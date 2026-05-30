FT: Британия может разрешить ИИ выбирать цели на войне
Минобороны Британии изучает возможность передачи искусственному интеллекту права принимать решения об ударах по неприятелю, сообщает газета Financial Times.
Британское министерство обороны изучает возможность передачи искусственному интеллекту права принимать решения об ударах по неприятелю, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times. Инициативу озвучил заместитель министра обороны Алистер Карнс.
«Министерство обороны Британии пересматривает одно из основных этических ограничений современной войны - то, что цели для боевых систем всегда должен выбирать человек… На фоне стремительного развития боевых беспилотников некоторые чиновники настаивают на том, что участие человека необязательно», - пишет издание.
В интервью Карнс подчеркнул, что в исключительных ситуациях боевые машины смогут самостоятельно определять цели. По его словам, возможность исключить оператора из цепочки управления необходима, так как противник не соблюдает подобных этических норм.
Текущая военная доктрина Британии допускает применение автономных систем, но требует человеческого контроля. Пересмотр правил использования беспилотников начался в феврале для адаптации к современным угрозам.
Ранее британское оборонное ведомство объявило о масштабных инвестициях в новейшие системы наведения с искусственным интеллектом.
В начале мая текущего года Пентагон договорился о внедрении передовых нейросетей в свои секретные сети для решения военных задач.
Во время недавних ударов по Ирану американские военные впервые массово использовали искусственный интеллект для поддержки принятия решений.