Баканов сообщил о завершении донастроек ракеты «Союз-5»

Баканов сообщил о финальных доработках нового носителя «Союз-5»

Tекст: Вера Басилая

Дмитрий Баканов сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным о завершении комплекса проверочных мероприятий для ракеты «Союз-5», следует из сообщения на сайте Кремля.

Он подчеркнул, что речь идет о полностью новом носителе, который создавался совместно с казахстанскими партнерами по проекту «Байтарек». По его словам, ракета уже прошла вертикальную установку, а в настоящее время проводится ее донастройка в горизонтальном положении перед первым пуском.

Баканов также отметил, что после 2014 года подобных новых носителей в России не создавалось. Глава Роскосмоса добавил, что проверочные мероприятия охватывают все узлы и агрегаты ракеты.

На встрече с главой государства Баканов сообщил и об увеличении российской орбитальной группировки до 364 космических аппаратов. В прошлом году количество аппаратов достигло 97, а с начала текущего года и за первый квартал – уже 134.

В ноябре новейшую ракету-носитель «Союз-5» доставили на космодром Байконур.

В начале апреля глава Роскосмоса Дмитрий Баканов анонсировал скорый первый старт этого носителя.

Спустя несколько дней специалисты завершили установку ракеты на стартовый стол.