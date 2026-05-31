Сторонники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ в Житомирской области

Брат Кличко выступил против бойкота украинцами соревнований с участием россиян

Брат Кличко призвал украинских спортсменов выступать на турнирах с россиянами

Tекст: Вера Басилая

Украинский боксер и брат мэра Киева Владимир Кличко высказался за участие соотечественников в турнирах совместно с российскими и белорусскими атлетами, передает ТАСС. Видео с его заявлением опубликовал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Если бы я был министром спорта, то я бы не запрещал нашим спортсменам выступать на тех соревнованиях, где есть российские или белорусские спортсмены. Бойкотировать, на мой взгляд, это не есть правильно. С этим нужно бороться», – заявил Кличко.

Ранее власти Украины неоднократно меняли свою позицию по этому вопросу: от полного запрета на участие в турнирах с россиянами и белорусами до его отмены.

Украинская гимнастка София Краинская закрыла глаза и уши на церемонии награждения победительниц первенства Европы по художественной гимнастике во время исполнения российского гимна.

Перспектива возвращения отечественных керлингистов на мировые соревнования спровоцировала резкий протест в Киеве. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея аннулировал решение о недопуске сборных России.