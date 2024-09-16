ЕС поддержал заморозку активов России на три года вместо шести месяцев

Politico: Страны ЕС и Еврокомиссия поддержали заморозку активов России на 36 месяцев

Большинство стран Европейского Союза и Еврокомиссия поддержали предложение заморозить активы России на период 36 месяцев, пишет ТАСС со ссылкой на Politico. Данное предложение было обсуждено на встрече постоянных представителей ЕС 13 сентября. В числе обсуждаемых предложений рассматривалась также возможность заморозки активов на пять лет с ежегодной оценкой целесообразности такого решения. Это позволило бы избежать ситуации, когда одна страна-член, скажем, Венгрия, могла бы заблокировать продолжение заморозки активов.

Кроме того, на встрече поднимался вопрос о продлении всех санкций против России каждые три года, а не каждые шесть месяцев, однако этот вариант признан менее вероятным. По информации Financial Times, такое изменение обусловлено требованиями США, которые намерены предоставить Украине кредит на сумму 50 млрд долларов из доходов от российских активов в рамках G7, если будут получены гарантии, что активы не будут разморожены.

На саммите лидеров G7, прошедшем 13 июня в Италии, было достигнуто соглашение о выделении Украине 50 млрд долларов за счет прибыли от замороженных российских активов. Эти активы останутся замороженными до тех пор, пока Россия не прекратит агрессию против Украины и не возместит ущерб, причиненный этой стране. Представитель вашингтонской администрации позже заявил, что Украина может рассматривать этот кредит как грант, не требующий возмещения.

Ранее Еврокомиссия предложила продлить заморозку активов России с целью оказания помощи Украине на сумму 50 млрд долларов.

ЕС рассматривал возможность использовать замороженные активы российского Центробанка для выплаты компенсаций Украине. В то же время Евросоюз столкнулся с юридическими трудностями в реализации этой инициативы. Тем не менее, Брюссель продолжает искать способы легального использования замороженных российских активов в интересах Украины.