ВСУ обстреляли отремонтированную школу бокса в Энергодаре

Tекст: Ольга Иванова

Украинские вооруженные формирования атаковали Энергодар, повредив здание спортивного учреждения, сообщил мэр города Максим Пухов на платформе Макс. «Сегодня под обстрел попала школа бокса», – написал градоначальник.

Руководитель администрации добавил, что повреждения получило остекление здания. Кроме того, пострадал автобус для поездок спортсменов на соревнования и припаркованные поблизости автомобили.

Пострадавший объект считается одним из самых значимых спортивных комплексов города. Масштабные работы по капитальному ремонту и реконструкции этой школы завершились в 2023 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе украинские военные атаковали беспилотниками гражданский транспорт и элементы инфраструктуры Энергодара.

За несколько дней до этого под огонь ВСУ попали территория пятой школы и здание местной администрации.

В начале месяца директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина отметила беспрецедентный рост интенсивности обстрелов города.