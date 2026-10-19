США запретили гражданским ведомствам использовать китайский ИИ DeepSeek

Власти США обязали ведомства удалить из своих систем китайский ИИ DeepSeek

Tекст: Дарья Григоренко

Гражданским ведомствам США предписано удалить из своих информационных систем искусственный интеллект DeepSeek и отказаться от его закупок, передает РИА «Новости».

Согласно документу, из правительственных систем должны быть удалены все продукты DeepSeek и связанных с ней организаций, а также разработки сторонних компаний, созданные с использованием китайских технологий. Гражданским властям Соединенных Штатов также запретили приобретать любые услуги компании Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в работе китайской платформы DeepSeek произошел сбой.

В начале месяца министр финансов США исключил передачу Китаю технологий искусственного интеллекта.

В прошлом месяце Вашингтон и Пекин договорились о диалоге по вопросам его развития.