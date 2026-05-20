Евродепутат Картайзер призвал заменить «недипломатичную» Каллас
Евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас лишена дипломатичности и должна уступить свой пост.
Депутат Европарламента из Люксембурга Фернан Картайзер призвал заменить верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас. Политик сообщил об этом в своих аккаунтах в социальных сетях, пишет ТАСС.
«У нас есть проблемы с персоналом. У нас есть верховный представитель [по иностранным делам и политике безопасности ЕС] мадам Каллас, которая отвечает за дипломатию ЕС и которая совершенно не дипломатична, мягко говоря. Ее необходимо заменить кем-то другим, но это чрезвычайно сложно. Замена верховного представителя означает серьезные изменения в составе Еврокомиссии», – заявил Картайзер.
В то же время, он указал на трудности этой процедуры. Картайзер напомнил, что верховный представитель по иностранным делам одновременно является еврокомиссаром и подпадает под квотный принцип формирования Еврокомиссии, где от каждой страны представлен один член.
В этой связи Картайзер отметил, что в нынешнем составе Еврокомиссии заменить Каллас можно только на другого представителя Эстонии, а назначение кандидата из любой другой страны потребует перераспределения портфелей и смены других еврокомиссаров.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо также потребовал заменить Каю Каллас на посту главы дипслужбы ЕС. До этого служба внешней разведки России сообщила о временном отстранении Каллас от подготовки стратегических оборонных документов Евросоюза из-за недовольства в Еврокомиссии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, политики и чиновники в Брюсселе выражают недовольство работой Каллас, критикуя ее жесткую позицию по России и слабую реакцию на ситуацию в Газе.