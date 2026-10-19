Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.5 комментариев
США запретили гражданским ведомствам использовать китайский ИИ DeepSeek
Власти США обязали ведомства удалить из своих систем китайский ИИ DeepSeek
Министерство внутренней безопасности США распорядилось удалить китайский искусственный интеллект DeepSeek из информационных систем гражданских ведомств страны и запретило его закупки.
Гражданским ведомствам США предписано удалить из своих информационных систем искусственный интеллект DeepSeek и отказаться от его закупок, передает РИА «Новости».
Согласно документу, из правительственных систем должны быть удалены все продукты DeepSeek и связанных с ней организаций, а также разработки сторонних компаний, созданные с использованием китайских технологий. Гражданским властям Соединенных Штатов также запретили приобретать любые услуги компании Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в работе китайской платформы DeepSeek произошел сбой.
В начале месяца министр финансов США исключил передачу Китаю технологий искусственного интеллекта.
В прошлом месяце Вашингтон и Пекин договорились о диалоге по вопросам его развития.