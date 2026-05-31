ВСУ обстреляли отремонтированную школу бокса в Энергодаре
В результате атаки на Энергодар пострадало здание недавно реконструированного спортивного комплекса и припаркованный рядом автобус для поездок спортсменов.
Украинские вооруженные формирования атаковали Энергодар, повредив здание спортивного учреждения, сообщил мэр города Максим Пухов на платформе Макс. «Сегодня под обстрел попала школа бокса», – написал градоначальник.
Руководитель администрации добавил, что повреждения получило остекление здания. Кроме того, пострадал автобус для поездок спортсменов на соревнования и припаркованные поблизости автомобили.
Пострадавший объект считается одним из самых значимых спортивных комплексов города. Масштабные работы по капитальному ремонту и реконструкции этой школы завершились в 2023 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе украинские военные атаковали беспилотниками гражданский транспорт и элементы инфраструктуры Энергодара.
За несколько дней до этого под огонь ВСУ попали территория пятой школы и здание местной администрации.
В начале месяца директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина отметила беспрецедентный рост интенсивности обстрелов города.