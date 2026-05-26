Одинокая жизнь, лишенная обязательств перед другими людьми и наполненная комфортом, приятна – не поспоришь. Вопрос один: каким будет итог такой жизни? Как утверждают адепты, они накапливают впечатления и опыт. Но если перевести на язык экономики, в сухом остатке не будет ничего. Ноль.9 комментариев
Анонсировано участие Путина в саммите ВЕЭС в Казахстане
Президент России Владимир Путин 29 мая в Казахстане примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком и расширенном форматах, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
Российский лидер Владимир Путин 29 мая примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в узком и расширенном составах, рассказал помощник президента Юрий Ушаков. «Переходим уже на пятницу, 29 мая. С утра уже начнется заседание Высшего Евразийского экономического совета. В начале в узком составе, а затем в расширенном составе», – цитирует Ушакова ТАСС.
По его словам, участие в работе совета подтвердили президенты России Владимир Путин, Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров и вице-премьер Армении Мгер Григорян. Он добавил, что к заседанию в расширенном формате присоединятся представители государств-наблюдателей.
В их числе, уточнил помощник президента, ожидаются президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса и министр промышленности, рудников и торговли Ирана Мохаммад Атабак. Ушаков подчеркнул, что все они подключатся именно на этапе заседания в расширенном составе.
А 28 мая Владимир Путин выступит на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Казахстане. «Центральным событием Евразийского экономического форума станет его пленарное заседание, на котором выступят главы государств – членов ЕАЭС», – рассказал Ушаков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Касым-Жомартом Токаевым подтвердил свое участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в конце мая в Астане.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о предстоящем государственном визите Путина в Казахстан и саммите ЕАЭС в пятницу в Астане.
В тот же день власти Казахстана также заявили о государственном визите Владимира Путина 27–29 мая по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева.