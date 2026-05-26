  • Новость часаФон дер Ляйен объявила о разработке пакета санкций против уровня жизни россиян
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украина обрушила прибалтийский туризм
    Число участников «чешской инициативы» по закупке снарядов для ВСУ сократилось вдвое
    МВД раскрыло главный пароль для массового взлома домашних устройств
    Первый электрокар Ferrari разочаровал фанатов и обрушил акции компании
    Кремль анонсировал государственный визит Путина в Казахстан 27 мая
    Госдума одобрила резкий рост госпошлин для мигрантов
    Россия предупредила Брюссель о начале последовательных атак по Киеву
    Госдума разрешила инкассаторам и охране банков сбивать дроны
    Единая Россия» продлит «гаражную амнистию» до 2031 года
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Выгодно ли быть одиноким

    Одинокая жизнь, лишенная обязательств перед другими людьми и наполненная комфортом, приятна – не поспоришь. Вопрос один: каким будет итог такой жизни? Как утверждают адепты, они накапливают впечатления и опыт. Но если перевести на язык экономики, в сухом остатке не будет ничего. Ноль.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Сколько на самом деле в России православных

    Чтобы понять, что такое Церковь, нужно прийти в реальный храм, принять участие в общей молитве. Те, кто делает это, часто остаются. Так и получается, что число прихожан растет – пока количество людей, издалека отождествляющих себя с православием, падает.

    13 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский идет по пути Муссолини

    Зеленский, как и Муссолини, не хочет мира по-настоящему. Он говорит о необходимости завершения противостояния с Россией публично, но все делает для того, чтобы этого не произошло. Муссолини соглашался со своим окружением, что мир необходим, но ничего не делал для его достижения.

    12 комментариев
    26 мая 2026, 18:29 • Новости дня

    Анонсировано участие Путина в саммите ВЕЭС в Казахстане

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин 29 мая в Казахстане примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком и расширенном форматах, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    Российский лидер Владимир Путин 29 мая примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в узком и расширенном составах, рассказал помощник президента Юрий Ушаков. «Переходим уже на пятницу, 29 мая. С утра уже начнется заседание Высшего Евразийского экономического совета. В начале в узком составе, а затем в расширенном составе», – цитирует Ушакова ТАСС.

    По его словам, участие в работе совета подтвердили президенты России Владимир Путин, Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров и вице-премьер Армении Мгер Григорян. Он добавил, что к заседанию в расширенном формате присоединятся представители государств-наблюдателей.

    В их числе, уточнил помощник президента, ожидаются президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса и министр промышленности, рудников и торговли Ирана Мохаммад Атабак. Ушаков подчеркнул, что все они подключатся именно на этапе заседания в расширенном составе.

    А 28 мая Владимир Путин выступит на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Казахстане. «Центральным событием Евразийского экономического форума станет его пленарное заседание, на котором выступят главы государств – членов ЕАЭС», – рассказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Касым-Жомартом Токаевым подтвердил свое участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в конце мая в Астане.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о предстоящем государственном визите Путина в Казахстан и саммите ЕАЭС в пятницу в Астане.

    В тот же день власти Казахстана также заявили о государственном визите Владимира Путина 27–29 мая по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева.

    24 мая 2026, 14:30 • Новости дня
    Эксперт: Удар по Украине в ночь на 24 мая стал самым серьезным за время СВО
    Эксперт: Удар по Украине в ночь на 24 мая стал самым серьезным за время СВО
    @ Interior Ministry of Ukraine/Anadolu Agency/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинские власти понимают исключительно язык силы. Именно поэтому ответом за теракт в Старобельске стал один из наиболее масштабных ударов по республике за все время с начала СВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по Украине в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам.

    «Уже сейчас можно с уверенностью сказать: удар по Украине в ночь на 24 мая оказался одним из наиболее серьезных за все время проведения спецоперации. ВС РФ применили весь спектр имеющихся вооружений: гиперзвуковые и дозвуковые ракеты, большое число дронов и даже ФАБ со средствами планирования», – отмечает военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Однако оценивать произошедшее в плане нанесенного ущерба – рано. Киев достаточно тщательно пытается скрыть полную информацию о пораженных объектах. Не в интересах офиса Зеленского делиться с интернетом данными о пострадавших строениях ВПК, что не способствует формированию точной картины этой ночи», – добавляет он.

    «Минобороны РФ же также весьма ограниченно комментирует удары. Фактически общественность познакомили только с применявшимися средствами поражения – все остальное на текущий момент представляется догадками или результатами анализа с заведомо малым количеством данных», – поясняет собеседник.

    «Тем не менее уже сейчас понятно, что произошедшее стало ответом за трагедию в Старобельске. Украинские власти способны воспринимать исключительно язык силы. Между тем информация об ударах продолжает поступать в режиме реального времени. Вполне вероятно, что о наиболее значимых объектах, куда прилетели ракеты, нам еще предстоит узнать», – заключил Анпилогов.

    Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по территории Украины в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам. Как сообщают в Минобороны, для поражения целей использовались аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал» и крылатые «Циркон». Кроме того, состоялось третье применение баллистического боеприпаса «Орешник».

    «Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», – подчеркнули в ведомстве. По неподтвержденным данным, значительная часть ударов по Киеву пришлась на промышленные объекты: завод железобетонных конструкций № 1, бронетанковый завод, а также считающийся одним из ключевых предприятий украинского ВПК – «Артем».

    На последнем выпускают управляемые ракеты Р-27 и Р-27Э различных модификаций, а также авиационные боеприпасы РС-80. Поразить, судя по всему, удалось и главное управление ГУР страны. По оценке военкора Александра Коца, «Орешник» был применен для удара по Белой Церкви (Киевская область), где расположен крупный авиаремонтный комплекс.

    Удары пришлись и по семи другим регионам республики: цели ВС РФ располагались в Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Одесской, Черкасской и Днепропетровской областях. Кроме того, Коц отметил, что «каждая боеголовка этой ночи имеет имя и фамилию того, кто хотел стать преподавателем и учить детей», отсылая тем самым к теракту в Старобельске (ЛНР).

    Напомним, 22 мая беспилотники ВСУ атаковали общежитие местного колледжа, являющегося филиалом Луганского государственного педагогического университета. Как отчиталось МЧС, из-под завалов пятиэтажного здания были извлечены все погибшие: их число составило 21. Всего же в результате теракта пострадали 63 человека.

    Владимир Путин назвал произошедшее «проявлением неонацизма». Он также уточнил, что инцидент лишний раз подтверждает террористический характер украинских властей. «Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб либо родственных им служб рядом с общежитием нет», – подчеркнул глава государства.

    «Киевскому режиму, безусловно, нужны подобные преступления, чтобы отвлечь внимание от происходящих событий на фронте и в стране, вызвать ответную реакцию в России, а затем – мы это знаем, не раз проходили – все свалить на нас, на Россию, на нашу страну, все обострения и все последствия подобных преступлений. Повторяю, мы это не раз уже проходили», – объяснил Путин.

    На этом фоне президент дал поручение дипведомству проинформировать о произошедшем международные организации. «Но, разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно, поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения», – добавил глава государства.

    Видео ракетных ударов по объектам в Киеве смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Макс».

    Комментарии (16)
    25 мая 2026, 18:40 • Новости дня
    Путин разрешил привлекать ВС России для защиты арестованных за рубежом россиян
    Путин разрешил привлекать ВС России для защиты арестованных за рубежом россиян
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин одобрил инициативу, позволяющую направлять воинские формирования для спасения сограждан от преследования со стороны международных инстанций.

    Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Глава государства утвердил новые нормы поддержки соотечественников за границей. Документ дает право применять вооруженные силы для защиты людей от преследования иностранными инстанциями. Речь идет о судах, наделенных полномочиями без участия России.

