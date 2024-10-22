Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.0 комментариев
Стало известно о планах G7 сохранить заморозку активов России после окончания конфликта
«Никкэй»: G7 намерена сохранить заморозку российских активов после окончания конфликта на Украине
Страны G7 планируют продолжать блокировку российских активов до выплаты компенсаций Украине, даже после завершения конфликта, сообщила японская газета «Никкэй».
Это решение связано с намерением G7 дождаться компенсации ущерба, причиненного Украине. Подобная формулировка будет включена в совместное заявление лидеров G7, которое ожидается в ближайшее время, передает ТАСС.
Также в заявлении G7 будет указано, что Украина получит кредит в размере 50 млрд долларов за счет замороженных российских активов. Таким образом, заморозка активов будет сохраняться до тех пор, пока Россия не выполнит условия предоставления компенсации.
Ранее большинство стран ЕС и Еврокомиссия поддержали заморозку активов России на три года вместо обычных шести месяцев.
Еврокомиссия разработала несколько предложений по продлению заморозки активов России для дальнейшей помощи Украине на сумму 50 млрд долларов.
Между тем в США заявили, что Европа должна гарантировать, что российские активы останутся замороженными в течение длительного периода.