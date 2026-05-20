За разборками государств и цифровых гигантов идет необратимый процесс встраивания интернета в общее национальное пространство с государственным контролем над ним. Для нас – людей, привыкших и помнящих интернет-вольницу нулевых, текущие инновации вызывают как минимум неудовольствие и дискомфорт.6 комментариев
Совфед одобрил выход России из соглашения о помощи беженцам
Совфед ратифицировал выход России из соглашения СНГ по беженцам
На пленарном заседании верхняя палата парламента одобрила протокол о прекращении действия соглашения 1993 года о помощи беженцам и вынужденным переселенцам.
На заседании Совета Федерации был ратифицирован протокол о прекращении действия соглашения о помощи беженцам и вынужденным переселенцам от 24 сентября 1993 года. Сенаторы поддержали решение о выходе России из документа, который, как отмечается, утратил актуальность и фактически не применяется, передает ТАСС.
Протокол о прекращении соглашения был подписан лидерами стран СНГ, участвовавших в нем, на саммите в Душанбе 10 октября 2025 года. Документ в Государственную думу ранее внес президент России Владимир Путин.
В пояснительной записке подчеркивается, что действующее российское законодательство самостоятельно закрепляет экономические, социальные и правовые гарантии для беженцев и вынужденных переселенцев. Кроме того, формулировки понятий «беженец» и «вынужденный переселенец» в соглашении полностью совпадают с определениями, закрепленными в российских законах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Таджикистаном о статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции.
До этого глава государства направил в парламент протоколы о внесении изменений в конвенции СНГ по правовой помощи по вопросам взыскания алиментов между странами Содружества.