    Помимо применения армии, государственные органы также начнут предпринимать дополнительные шаги в подобных ситуациях. Соответствующие меры будут реализовываться по прямому решению президента. Это коснется случаев ареста или уголовного давления на граждан в других странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте правительство России внесло в Госдуму соответствующий законопроект.

    В апреле депутаты одобрили эту инициативу в первом чтении.

    В середине мая парламент окончательно принял данный документ.

    Комментарии (38)
    26 мая 2026, 18:44 • Видео
    Началось. Власти Украины стали целью

    Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам приятия решений».

    Комментарии (0)
    25 мая 2026, 18:21 • Новости дня
    Путин утвердил новые правила организованного найма мигрантов из Таджикистана
    Путин утвердил новые правила организованного найма мигрантов из Таджикистана
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к соглашению с Таджикистаном об организованном наборе граждан республики для временной работы в России.

    Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации, передает «Интерфакс». Сам протокол был подписан в Душанбе 9 октября 2025 года.

    Новые положения предусматривают содействие подготовке граждан Таджикистана по российским программам среднего профессионального образования и профессионального обучения на территориях обеих стран.

    Также закрепляется проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования желающих въехать в Россию граждан Таджикистана на территории республики силами представительства МВД России при участии уполномоченного МВД и подведомственного ему федерального государственного унитарного предприятия. Эти данные будут проверяться в государственной информационной системе миграционного учета на предмет запрета въезда.

    Протокол создает основу для переноса медицинского освидетельствования трудовых мигрантов на территорию Таджикистана. Документ направлен на развитие взаимодействия компетентных органов по соблюдению миграционного законодательства в отношении граждан, привлекаемых по системе организованного набора, и на совершенствование механизмов обеспечения национальной безопасности.

    Кроме того, соглашение дополняется новым участником организованного набора – уполномоченной российской организацией, которая выступит координатором набора и поможет проводить соответствующие мероприятия в Таджикистане.

    Ранее Путин утвердил соглашение о представительствах МВД России и Таджикистана.

    Комментарии (14)
    24 мая 2026, 14:20 • Новости дня
    Григорьев: Вразумляющие удары – единственный способ воздействия на киевский режим
    Григорьев: Вразумляющие удары – единственный способ воздействия на киевский режим
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    ВСУ руководствуются двумя мотивами: желанием прорекламировать свои возможности в европейских медиа, а также искренней ненавистью к русским. Поэтому трагедию в Старобельске они как теракт не воспринимают, в связи с чем вразумляющие удары по противнику становятся единственным способом достучаться до Киева, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Максим Григорьев. Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по Украине.

    «Действия Киевской власти носят во многом самоубийственный характер. К сожалению, все преступления, зафиксированные нашим Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов еще с 2014 года, показывают, что деятельность противника продиктована ненавистью к России и желанием «пропиариться» на Западе», – считает участник СВО Максим Григорьев, член Общественной палаты России (ОП).

    «То есть преступный удар по Старобельску воспринимается в Киеве как самореклама перед европейскими спонсорами. Они выдают террористический акт за эффективность ВСУ: мол, украинские БПЛА способны поражать цели на территории РФ. Таким образом офис Зеленского как бы просит у ЕС дополнительные средства для продолжения конфликта», – подчеркивает собеседник.

    «Поэтому военную логику в действиях украинского террористического режима искать бессмысленно. Руководство этой страны функционирует в предельно простой идеологеме: чем больше русских они убьют – тем лучше. Это ими и движет. Соответственно, ВС РФ не могут оставлять без внимания подобные действия. Вразумляющие удары необходимы. Это единственный инструмент воздействия на киевский режим. Причем наносить их нужно не только по военным целям, но и местам государственного управления», – заключил Григорьев.

    Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по территории Украины в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам. Как сообщают в Минобороны, для поражения целей использовались аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал» и крылатые «Циркон». Кроме того, состоялось третье применение баллистического боеприпаса «Орешник».

    «Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», – подчеркнули в ведомстве. По неподтвержденным данным, значительная часть ударов по Киеву пришлась на промышленные объекты: завод железобетонных конструкций № 1, бронетанковый завод, а также считающийся одним из ключевых предприятий украинского ВПК – «Артем».

    На последнем выпускают управляемые ракеты Р-27 и Р-27Э различных модификаций, а также авиационные боеприпасы РС-80. Поразить, судя по всему, удалось и главное управление ГУР страны. По оценке военкора Александра Коца, «Орешник» был применен для удара по Белой Церкви (Киевская область), где расположен крупный авиаремонтный комплекс.

    Удары пришлись и по семи другим регионам республики: цели ВС РФ располагались в Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Одесской, Черкасской и Днепропетровской областях. Кроме того, Коц отметил, что «каждая боеголовка этой ночи имеет имя и фамилию того, кто хотел стать преподавателем и учить детей», отсылая тем самым к теракту в Старобельске (ЛНР).

    Напомним, 22 мая беспилотники ВСУ атаковали общежитие местного колледжа, являющегося филиалом Луганского государственного педагогического университета. Как отчиталось МЧС, из-под завалов пятиэтажного здания были извлечены все погибшие: их число составило 21. Всего же в результате теракта пострадали 63 человека.

    Владимир Путин назвал произошедшее «проявлением неонацизма». Он также уточнил, что инцидент лишний раз подтверждает террористический характер украинских властей. «Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб либо родственных им служб рядом с общежитием нет», – подчеркнул глава государства.

    «Киевскому режиму, безусловно, нужны подобные преступления, чтобы отвлечь внимание от происходящих событий на фронте и в стране, вызвать ответную реакцию в России, а затем – мы это знаем, не раз проходили – все свалить на нас, на Россию, на нашу страну, все обострения и все последствия подобных преступлений. Повторяю, мы это не раз уже проходили», – объяснил Путин.

    На этом фоне президент дал поручение дипведомству проинформировать о произошедшем международные организации. «Но, разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно, поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения», – добавил глава государства.

    Комментарии (34)
    26 мая 2026, 03:59 • Новости дня
    Россия ратифицировала протокол о выходе из соглашения СНГ по беженцам

    Путин подписал закон о прекращении действия соглашения СНГ 1993 года о беженцах

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин ратифицировал протокол, прекращающий действие соглашения СНГ о помощи беженцам и вынужденным переселенцам от 24 сентября 1993 года.

    Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

    В тексте отмечается, что договор полностью утратил свою актуальность и фактически перестал применяться на практике, передает РИА «Новости».

    Все базовые понятия и механизмы защиты закреплены в российском законодательстве. Национальные законы в полной мере обеспечивают социальные, экономические и правовые гарантии для этих категорий лиц на территории страны.

    Протокол был подписан лидерами стран СНГ, участвовавших в соглашении, на саммите в Душанбе 10 октября 2025 года, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Федерации одобрил протокол о прекращении действия соглашения 1993 года о помощи беженцам.

    Правительство России поддержало расширение прав вынужденных переселенцев на бесплатную юридическую помощь.

    Комментарии (0)
    25 мая 2026, 14:32 • Новости дня
    Путин удивился количеству солнечных дней в Омской области

    Губернатор Хоценко сравнил климат Омской области с Сочи на встрече с Путиным

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал президенту России Владимиру Путину, что число солнечных дней в году в Омской области такое же, как и в Сочи, и составляет от 290 до 310 дней в году.

    Губернатор Омской области Виталий Хоценко в ходе рабочей встречи в Кремле рассказал Владимиру Путину о развитии тепличного хозяйства и климатических особенностях региона, сообщается на сайте Кремля.

    По словам руководителя субъекта, количество солнечных дней там достигает 290–310 в году, что сопоставимо с показателями Сочи.

    «Правда, да, что у вас солнечных дней в году столько же, сколько и в Сочи?» – поинтересовался президент.

    Хоценко подтвердил эту информацию, отметив, что иногда сибирский регион даже превосходит черноморский курорт по этому показателю. «Это не легенда?» – уточнил Путин.

    «Не легенда», – ответил глава региона. Омск стабильно удерживает позиции в пятерке самых солнечных городов России.

    Ранее Путин поручил Хоценко окончательно решить проблему обманутых омских дольщиков

    Комментарии (9)
    24 мая 2026, 02:50 • Новости дня
    МЧС Киргизии указало на риск эвакуации тела Наговицыной с пика Победы

    Tекст: Катерина Туманова

    Возможная операция по спуску останков альпинистки Натальи Наговицыной с высоты пика Победы, что составляет более 7 тыс. метров сопряжена со смертельной угрозой для команды спасателей из-за тяжелейших условий, сообщил представитель МЧС Киргизии.

    «Пик Победы является одной из самых сложных и опасных вершин мира, а проведение спасательных и эвакуационных операций на высотах свыше 7 тыс. метров сопряжено с крайне высоким риском для жизни спасателей», – заявил он РИА «Новости».

    В ведомстве пояснили, что любые высотные маневры напрямую зависят от погоды, лавинной обстановки и наличия профессиональной команды. При этом специалисты готовы рассмотреть вариант содействия, если окончательное решение об эвакуации будет принято.

    Наталья Наговицына серьезно повредила ногу 12 августа 2025 года при спуске с самой высокой точки Тянь-Шаня на высоте около 7,2 тыс. метров. Другие альпинисты пытались ей помочь, однако из-за непогоды не смогли, при этом один человек погиб. Россиянка осталась на горе с порванной палаткой, а попытки спасения официально прекратили 25 августа 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Федерации альпинизма и скалолазания Киргизии Эдуард Кубатов пояснял, что тело альпинистки Наговицыной удастся найти не раньше лета 2026 года.

    Альпинистка Наталья Наговицина допустила серьезные ошибки, из-за которых ее восхождение не признали бы официально. Российские эксперты сообщили, что опознание тела Наговицыной невозможно.

    Комментарии (0)
    24 мая 2026, 23:04 • Новости дня
    Альпинист Яковенко назвал реальные сроки эвакуации тела Наговицыной

    Tекст: Катерина Туманова

    Сроки возможной эвакуации тела погибшей на пике Победы Натальи Наговицыной можно будет определить не ранее начала альпинистского сезона в Киргизии, заявил альпинист Александр Яковенко.

    «Даже частные экспедиции, которые пытались добраться до этого участка горы, не смогли выполнить задачу. Причиной остаются технические трудности и крайне высокий уровень опасности», – приводят его слова «Вести» со ссылкой на «КП-Пермь».

    Яковенко отметил, что обсуждать конкретные сроки возвращения к вопросу эвакуации тела можно будет лишь в июле или августе, когда погодные условия на горе улучшатся и позволят проводить работы на большой высоте.

    Альпинист напомнил, что на вершине пика Победы остаются тела и других погибших, однако государственные спасательные службы не проводят их эвакуацию из-за чрезмерного риска для спасателей.

    Напомним, ранее МЧС Киргизии указало на риск эвакуации тела Наговицыной с пика Победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Федерации альпинизма и скалолазания Киргизии Эдуард Кубатов пояснял, что тело альпинистки Наговицыной удастся найти не раньше лета 2026 года.

    Альпинистка Наталья Наговицына допустила серьезные ошибки, из-за которых ее восхождение не признали бы официально. Российские эксперты сообщили, что опознание тела Наговицыной невозможно.

