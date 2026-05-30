  • Новость часаРоссия информировала МАГАТЭ об украинской атаке БПЛА на шестой энергоблок ЗАЭС
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Летняя жара разогреет мировые цены на нефть и газ
    Украинский беспилотник пробил стену энергоблока Запорожской АЭС
    Франция определила правила размещения ядерного оружия за рубежом
    Депутат Рады пообещала ужесточение мобилизации на Украине
    Лихачев: Удар украинского дрона по ЗАЭС приблизил мир к опасному инциденту
    ЗАЭС: Превышения уровня радиации после удара ВСУ не зафиксировано
    В Молдавии признали отсутствие у населения поддержки вступления в НАТО
    Хегсет: США намерены найти способ помочь Украине «обороняться»
    Сценарист «Симпсонов» заявил о планах стать президентом США
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Киеву не терпится устроить «ядерную Бучу»

    Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».

    8 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов За словами о деколонизации России скрывается жажда мести

    Костяк нынешней антироссийской коалиции составляют страны, разбогатевшие на бесчеловечной эксплуатации заморских стран, и они до сих пор испытывают фантомные боли от потери своих колониальных империй. Так что их злоба в отношении нашей страны понятна и объяснима.

    12 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Москва стала Третьим Римом

    29 мая 1453 года пал Константинополь. Но после завершения истории Второго Рима на политическом небосводе появилась звезда Третьего – тогда его история только начиналась. И его дальнейшая судьба во многом зависела от одного принципиального духовно-политического решения.

    7 комментариев
    30 мая 2026, 20:01 • Новости дня

    FT: Британия может разрешить ИИ выбирать цели на войне

    Tекст: Вера Басилая

    Минобороны Британии изучает возможность передачи искусственному интеллекту права принимать решения об ударах по неприятелю, сообщает газета Financial Times.

    Британское министерство обороны изучает возможность передачи искусственному интеллекту права принимать решения об ударах по неприятелю, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times. Инициативу озвучил заместитель министра обороны Алистер Карнс.

    «Министерство обороны Британии пересматривает одно из основных этических ограничений современной войны - то, что цели для боевых систем всегда должен выбирать человек… На фоне стремительного развития боевых беспилотников некоторые чиновники настаивают на том, что участие человека необязательно», - пишет издание.

    В интервью Карнс подчеркнул, что в исключительных ситуациях боевые машины смогут самостоятельно определять цели. По его словам, возможность исключить оператора из цепочки управления необходима, так как противник не соблюдает подобных этических норм.

    Текущая военная доктрина Британии допускает применение автономных систем, но требует человеческого контроля. Пересмотр правил использования беспилотников начался в феврале для адаптации к современным угрозам.

    Ранее британское оборонное ведомство объявило о масштабных инвестициях в новейшие системы наведения с искусственным интеллектом.

    В начале мая текущего года Пентагон договорился о внедрении передовых нейросетей в свои секретные сети для решения военных задач.

    Во время недавних ударов по Ирану американские военные впервые массово использовали искусственный интеллект для поддержки принятия решений.

    29 мая 2026, 17:40 • Новости дня
    Победитель профессионального конкурса назвал реальные зарплаты сварщиков в России

    Лучший сварщик страны Рюппиев назвал самые востребованные сейчас виды сварки

    Победитель профессионального конкурса назвал реальные зарплаты сварщиков в России
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Освоить один вид сварки на высоком уровне можно за три года, но чтобы претендовать на высокую зарплату, надо освоить несколько типов, рассказал газете ВЗГЛЯД мастер Илья Рюппиев. В День сварщика, который отмечается 29 мая, он объяснил, от чего зависит зарплата специалиста, почему искусственный интеллект и роботы полностью не заменят людейв этой сфере, и как можно приварить стекло к железу.

    «Зарплата сварщика зависит от его разряда, опыта и места работы, предприятия. Это очень индивидуальные показатели. Если брать в целом и среднем, то заработок варьируется в пределах 50-300 тыс. рублей», – рассказал Илья Рюппиев, мастер производственного обучения завода «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш», победитель федерального этапа всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Сварщик» – 2025 года.

    Однако, по словам спикера, высокий заработок приходит не сразу. «Чтобы стать востребованным сварщиком, недостаточно окончить колледж – нужно получить необходимые опыт и навыки. По моим наблюдениям, чтобы на высоком уровне освоить один вид сварки, требуется в среднем около трех лет», – поделился он.

    Какие же виды сварки наиболее востребованы? Рюппиев перечислил три самых распространенных, используемых на большинстве предприятий: ручная дуговая, полуавтоматическая и аргонодуговая. «Первая чаще всего применяется в металлургии, вторая – в судостроении. Я же работаю со всеми тремя типами», – рассказал он.

    При этом на многих предприятиях практикуется сразу несколько видов сварки. «Поэтому мастера имеют возможность поднять свою квалификацию, получить разнообразный опыт и, соответственно, претендовать на более высокую зарплату», – пояснил собеседник.

    Специалист также опроверг доводы о том, что искусственный интеллект, роботизация и автоматическая сварка смогут полностью заменить человека у сварочного аппарата. «Автоматы могут быть применимы на конструкциях вроде больших емкостей, чтобы вести продольные швы. Преимущество роботов – в сокращении времени выполнения задачи. Но далеко не всегда места сварки легкодоступны, зачастую приходится работать там, куда не подлезет ни одна машина. В целом для успешной сварки все равно нужно наблюдение и контроль со стороны человека», – подчеркнул он.

    Рюппиев поделился и самыми необычными видами работ, которые ему доводилось проводить. «Однажды я приварил стекло к железной пластине аргонодуговой сваркой. Конструкция получилась довольно прочной – я поднимал ее, держа за стеклянную часть. Также проводил сварку под водой в ведерке», – рассказал он.

    29 мая в России отмечается День сварщика. Праздник появился по инициативе профессионального сообщества, а в прошлом году распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина был официально закреплен в календаре. Теперь он отмечается каждый год в последнюю пятницу мая.

    История этого праздника также связана с отечественной инженерной мыслью. Еще в 1888 году в Перми инженер Николай Славянов совершил прорыв: он впервые в мире применил дуговую сварку металлическим электродом. Именно с этого момента родилась современная сварка. Сегодня в России трудятся более 700 тыс. сварщиков.

    В преддверии праздника – а также непосредственно 29 мая – в 13 регионах страны прошли отборочные этапы конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Сварщик». Это направление стало одним из самых массовых в 2026 году. Всего запланировано 53 региональных этапа. Победители встретятся в сентябре в Перми на федеральной стадии, чтобы в честном состязании выявить лучшего из лучших.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как создание отечественных промышленных роботов поможет России преодолеть дефицит инженеров и промышленных рабочих, особенно сварщиков.

    Комментарии (6)
    28 мая 2026, 18:46 • Новости дня
    Путин заявил о неизбежной замене работников в ряде отраслей на ИИ
    Путин заявил о неизбежной замене работников в ряде отраслей на ИИ
    @ Александр Щербак/POOL/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Евразийском экономическом форуме в Астане рассказал о влиянии новых технологий на рынок труда. По его словам, сценарий, когда люди будут вынуждены сменить профессию из-за искусственного интеллекта, реален.

    «По ряду направлений, связанных с автоматизацией процессов, подготовкой и анализом документации, разработкой программного кода, искусственный интеллект уже сейчас заменяет сотрудников младшего звена, а в обозримой перспективе может заместить и персонал среднего уровня», – подчеркнул российский лидер, передает РИА «Новости».

    Президент также отметил, что текущие изменения носят необратимый характер.

    Напомним, Путин находится в Казахстане с государственным визитом, который продлится до 29 мая. Ранее он провел переговоры с главой республики Касым-Жомартом Токаевым.

    Месяцем ранее Путин указал на выход агентов искусственного интеллекта на новый уровень самостоятельности.

    В конце прошлого года российский лидер спрогнозировал постепенную замену работников начальных ступеней нейросетями, при этом ИИ будет создавать и новые рабочие места, которые требуют умения ставить задачи и работать с данными.

    Комментарии (25)
    30 мая 2026, 12:44 • Видео
    Поляки хотят особо оскорбить Зеленского

    Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского высшей награды республики – Ордена Белого Орла и заявил, что руководство Украины не готово к вступлению в ЕС и в очередной раз это подтвердило. Что же случилось?

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 18:50 • Новости дня
    Путин назвал пять преимуществ России в сфере развития ИИ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В борьбе стран за лидерство в области искусственного интеллекта Россия обладает рядом конкурентных преимуществ, заявил президент России Владимир Путин и назвал пять из них.

    На пленарном заседании Евразийского экономического форума в Астане президент России Владимир Путин заявил о преимуществах страны для развития технологий искусственного интеллекта.

    «Во-первых, мы прекрасно себе отдаём отчёт в том, насколько важны эти знания, понимаем фундаментальность этих знаний, этих инструментов», – сказал президент.

    Вторым преимуществом, по его словам, является то, что Россия понимает возможности и риски внедрения технологий ИИ. Третье преимущество – это наличие в России необходимого  интеллектуального и кадрового потенциала, в том числе в области образования и академической науки.

    Российский лидер также отметил, что развитие ИИ требует огромных энергозатрат. «У России есть в этом смысле безусловные конкурентные преимущества. Имею в виду развитые технологии атомной энергетики – и малых электростанций атомной генерации, и крупных блоков. Это очень важно для создания соответствующих платформ. Можем использовать и другие источники, имеется в виду и гидрогенерация, имеются в виду и традиционные виды энергетики», – подчеркнул Путин.

    Еще одним необходимым условием развитие инструментов ИИ является солидное, финансирование разработок. «Россия в состоянии концентрировать на этих направлениях нужные объёмы финансовых ресурсов», – заявил российский президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о наличии у России ресурсов для создания самой дешевой в мире энергетики для искусственного интеллекта.

    Комментарии (11)
    28 мая 2026, 18:51 • Новости дня
    Путин предложил провести в России саммит по суверенным моделям ИИ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Выступая на форуме в Астане, президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова принять в 2027 году встречу на высоком уровне по искусственному интеллекту.

    Президент обозначил тему мероприятия как развитие суверенных моделей ИИ, передает ТАСС.

    «Мы также предлагаем провести в будущем году в России встречу на высоком уровне по искусственному интеллекту, чтобы обсудить взаимодействие по развитию суверенных моделей искусственного интеллекта, формированию взаимосвязанной инфраструктуры вычислительных мощностей и объектов энергетики, адаптации технологий под локальные нужды», – сказал Путин.

    В четверг Путин прибыл на пленарное заседание Евразийского экономического форума.

    Выступая на мероприятии, российский лидер назвал искусственный интеллект новым драйвером интеграции ЕАЭС.

    Он также заявил о неизбежной замене работников среднего звена ИИ.

    Комментарии (3)
    28 мая 2026, 19:03 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия создает свои суверенные платформы развития ИИ

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия входит в число немногих государств, способных разрабатывать собственные независимые системы искусственного интеллекта, заявил президент Владимир Путин.

    Президент Владимир Путин подчеркнул уникальное положение страны в сфере передовых технологий, передает РИА «Новости». Выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Астане, российский лидер отметил важность технологической независимости.

    «Российская Федерация – одна, может быть, из немногих стран, которая в состоянии создавать и создает свои суверенные платформы развития искусственного интеллекта», – сказал президент.

    «Но мы прекрасно понимаем, отдаем себе отчет в том, что работа совместно с нашими друзьями, партнерами имеет огромное значение, объединение усилий может иметь колоссальный результат и дать так называемый совместный «выхлоп», если позволено будет так выразиться, по этому направлению, создает для стран ЕврАзЭС и нашей интеграции серьезные вызовы, но и, как я уже отметил, возможности», – добавил президент.

    Это заявление прозвучало в рамках государственного визита Путина в Казахстан, который проходит с 27 по 29 мая. Ранее в этот же день российский лидер провел продуктивные переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Участие в форуме стало завершающим этапом программы государственного визита главы государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на пленарном заседании Евразийского экономического форума российский лидер назвал искусственный интеллект ключевым направлением технологического развития стран ЕАЭС.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал планы государств союза утвердить документ для безопасного внедрения нейросетей в экономику.

    В апреле глава российского государства призвал обеспечить создание отечественных фундаментальных моделей с максимальным уровнем суверенности.

    Комментарии (3)
    29 мая 2026, 07:07 • Новости дня
    Виктория Бекхэм призналась, что считает самым прекрасным в старении
    Виктория Бекхэм призналась, что считает самым прекрасным в старении
    @ IMAGO/Jeff Rivera/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Виктория Бекхэм, перешагнув 50-летний рубеж, чувствует себя по-новому, но бывшая певица, ставшая модельером, признает, что ни в одном аспекте своей жизни она не изменила себе.

    Виктория обрела всемирную известность как одна из пяти участниц Spice Girls и мгновенно стала одной из самых узнаваемых женщин в мире, но на протяжении многих лет она боролась с низкой самооценкой. По ее словам, в свои 52 года она наконец-то приняла свою внешность, пишет The Mirror.

    «Большую часть жизни я чувствовала себя недостаточно хорошей и мне не нравилась моя внешность, и я думаю, что самое замечательное в старении – это то, что я теперь принимаю себя такой, какая я есть. И я также не думаю, что нужно сдаваться только потому, что тебе 50, это не значит, что нужно идти на компромиссы. Ты все еще можешь хорошо выглядеть», – заявил она в подкасте The Beauty Desk.

    Виктория большая поклонница тренировок, часто делится моментами из своего домашнего спортзала и интенсивных тренировок с мужем, сэром Дэвидом Бекхэмом.

    «Сейчас я ничего не меняю в плане тренировок. На самом деле, я тренируюсь больше, чем в 20 и 30 лет. Так что то, что вы становитесь старше, не означает, что ваши возможности ограничены, понимаете? С возрастом вы можете достичь больших успехов», – считает Виктория.

    По ее словам, забота о себе и хорошее самочувствие начинаются с основ – ухода за собой, уважения к себе, достаточного потребления воды и соблюдения режима сна, а также здорового питания. Виктория также неравнодушна к лимфодренажу, специализированному массажу, который стимулирует отток лимфы и выводит отходы из организма.

    Рассказывая о том, почему она не планирует уходить на пенсию, она призналась, что любит  быть занятой и считает важным, чтобы дети видели, насколько она увлечена своим делом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали в 2017 году о намерении поп-группы Spice Girls воссоединиться. Карл III посвятил футболиста Дэвида Бекхэма в рыцари. Компания Бекхэма зарегистрировала товарный знак в России.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 19:38 • Новости дня
    Путин рассказал лидерам ЕАЭС об использовании ИИ в скорой помощи в России
    Путин рассказал лидерам ЕАЭС об использовании ИИ в скорой помощи в России
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время выступления на Евразийском экономическом форуме в Астане президент Владимир Путин описал, как искусственный интеллект помогает столичной скорой помощи формировать досье пациента.

    На Евразийском экономическом форуме в Астане президент России Владимир Путин рассказал лидерам ЕАЭС о применении искусственного интеллекта в работе скорой помощи, передает РИА «Новости».

    Он привел пример из Москвы: «В Москве, например, внедряются активно эти (ИИ) инструменты в области здравоохранения – скорая помощь приезжает, пациент оказывается в карете скорой помощи, и пока едет, на него полностью формируется все его досье».

    Путин пояснил, что система собирает данные о том, где и когда человек лечился, какие методы применялись и какие из них показали лучшую эффективность. По его словам, уже к моменту поступления пациента в больницу о нем «практически все известно», а решение по дальнейшим действиям врачей фактически подготовлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Астане Путин выделил искусственный интеллект как ключевое направление технологического развития стран ЕАЭС.

    Выступая там же, российский президент заявил о важности кооперации государств союза для создания суверенных платформ развития искусственного интеллекта.

    Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о планах государств ЕАЭС принять совместное заявление об ответственном развитии и безопасном внедрении искусственного интеллекта.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 20:21 • Новости дня
    Путин призвал использовать искусственный интеллект как драйвер роста экономики

    Tекст: Валерия Городецкая

    На пленарном заседании Евразийского экономического форума президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость быть готовыми к технологическим изменениям и использовать их как основу для ускоренного экономического роста. По его словам, в России уже реализуются национальные и отраслевые программы, направленные на внедрение искусственного интеллекта в различные сферы жизни общества.

    «Прогресс не стоит на месте. К грядущим переменам нужно быть готовым. А еще лучше использовать их как драйвер ускоренного экономического роста», – приводит слова главы государства сайт Кремля.

    «В России приняты и реализуются национальные и отраслевые программы, направленные на внедрение искусственного интеллекта в самых разных сферах жизни общества», – отметил президент.

    В четверг Путин прибыл на пленарное заседание Евразийского экономического форума.

    В ходе выступления российский лидер назвал искусственный интеллект новым драйвером интеграции ЕАЭС и заявил о неизбежной замене работников в ряде отраслей на ИИ. Он также отметил, что технологии формируют новый уклад промышленности и социальной сферы.

    Путин предложил провести в России саммит по суверенным моделям ИИ.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 18:59 • Новости дня
    Путин выступил за кооперацию в рамках ЕАЭС для создания независимого ИИ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Астане, президент России Владимир Путин заявил о важности объединения усилий по созданию суверенных платформ развития искусственного интеллекта.

    «Мы прекрасно понимаем и отдаем себе отчет в том, что работа совместно с нашими друзьями, партнерами (по созданию суверенных платформ развития искусственного интеллекта) имеет огромное значение. Объединение усилий имеет колоссальный, может иметь колоссальный результат и дать так называемый совместный выхлоп, если позволено будет так выразиться, по этому направлению», – подчеркнул президент, передает ТАСС.

    Российский лидер уточнил, что эта работа формирует для стран ЕАЭС и их интеграции как серьезные вызовы, так и новые возможности. Он добавил, что Россия осознает как возможности, так и риски внедрения технологий искусственного интеллекта.

    Ранее российский лидер назвал искусственный интеллект новым драйвером интеграции ЕАЭС и заявил о неизбежной замене работников среднего звена ИИ.

    Путин предложил провести в России саммит по суверенным моделям ИИ.

    Комментарии (0)
    30 мая 2026, 02:40 • Новости дня
    Британия развернула истребители в Румынии после инцидента с беспилотником

    Tекст: Антон Антонов

    Британская военная авиация прибыла на румынскую территорию для поддержки НАТО в патрулировании воздушного пространства после инцидента с упавшим дроном, сообщил министр обороны Великобритании Джон Хили.

    «Соединенное Королевство решительно поддерживает Румынию. Самолеты RAF уже развернуты в Румынии для помощи НАТО в патрулировании воздушного пространства», – приводит слова Хили РИА «Новости».

    Хили также добавил, что Лондон намерен тесно сотрудничать с генеральным секретарем альянса Марком Рютте. При необходимости британское присутствие в регионе может быть дополнительно усилено, заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Румынии сообщило о падении беспилотника на многоквартирный жилой дом в городе Галац. Глава румынского внешнеполитического ведомства Оана Цойу возложила ответственность за этот инцидент на Москву. Президент Румынии Никушор Дан назвал падение БПЛА результатом работы ПВО Украины.

    Румыния объявила о закрытии российского консульства в Констанце. МИД России подчеркнул, что ответные шаги России на закрытие генконсульства в Румынии и объявление персоной нон грата генконсула Андрея Косилина последуют в ближайшее время.

    Российская сторона назвала случившееся спланированной провокацией Киева. Президент России Владимир Путин подчеркнул готовность провести объективное расследование инцидента.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 18:43 • Новости дня
    Путин назвал искусственный интеллект новым драйвером интеграции ЕАЭС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На пленарном заседании Евразийского экономического форума президент России Владимир Путин выделил искусственный интеллект как ключевое направление технологического развития стран ЕАЭС.

    «В этот раз в фокусе нашего внимания находятся высокие технологии, цифровизация и искусственный интеллект. Многое на данных направлениях в ЕАЭС уже делается», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Российский лидер отдельно подчеркнул роль искусственного интеллекта в интеграции государств. По его словам, это совершенно новая, но крайне перспективная сфера для совместной работы. Путин добавил, что такие стратегические технологии становятся важнейшим условием для экономического роста, общего прогресса и обеспечения глобальной конкурентоспособности.

    В четверг Путин прибыл на пленарное заседание Евразийского экономического форума.

    Ранее российский лидер предложил развивать в России центры обработки данных ИИ.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 18:39 • Новости дня
    Токаев сообщил о планах ЕАЭС регулировать искусственный интеллект

    Tекст: Денис Тельманов

    Государства Евразийского экономического союза планируют утвердить документ, регламентирующий безопасное развитие и внедрение нейросетей в ключевые отрасли экономики, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

    Токаев заявил о намерении стран ЕАЭС принять совместное заявление об ответственном использовании искусственного интеллекта, передает ТАСС. Выступая на пленарной сессии Евразийского экономического форума в Астане, глава государства подчеркнул важность согласованного подхода к новым технологиям.

    «Сегодня мы принимаем инициированное мной в декабре 2025 года совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта. Главная цель документа – зафиксировать общие подходы участников союза к цифровизации ключевых отраслей экономики, обеспечить безопасное внедрение технологии искусственного интеллекта с учетом взаимных интересов», – отметил казахстанский лидер.

