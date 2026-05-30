Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».8 комментариев
Украинский беспилотник пробил стену энергоблока Запорожской АЭС
Лихачев заявил о первой целенаправленной атаке по энергоблоку ЗАЭС
В стене машинного зала шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции образовалась дыра после попадания боевого дрона-камикадзе, при этом основное оборудование уцелело, заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.
По словам Лихачева, днем в субботу беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал здание машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС, передает РИА «Новости». Лихачев заявил,что это происшествие стало первой целенаправленной атакой на ключевые объекты атомной станции.
«В результате взрыва основное оборудование повреждено не было, но в стене машзала образовалась дыра», – заявил Лихачев. Он также отметил, что украинский БПЛА управлялся с помощью оптоволокна, что полностью исключает вероятность случайного попадания по объекту.
Глава «Росатома» подчеркнул, что украинские военные регулярно переходят границы здравого смысла. Он задался вопросом о том, чего стоит ожидать в будущем, предположив возможные удары непосредственно по турбине, реакторному залу или системам безопасности станции.
Глава Росатома Алексей Лихачев предупредил о риске масштабной радиационной аварии из-за целенаправленных атак на Запорожскую АЭС.
Ранее украинский беспилотник ударил по трубопроводу около первого энергоблока станции.
До этого два сотрудника предприятия получили ранения при атаке дронов в ста метрах от периметра объекта.