    Комментарии (0)
    24 мая 2026, 14:44 • Новости дня
    Глава МИД КНР назвал прекрасными переговоры Путина и Си Цзиньпина

    Глава МИД КНР Ван И назвал прекрасными переговоры Путина и Си Цзиньпина

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД Китая Ван И высоко оценил итоги встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

    «Прекрасно», – лаконично охарактеризовал прошедшие переговоры Ван И, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, передают «Вести».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь назвал прошедшие переговоры лидеров двух стран дружескими и результативными.

    Президент России Владимир Путин оценил эту встречу с председателем КНР как успешную и насыщенную. Со своей стороны Си Цзиньпин заявил о выходе отношений Москвы и Пекина на новую высоту.

    Комментарии (0)
    25 мая 2026, 21:18 • Новости дня
    Путин подписал закон о списании долгов заключивших контракт с мая участников СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин подписал закон о прекращении обязательств участников специальной военной операции (СВО), заключивших контракт с мая 2026 года, по взятым до его подписания кредитам.

    Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Новый нормативный акт распространяется на бойцов и их супругов, чья задолженность не превышает 10 млн рублей.

    Обязательным условием является наличие судебного решения о взыскании долга или исполнительного листа, вступившего в силу до первого мая.

    Прежние нормы касались военных, подписавших договор с Минобороны не ранее первого декабря 2024 года. Закон вступает в силу немедленно после официального обнародования.

    В середине мая Государственная дума одобрила данный законопроект в финальном чтении.

    Ранее парламентарии утвердили аналогичную меру поддержки для заключивших контракт с 1 декабря 2024 года.

    Максимальная сумма прощенных займов по этим правилам составляет десять миллионов рублей.

    Комментарии (2)
    25 мая 2026, 12:29 • Новости дня
    Путин заявил о неразрывной связи России с мировой экономикой

    Путин: Россия была и остается неотъемлемой частью мировой экономической системы

    Tекст: Вера Басилая

    Россия была и остается неотъемлемой частью глобальной экономической системы, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XXIX Петербургского международного экономического форума.

    Президент Владимир Путин направил приветствие участникам XXIX Петербургского международного экономического форума, сообщается на сайте Кремля. Глава государства подчеркнул, что страна остается важным элементом мирового рынка.

    «Подчеркну, наша страна была и остается неотъемлемой частью глобальной экономической системы», – отметил российский лидер.

    В телеграмме указывается, что Москва открыта для конструктивной работы со всеми партнерами, разделяющими принципы взаимного уважения.

    «По традиции форум объединит ведущих политиков и представителей деловых кругов, ученых и общественных деятелей для обсуждения актуальных вопросов российской и мировой политики и экономики. Тема нынешней встречи – «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему» – отражает фундаментальные запросы современного этапа развития», – заявил Путин.

    «Сегодня, когда международные отношения и экономические связи сталкиваются с беспрецедентными вызовами, фрагментацией и разрывом логистических и технологических цепочек, именно прагматизм и равноправный диалог особенно актуальны и востребованы», – отметил президент.

    «Уверен, что ваши традиционно насыщенные и ориентированные на результат дискуссии послужат выработке новых эффективных решений во всех сферах экономической и социальной жизни, в том числе в энергетике, цифровизации, продовольственной безопасности и развитии человеческого капитала, укреплении финансового и торгового суверенитета, в целом будут работать на благо наших государств и народов, содействовать международному сотрудничеству, безопасности и стабильности», – говорится в телеграмме.

    Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня.

    Комментарии (0)
    24 мая 2026, 13:39 • Новости дня
    Путин: России сейчас особенно важно поддерживать единство народа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин встретился с предстоятелем Русской православной церкви в день его именин, акцентировав внимание на необходимости укрепления межцерковных отношений внутри страны, сообщила пресс-служба Кремля.

    Российский лидер поздравил предстоятеля с днем святого покровителя и преподнес букет белых роз. Встреча состоялась в праздник равноапостольных Кирилла и Мефодия, создавших славянскую азбуку в девятом веке, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    «Хочу поздравить вас с днем вашего тезоименитства, с днем вашего святого небесного покровителя, равноапостольного Кирилла», – сказал Путин.