    В 2026 году Казахстан председательствует в ЕАЭС. Токаев выразил признательность лидерам стран-участниц объединения за совместную работу над подготовкой этого важного документа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал о совместном внедрении искусственного интеллекта Москвой и Астаной.

    Российский лидер анонсировал принятие важных интеграционных решений на саммите ЕАЭС в Казахстане.

    Помощник главы государства Юрий Ушаков подтвердил участие российского лидера в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

    Комментарии (0)
    29 мая 2026, 19:41 • Новости дня
    Путин: Россия развивает свой суверенный искусственный интеллект

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская Федерация вошла в узкий круг государств, обладающих реальными возможностями для успешной разработки полностью независимого искусственного интеллекта, заявил президент Владимир Путин.

    Президент Владимир Путин, считает что Россия одна из трех стран, которые имеют шансы создать свой суверенный искусственный интеллект. Об этом он заявил на подходе к прессе по итогам своего визита в Астану, передает РИА «Новости».

    «Россия, наверно, одна из немногих стран, я бы сказал даже одна из трех, которая имеет шансы и развивает суверенный свой искусственный интеллект», – подчеркнул российский лидер во время общения с журналистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российский лидер отметил способность страны создавать собственные суверенные платформы развития искусственного интеллекта.

    На пленарном заседании Евразийского экономического форума в Астане он призвал объединить усилия для работы по этому направлению. По итогам саммита лидеры государств ЕАЭС приняли совместное заявление об ответственном развитии передовых цифровых технологий.

    Комментарии (0)
    29 мая 2026, 16:58 • Новости дня
    Развитие ИИ будет одним из приоритетов техраздела Народной программы «Единой России»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководитель ЦИК партии «Единая Россия» Александр Сидякин заявил, что развитие искусственного интеллекта станет одним из приоритетов технологического раздела Народной программы «Единой России».

    Политик подчеркнул, что курс на ИИ отражает позицию президента России. По его словам, именно она сейчас определяет повестку технологического развития страны.

    «Из выступления Владимира Путина на Евразийском экономическом форуме ясно: Россия намерена активно развивать технологии искусственного интеллекта и создавать для этого все необходимые условия», – написал Сидякин в своем Max. Он отметил, что государство осознает стратегическое значение ИИ для экономики, науки, промышленности и государственного управления и готово вкладываться в это направление.

    По оценке Сидякина, президент видит в искусственном интеллекте прежде всего возможности, а не угрозы, и поддерживает не сдерживание новых технологий, а их рациональное и последовательное внедрение в интересах людей, бизнеса и государства. Он указал, что важно развивать не только готовые ИИ-решения, но и базовые условия для них: научные исследования, подготовку специалистов, вычислительные мощности и надежную энергетику.

    Руководитель ЦИК «Единой России» напомнил, что партия уже ведет работу по формированию технологического раздела Народной программы через Совет по инновационному и технологическому развитию. Он сформулировал задачу как создание условий для развития отечественных технологий, поддержки российских разработчиков, подготовки кадров и внедрения передовых решений в ключевые отрасли.

    Сидякин выразил уверенность, что сочетание государственной поддержки, сильной научной базы и возможностей бизнеса позволит создавать конкурентоспособные российские ИИ-продукты, востребованные в стране и за рубежом, и призвал молодых специалистов, ученых, инженеров и предпринимателей активнее включаться в эту работу.

    Комментарии (2)
    29 мая 2026, 17:30 • Новости дня
    Лидеры стран ЕАЭС приняли совместное заявление об ответственном развитии ИИ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Государства Евразийского экономического союза объединят усилия для безопасного внедрения передовых цифровых технологий в различные отрасли национальных экономик, говорится в совместном заявлении лидеров стран по итогам саммита в Астане.

    Лидеры стран-участниц Высшего Евразийского экономического совета приняли совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта в рамках Евразийского экономического союза. Стороны признали безусловный цифровой суверенитет участников объединения и важность инноваций для глобальной конкурентоспособности, говорится в тексте документа, опубликованном на сайте Кремля.

    «Мы выступаем за раскрытие потенциала систем искусственного интеллекта и обеспечение его инклюзивного, безопасного и ответственного применения в отраслях экономики государств-членов исходя из принятых в государствах-членах решений, отмечаем необходимость развития сотрудничества в области искусственного интеллекта в рамках ЕАЭС, ориентированного на развитие технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики государств-членов, выступаем за развитие и внедрение технологий искусственного интеллекта с учетом принципов объективности, недискриминации и этичности», – говорится в тексте заявления.

    Лидеры стран ЕАЭС отметили, что ответственное использование инноваций поможет ускорить цифровую трансформацию и создать новые рабочие места. Участники союза намерены последовательно прорабатывать инициативы и реализовывать совместные технологические проекты. Особое внимание уделят обмену опытом и недопущению появления барьеров на внутреннем рынке объединения.

    «Мы выражаем уверенность, что сотрудничество в ответственном развитии и применении искусственного интеллекта в отраслях экономики в рамках ЕАЭС станет мощным импульсом для технологического, экономического прогресса наших стран с обеспечением защиты гарантированных прав граждан и цифровых суверенитетов государств-членов», – подчеркнули главы государств-участников ЕАЭС.

    Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал принятие совместного заявления стран ЕАЭС об ответственном использовании искусственного интеллекта.

    Президент России Владимир Путин назвал эту технологию ключевым направлением технологического развития государств объединения. Также российский лидер выступил за объединение усилий для создания суверенных платформ нейросетей.

    Комментарии (0)
    Главное
    В Белгороде начали включать уличное освещение и мобильный интернет
    Euroclear обжаловал решение российского суда о взыскании 200 млрд евро
    Брат Кличко выступил против бойкота украинцами соревнований с участием россиян
    В Грузии задержали второго за день иностранного шпиона
    Архиепископ Пецци назвал причину ухода с поста главы католиков России
    Умерла балетмейстер Мариинского театра Любовь Кунакова
    Эксперт рассказал о способах защиты в сезон шаровых молний

    Армения начала терять российский рынок

    С 30 мая Россия запрещает ввоз из Армении ряда овощей, ягод и зелени, а также полностью блокирует поставки минеральной воды «Джермук». Для российских покупателей последствия окажутся почти незаметными: выпадающие объемы легко компенсируют отечественные производители и другие страны-экспортеры. Однако для Армении потеря российского рынка может стать серьезным ударом, поскольку именно Россия является главным покупателем армянской продукции. Подробности

    Перейти в раздел

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Перейти в раздел

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    Перейти в раздел

    Бунт против канцлера Мерца имеет фатальный недостаток

    В Германии задумались о смене власти без выборов, поскольку канцлер Фридрих Мерц чрезвычайно раздражает немцев и провоцирует в правящей партии апокалиптические ожидания. У бунтарей хорошие шансы, но будет лучше, если канцлером останется Мерц. Он для этого достаточно плох. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Поляки хотят особо оскорбить Зеленского

      Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского высшей награды республики – Ордена Белого Орла и заявил, что руководство Украины не готово к вступлению в ЕС и в очередной раз это подтвердило. Что же случилось?

    • Румынию втягивают в войну

      Румыния высылает российского генконсула и закрывает одно из консульств после падения беспилотника на многоэтажный жилой дом. Что произошло? Как это понимать? Чего ждать теперь?

    • Германия хочет сменить канцлера

      В правящей партии Германии – ХДС – обсуждают замену канцлера, поскольку нынешний Фридрих Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Кто придет ему на смену? Что это изменит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Лунный посевной календарь на июнь 2026 года: благоприятные дни для посадок, новолуние и полнолуние

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2026 года: новые выплаты, пенсии, биометрия и важные законы

      Июнь 2026 года встретит россиян множеством важных нововведений. С первого дня лета начнется прием заявок на новую семейную налоговую выплату, в аэропортах стартует эксперимент по посадке на рейсы с помощью биометрии, а пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, получат прибавку. Кроме того, изменятся правила ввоза товаров из стран ЕАЭС, вырастут госпошлины для операторов связи и вступят в силу новые ГОСТы. Разбираем все изменения июня 2026 года.

    • Большие церковные праздники июня 2026 года: православный календарь, Петров пост и главные даты месяца

      Июнь 2026 года – месяц, когда православные верующие переходят от радостного празднования Троицы к более спокойному и аскетичному летнему ритму церковной жизни. Месяц открывается Духовым днем, прославляющим Святого Духа, затем следует Неделя всех святых, после чего наступает многодневный Петров пост, который продлится до 11 июля. Кроме того, в июне есть важная поминальная дата – Троицкая родительская суббота. Рассказываем о главных православных праздниках июня 2026 года, о том, что можно и нельзя делать верующим в эти дни, а также о правилах питания в Петров пост.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации