: «Союз-5» гарантирует России суверенную космическую программу
    @ Пресс-служба Роскосмоса/РКК «Энергия»/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    «Союз-5» – это принципиально новая ракета семейства «Союз». Она позволит выводить на околоземную орбиту полезные грузы, из которых в дальнейшем может быть собрана отдельная российская космическая станция, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Роскосмос отчитался об успешном запуске «Союза-5».

    «Несмотря на то, что формально «Союз-5» – это по-прежнему семейство «Союз», которое идет еще фактически от королевской «семерки» и модернизировалось на протяжении более 70 лет, мы имеем дело с совершенно новой ракетой», – объясняет Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    По его словам, полезная нагрузка «Союза-5», выводимая на орбиту, значительно превосходит стандартную линейку «Союзов». В перспективе ракета сможет выводить до 17 тонн полезного груза. «Это значительно ближе к параметрам ракеты «Протон», – детализирует он.

    Собеседник подчеркивает: 17 тонн – хорошая нагрузка, которая позволяет решать, например, вопросы запуска не только пилотируемых кораблей, но и тяжелых исследовательских модулей для орбитальных станций, а в перспективе – межпланетных орбитальных станций.

    «Нынешняя ракета значительно переработана по сравнению с предшественниками. Так, на первой ступени установлены двигатели РД-171МВ, которые близки к тем, что ставились на ракету-носитель «Энергия», а также на первую ступень «Зенита». Другими словами, «Союз-5» в этом смысле ближе как раз к «Зениту», нежели к «Союзам», – поясняет специалист.

    К слову, именно мощность первой ступени позволяет новой ракете добиваться достаточно высоких параметров по полезной нагрузке. Еще один важный аспект – это пусковой комплекс.

    «Байтарек стал новым прочтением совместного проекта Казахстана и России по созданию комплекса, изначально необходимого под «Зенит», – добавляет Анпилогов.

    Он убежден: так как Москва и Астана тесно сотрудничают, «Союз-5» и дальше будет запускаться с Байконура. «Космодром находится в низких широтах, ближе к экватору, это позволяет обеспечить большее разнообразие орбит запуска. А вот будет ли создаваться отдельный комплекс для запуска ракет с Восточного, покажет время», – рассуждает собеседник.

    Что важно, «Союз-5» дает России возможность на истинно суверенную космическую программу. «Без тяжелого носителя вы не можете решить очень большое количество задач, которые нуждаются в выводе на околоземную орбиту грузов свыше десяти тонн. Так, скажем, запустить окололунную станцию или станцию к Марсу или Венере с нагрузкой «Союза», которая составляет около семи тонн на низкой околоземной орбите, крайне затруднительно», – объясняет эксперт.

    «Для этого была необходима ракета с грузоподъемностью «Протона». Но сам «Протон» работал на крайне токсичном топливе – смеси несимметричного демитилгидрозина и азотного дидроксида. Любой контакт с ним мог привести к летальному исходу, причем достаточно быстро», – привел пример спикер.

    «В свою очередь «Союз-5» работает на связке «керосин + жидкий кислород», которая считается довольно эффективной, во-первых, для старта с Земли, во-вторых, она не имеет таких проблем, как высокотоксичное топливо «Протона», – конкретизирует Анпилогов.

    «В целом, если вы имеете такой носитель, как «Союз-5», у вас появляется возможность для запуска блоков орбитальной станции. То есть проект российской отдельной орбитальной станции становится реальностью. Другими словами, у России появилась «рабочая лошадка», которая позволит стране в полной мере обрести космический суверенитет», – заключил аналитик.

    Ракета-носитель среднего класса «Союз-5» была успешно запущена с космодрома Байконур, сообщили в Роскосмосе. Старт состоялся в 21.00 по московскому времени и стал первым для новой российской ракеты в рамках летно-конструкторских испытаний.

    «Сегодня состоялся особенный пуск – это первый старт новой российской ракеты «Союз-5» с самым мощным жидкостным ракетным двигателем в мире», – отметил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Он добавил, что эксплуатация этой ракеты позволит существенно снизить удельную стоимость выводимой нагрузки, что благоприятно скажется на экономике запусков космических аппаратов.

    В Роскосмосе позднее уточнили, что первая и вторая ступени «Союза-5» отработали штатно, габаритно-массовый макет с полезной нагрузкой выведен на расчетную суборбитальную траекторию.

    30 апреля 2026, 17:59 • Новости дня
    Путин сообщил о переходе главы Дагестана на новую работу

    Путин сообщил о переходе главы Дагестана Меликова на новую работу

    Путин сообщил о переходе главы Дагестана на новую работу
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с представителями Дагестана в Кремле заявил, что действующий руководитель республики Сергей Меликов завершает свою работу на этом посту.

    Путин отметил, что срок полномочий Меликова истекает в сентябре, и выразил благодарность за все, что было сделано во время его руководства, передает ТАСС.

    «У действующего главы республики Сергея Алимовича Меликова срок заканчивается в сентябре. Он многое сделал. И мы ему благодарны за это. Но он переходит на другую работу, жизнь идет дальше», – сказал президент.

    В январе прошлого года Путин провел встречу с Меликовым в Кремле.

    30 апреля 2026, 21:52 • Новости дня
    Ракета «Союз-5» успешно стартовала с космодрома Байконур

    Роскосмос: Ракета «Союз-5» совершила первый полет в рамках испытаний

    Ракета «Союз-5» успешно стартовала с космодрома Байконур
    @ Пресс-служба Роскосмоса/РКК «Энергия/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ракета-носитель среднего класса «Союз-5» была успешно запущена с космодрома Байконур, сообщили в Роскосмосе.

    Старт состоялся в 21.00 по московскому времени и стал первым для новой российской ракеты в рамках летно-конструкторских испытаний, передает ТАСС.

    «Сегодня состоялся особенный пуск – это первый старт новой российской ракеты «Союз-5» с самым мощным жидкостным ракетным двигателем в мире», – отметил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Он добавил, что эксплуатация этой ракеты позволит существенно снизить удельную стоимость выводимой нагрузки, что благоприятно скажется на экономике запусков космических аппаратов.

    Ранее Баканов сообщил о завершении донастроек ракеты «Союз-5». В начале апреля «Союз-5» установили на стартовый стол Байконура.

    30 апреля 2026, 21:56 • Новости дня
    МИД сообщил о визите спецпредставителя генсека ООН в Белгородскую область
    МИД сообщил о визите спецпредставителя генсека ООН в Белгородскую область
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Визит специального представителя генерального секретаря ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов Ванессы Фрезье в Белгородскую область наглядно продемонстрировал террористический характер действий Киева, заявил МИД России.

    Как сообщили в российском дипведомстве, эта поездка стала первой подобной миссией представителя ООН в приграничные районы России.

    Цель визита заключалась в том, чтобы руководство Секретариата ООН получило объективную информацию «из первых рук» о гуманитарной ситуации в регионе, сообщается на сайте министерства. В МИД подчеркнули, что регион регулярно подвергается террористическим обстрелам со стороны вооруженных формирований Киева, что приводит к значительным разрушениям. Кроме того, обсуждались меры, предпринимаемые властями региона для защиты мирных жителей и восстановления инфраструктуры.

    По словам российских дипломатов, посещение Белгородской области позволило продемонстрировать факты, которые западные политики и СМИ стараются скрывать. В МИД особо отметили, что действия Киева против гражданского населения России имеют целенаправленный террористический характер.

    Накануне при атаке дронов под Белгородом пострадали трое мирных жителей. Кроме того, трое погибли и восемь пострадали при ударе ВСУ по белгородскому автобусу.

    Во вторник атаке со стороны Украины подвергся социальный объект в селе Доброе Белгородской области.

    30 апреля 2026, 20:22 • Новости дня
    Вынесен на обсуждение ГОСТ на русскую кухню

    ГОСТ на блюда русской кухни вынесли на обсуждение и примут во II квартале

    Вынесен на обсуждение ГОСТ на русскую кухню
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ближайший месяц завершится общественное обсуждение ГОСТа на блюда русской кухни, после чего стандарт планируется утвердить во втором квартале 2026 года, сообщили в Роскачестве.

    ГОСТ на блюда русской кухни может быть принят во втором квартале этого года, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роскачества Максима Протасова. Документ уже находится на этапе общественного обсуждения, которое должно завершиться в течение ближайшего месяца.

    «ГОСТ уже вынесен на общественное обсуждение. Активно идет обсуждение экспертов, специалистов первой версии национального стандарта по русской кухне. Общественное обсуждение должно завершиться в течение ближайшего месяца. Мы считаем, что ГОСТ должен быть принят в течение второго квартала этого года», – заявил Протасов.

    В первую версию национального стандарта включено около 180 блюд, однако в процессе доработки их количество может вырасти до 300. Проект ГОСТа был подготовлен рабочей группой при Минпромторге при участии Роскачества, в документе объединены рекомендации по технологии изготовления и лучшие традиции русской кухни, а также принципы использования аутентичных ингредиентов.

    Стандарт призван способствовать формированию современного и привлекательного образа русской кухни как внутри страны, так и за рубежом. Проект получил концептуальную поддержку ресторанного сообщества. При этом применение ГОСТа будет носить добровольный характер и станет ориентиром для предпринимателей, ориентированных на русскую кухню.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в проект первого ГОСТа традиционной русской кухни включили рекомендации по технологии приготовления вареников и запеканки. В проект национального стандарта русской кухни также вошли рекомендации по подаче зефира с фруктовым соком или винным сиропом и по охлаждению сливочного десерта.

    Кроме того, в рамках ГОСТа на традиционную русскую кухню разработали технологию приготовления национального блюда гоголь-моголь.

    30 апреля 2026, 17:52 • Новости дня
    ФСБ сообщила о вовлечении россиян в теракты через объявления о быстрых заработках
    ФСБ сообщила о вовлечении россиян в теракты через объявления о быстрых заработках
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские спецслужбы активно используют интернет-сервисы с объявлениями о быстрых заработках для поэтапного вовлечения граждан России в террористическую деятельность, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    «Спецслужбы Украины активно используют интернет-сервисы объявлений о так называемых быстрых заработках для поэтапного вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность», – предупредили в ведомстве, передает ТАСС.

    Согласно поступающей информации, украинские структуры целенаправленно воздействуют на российскую молодежь через мессенджер Telegram. В ФСБ подчеркивают, что речь идет о втягивании в совершение преступлений экстремистского и террористического характера, в том числе против сотрудников Роскомнадзора, который осуществляет блокировку подобных ресурсов.

    Ранее ФСБ предотвратила теракт украинских агентов в отношении руководства РКН.

    В Госдуме указали на попытку мести Украины Роскомнадзору.

    30 апреля 2026, 16:18 • Новости дня
    В Москве четвероклассница ранила учителя ножом в школе

    Tекст: Денис Тельманов

    В одной из московских школ произошел инцидент, в результате которого школьница четвертого класса нанесла учителю ранение кухонным ножом, принесенным из дома.

    Ученица четвертого класса школы № 1474 в Москве ранила учителя кухонным ножом, который принесла из дома, передает ТАСС.

    «Вчера в нашей школе произошел инцидент: ученица четвертого класса ранила учителя кухонным ножом, который принесла из дома», – сообщила директор учебного заведения Ирина Курчаткина.

    Она добавила, что педагогу своевременно оказана медицинская помощь. Сейчас жизни и здоровью учителя ничего не угрожает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, юноша, напавший на сверстников с ножом в Нижегородской области, был приговорен к реальному сроку заключения.

    Полицейские задержали жителя Ачинска, который напал на тринадцатилетнего мальчика с металлической обувной ложкой.

    Пермский краевой суд отклонил апелляционную жалобу на арест подростка, обвиняемого в убийстве учительницы в Добрянке.

    30 апреля 2026, 16:52 • Новости дня
    Песков заявил, как Москва сможет повлиять на Зеленского

    Песков: Москва сможет повлиять на Зеленского достижением целей СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва может оказать влияние на главу киевского режима Владимира Зеленского, если достигнет целей специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «На Зеленского можем повлиять мы, добившись своих целей в специальной военной операции», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов о возможных факторах влияния на Зеленского, передает ТАСС.

    Ранее Песков заявил о сохранении главной цели СВО.

    Накануне президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом США заявил о предпочтении переговоров для достижения целей СВО.

    30 апреля 2026, 18:34 • Новости дня
    Новак объяснил перенос поставок нефти Казахстана с «Дружбы»

    Новак: Нефть Казахстана перенаправили с «Дружбы» из-за повреждений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Казахстан перенаправил поставки нефти с нефтепровода «Дружба» на альтернативные маршруты из-за технических ограничений и повреждений инфраструктуры, сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак.

    По его словам, причиной стали атаки украинских военных на объекты нефтепроводной инфраструктуры, что привело к повреждению станций и ограничило возможности прокачки, передает ТАСС.

    «В первую очередь это связано с техническими возможностями прокачки по нефтепроводу «Дружба». Вы знаете, что украинские военные атакуют в том числе и нефтепроводную инфраструктуру, и мы видим повреждения нефтеперекачивающих станций, инфраструктуры», – сказал Новак. Он также подчеркнул, что для казахстанской нефти уже найдены альтернативные маршруты поставок, что позволяет избежать потерь в объемах экспорта.

    Вице-премьер добавил, что на данный момент нефтеперерабатывающий завод в Шведте в Германии не получает нефть по трубопроводу «Дружба».

    На прошлой неделе Новак объявил о перенаправлении казахстанской нефти на другие логистические направления.

    Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил остановку поставок Германии казахской нефти по «Дружбе».

    30 апреля 2026, 17:32 • Новости дня
    Ту-95МС совершили плановый полет над Баренцевым морем

    Минобороны: Ту-95МС совершили плановый полет над Баренцевым морем

    Ту-95МС совершили плановый полет над Баренцевым морем
    @ Вадим Савицкий/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стратегические ракетоносцы Ту-95МС Воздушно-космических сил России совершили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщило Минобороны.

    В ведомстве уточнили, что полет продолжался более семи часов.

    «Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей», – говорится в сообщении Минобороны в Max. Экипажи самолетов в ходе миссии отработали дозаправку топливом в воздухе. Истребители Су-30ВС ВКС России обеспечивали сопровождение ракетоносцев.

    В Минобороны также подчеркнули, что на отдельных этапах маршрута российские стратегические самолеты сопровождались истребителями иностранных государств.

    В октябре российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС совершили плановый полет над нейтральными водами Японского моря.

    В декабре Ту-95МС выполнили семичасовой полет над Баренцевым и Норвежским морями.

    30 апреля 2026, 17:03 • Новости дня
    В учебную программу введут предмет «Духовно-нравственная культура России»

    В школах России введут предмет «Духовно-нравственная культура России»

    В учебную программу введут предмет «Духовно-нравственная культура России»
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В российских школах со второго полугодия 2026/27 учебного года стартует преподавание предмета «Духовно-нравственная культура России» для учеников пятых классов, сообщает Минпросвещения.

    С нового 2026/27 учебного года в российских школах появится новый предмет – «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР), сообщает Минпросвещения России. Для учащихся пятых классов изучение ДНКР начнётся во втором полугодии и охватит 17 учебных часов. В 2027/28 учебном году к программе присоединятся шестые и седьмые классы, где на предмет будет выделяться по 34 часа.

    В министерстве уточнили, что школы получат все необходимые учебные пособия, а также методические материалы. Уже направлены методические письма о преподавании нового учебного курса в регионы. Продолжается работа над созданием единой линейки учебников для ДНКР, чтобы обеспечить единый подход к преподаванию во всех регионах страны.

    По словам министра просвещения Сергея Кравцова, предмет призван познакомить школьников с традиционными нравственными ценностями и жизнью выдающихся исторических личностей России. «Предмет должен быть по-настоящему интересным для ребят, а для этого необходим неформальный подход», – подчеркнул он. Кравцов отметил, что основой курса станет утверждённый на федеральном уровне пантеон героев.

    Для педагогов предусмотрены специальные курсы повышения квалификации, чтобы подготовить их к преподаванию ДНКР. В министерстве считают, что новый предмет поможет формировать у школьников мировоззрение на основе традиционных ценностей и воспитательной работы.

    Ранее Минпросвещения изменило количество часов на изучение обществознания в российских школах и новые нормы вступят в силу 1 сентября 2027 года. До этого ведомство определило список обязательных предметов для старшеклассников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти планируют к 2028 году обеспечить обучение всех школьников России по единым государственным учебникам по основным предметам.


    «Наиболее жесткий сценарий – ценовая война»

    Выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК угрожает сильно изменить ситуацию на мировом нефтяном рынке. Среди возможных сценариев есть и резкий обвал цен на нефть, и масштабная ценовая война. О том, что за конфликт предшествовал такому решению ОАЭ и к каким последствиям для рынка и для самого ОПЕК это может привести, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал президент Центра ближневосточных исследований и эксперт НИУ ВШЭ Мурад Садыгзаде. Подробности

    Враги досрочно празднуют победу над президентом Сербии

    По Белграду ходят слухи, будто президенту Сербии Александру Вучичу недолго осталось: Евросоюз его дожал, нашел слабое место, уговорил уйти и выполнить требование уличной оппозиции о досрочных выборах, ради которых студенты периодически ставят сербскую столицу на уши. Как на самом деле? Подробности

    Самый дорогой истребитель России усилен дешевым боеприпасом

    Украинская разведка бьет тревогу: российский истребитель пятого поколения Су-57 получил новый образец вооружений. Что представляет собой крылатая ракета С-71К «Ковер», чем она напоминает знаменитые бомбы с УМПК – и почему она так опасна для ВСУ? Подробности

    ЕС приготовил Зеленскому антикоррупционный ошейник

    Владимир Зеленский не успел отпраздновать решение ЕС о кредите в 90 млрд евро, как перед ним возникла новая проблема – более серьезная, чем вето Венгрии и Словакии. Евросоюз увязал выплаты макрофинансовой помощи Киеву с налоговой и антикоррупционной реформами. Почему Брюссель ужесточает требования к украинскому руководству и сможет ли Зеленский их саботировать? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Война с Ираном развалила ОПЕК

      Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    • Путин для Трампа важнее короля

      Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    • Германия взбунтовалась против Евросоюза

      Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