    «Всегда это важно, всегда нужно, но сейчас особенно нужно поддерживать единство многонационального и многоконфессионального российского народа», – сказал Путин во время беседы.

    Глава государства отметил, что равноапостольный Кирилл, как известно, был не только создателем азбуки, фактически русского языка, но его не случайно называли философом.

    «Ваше святейшество, и сегодня нам нужен ваш опыт строительства межцерковных отношений. И самое главное для нас, и для России очень важно строительство межконфессиональных отношений внутри страны», – обратился Путин к патриарху.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля глава государства назвал Россию общим родным домом для всех народов страны.

    В январе российский лидер отметил огромный вклад каждой конфессии в стабильность государства.

    В прошлом году президент оценил ведущую роль патриарха Кирилла в укреплении единства общества.

    Комментарии (3)
    25 мая 2026, 13:41 • Новости дня
    Кремль анонсировал государственный визит Путина в Казахстан

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин на этой неделе посетит Казахстан с государственным визитом, в пятницу в Астане состоится саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Владимир Путин отправится в соседнюю республику на текущей неделе, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил детали предстоящего мероприятия.

    «Президент Путин отправится в Астану на этой неделе, это будет государственный визит. И после этого целый день в пятницу главы государств и правительств посвятят тематике ЕАЭС, состоится заседание высшей комиссии ЕАЭС», – подчеркнул представитель Кремля.

    Ранее казахстанская сторона также анонсировала приезд российского лидера. По данным пресс-службы Касым-Жомарта Токаева, поездка продлится с 27 по 29 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал предстоящий визит российского лидера главным событием двусторонних отношений.

    Посол России в Астане Алексей Бородавкин рассказал о насыщенной программе государственного визита.

    Ранее Владимир Путин подтвердил свое участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

    Комментарии (0)
    25 мая 2026, 17:18 • Новости дня
    Путин утвердил соглашение о представительствах МВД России и Таджикистана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Закон о ратификации соглашения между Россией и Таджикистаном о правовом статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции подписал президент Владимир Путин.

    Соответствующий документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации. В законе закреплен правовой режим работы новых структур и порядок их взаимодействия с ведомствами обеих стран.

    В документе уточняется, что для укрепления двустороннего взаимодействия в сфере внутренних дел и миграции российская сторона открывает в Душанбе представительство МВД России. В Москве, в свою очередь, начнут работу представительство МВД Таджикистана и представительство министерства труда, миграции и занятости населения республики.

    Соглашение ориентировано на развитие международного сотрудничества в противодействии транснациональной преступности, незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Отдельное внимание в нем уделено вопросам регулирования миграции и координации действий профильных структур двух государств.

    В начале мая Путин внес на ратификацию соглашение с Таджикистаном о представительствах МВД.

    Комментарии (0)
    25 мая 2026, 09:45 • Новости дня
    Астана анонсировала визит Путина в Казахстан

    Власти Казахстана сообщили о государственном визите Путина 27-29 мая

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин посетит Казахстан 27-29 мая с государственным визитом по приглашению казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева.

    Президент России Владимир Путин посетит Казахстан 27-29 мая с государственным визитом, передает РИА «Новости». Поездка состоится по приглашению казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева.

    В ходе запланированных переговоров лидеры двух стран намерены обсудить текущее состояние двустороннего сотрудничества. Особое внимание будет уделено перспективам укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства между государствами.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал предстоящий визит российского лидера главным событием двусторонних отношений.

    Посол России в Астане Алексей Бородавкин рассказал о насыщенной программе готовящейся поездки.

    Комментарии (0)
    Главное
    В Госдуме предложили создать реестр антироссийских шагов Армении
    Шойгу оценил эффект размещения «Орешника» в Белоруссии
    Госдума узаконила арест имущества и счетов дискредитирующих Россию релокантов
    МИД Израиля осудил решение Киева перезахоронить останки лидера ОУН Мельника
    Жители Киева сообщили о побеге Зеленского перед ударом «Орешника»
    Грузинская полиция отобрала у радикалов сцену на День независимости
    Генпрокуратура выявила совместный бизнес экс-судьи Хахалевой с вором в законе

    Замена легендарным Ан-2 вышла на финишную прямую

    У России уже в следующем году появится долгожданная замена самых массовых самолетов Ан-2. История создания «Байкала» была непроста, однако все невзгоды позади. Теперь у него есть собственный отечественный двигатель, и разработчики готовы начать сертификационные испытания. Это серьезный шаг к первым поставкам серийных самолетов. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия начинает раскалывать Украину системными ударами по Киеву

    Постоянные удары по гражданской инфраструктуре и теракт в Старобельске переполнили чашу терпения Москвы. Россия переходит к новому этапу спецоперации: теперь удары по военным объектам в Киеве станут системными. Эксперты считают, что это не просто ответ на удар по колледжу, а сигнал о переходе конфликта в качественно иную фазу, которая грозит разрушить Украину как единое военно-политическое образование. Подробности

    Перейти в раздел

    «Российский "Старлинк"» вступает в бой в зоне спецоперации

    Россия стала применять спутниковую связь для работы своих беспилотников в зоне спецоперации. Фактически перед нами первый пример военного использования только что выведенных на орбиту спутников системы «Рассвет». Что это за аппараты, в чем их сходство и различие с американским «Старлинком» – и какие возможности они еще способны дать российским военным? Подробности

    Перейти в раздел

    Западные дипломаты в Киеве готовятся к бегству по-тихому

    «Эвакуация западных дипломатов из Киева выглядела бы как "капитуляция" перед Москвой и сдача позиций всеобъемлющей поддержки Украины». Так эксперты объясняют, почему Запад отказался вывозить сотрудников своих посольств из украинской столицы, проигнорировав соответствующее предупреждение Москвы. Впрочем, аналитики не исключают, что, несмотря на риторику, страны ЕС примут определенные меры – только без лишней огласки. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    • Ирина Алкснис Ирина Алкснис
      Выгодно ли быть одиноким

      Одинокая жизнь, лишенная обязательств перед другими людьми и наполненная комфортом, приятна – не поспоришь. Вопрос один: каким будет итог такой жизни? Как утверждают адепты, они накапливают впечатления и опыт. Но если перевести на язык экономики, в сухом остатке не будет ничего. Ноль.

      9 комментариев
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Сколько на самом деле в России православных

      Чтобы понять, что такое Церковь, нужно прийти в реальный храм, принять участие в общей молитве. Те, кто делает это, часто остаются. Так и получается, что число прихожан растет – пока количество людей, издалека отождествляющих себя с православием, падает.

      13 комментариев
    • Сергей Миркин Сергей Миркин
      Зеленский идет по пути Муссолини

      Зеленский, как и Муссолини, не хочет мира по-настоящему. Он говорит о необходимости завершения противостояния с Россией публично, но все делает для того, чтобы этого не произошло. Муссолини соглашался со своим окружением, что мир необходим, но ничего не делал для его достижения.

      12 комментариев
    Перейти в раздел

    • Началось. Власти Украины стали целью

      Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам приятия решений».

    • Самая приятная женщина США уходит в отставку

      Директор Национальной разведки США Тулси Габбард уходит в отставку. Скорее всего, из-за войны в Иране. Одна из самых приятных политиков Америки разочарована в происходящем и пообещала выступить с сенсационными откровениями. Чего ждать?

    • США нашли Ирану нового лидера

      Как утверждает одна из главных газет Америки, в ходе военной операции против Ирана планировалось сделать новым руководителем этой страны экс-президента Махмуда Ахмадинежада, известного резко негативным отношением к США и Израилю. Как ни странно, похоже на правду.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации