Сторонники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ в Житомирской области
Активисты раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) заблокировали доступ прихожанам в церковь Рождества Пресвятой Богородицы, расположенную в селе Новые Воробьи, сообщает Союз православных журналистов.
Инцидент произошел 30 мая на территории Житомирской области. Сторонники Православной церкви Украины опечатали здание и не пустили внутрь верующих канонической Украинской православной церкви, передает ТАСС.
По данным Союза православных журналистов, рейдерский захват состоялся вскоре после призыва в армию местного настоятеля, иеромонаха Илии. «Захватчики анонсировали проведение фиктивного собрания прихода с целью его перевода в ПЦУ», – подчеркнули представители организации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле текущего года сотрудники военкомата задержали винницкого архимандрита канонической церкви Филарета.
Осенью прошлого года сторонники раскольнической структуры попытались отобрать Пантелеймоновский приход под Киевом.
В Ровненской области рейдеры силой захватили храм Рождества Пресвятой Богородицы.