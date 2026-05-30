В Белгороде начали включать уличное освещение и мобильный интернет

Врио губернатора Шуваев поручил включить мобильный интернет в Белгороде
С вечера 30 мая в Белгороде включат городское освещение и возобновится стабильный доступ к сетям мобильной связи, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.
Поручение о включении уличного освещения и возобновления работы интернета дал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев. Врио губернатора сообщил в Max, что решение было принято после совещания Оперативного штаба, где была дана оценка текущей обстановке в городе и области.
«Принимая во внимание запрос жителей, дал поручение с сегодняшнего вечера включить городское уличное освещение и возобновить стабильное предоставление услуг мобильного интернета в Белгороде», – заявил Шуваев.
Шуваев добавил, что в районах и муниципалитетах возвращать освещение и связь поручено главам администраций. При этом необходимо учитывать оперативную обстановку: восстановление инфраструктуры возможно только там, где это не угрожает безопасности жителей.
В середине мая президент России Владимир Путин назначил Александра Шуваева временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области.
В конце февраля из-за ракетного удара около 60 тыс. жителей Белгорода остались без электроснабжения.
За минувшие сутки украинские войска 55 раз атаковали территорию девяти муниципалитетов Белгородской области.