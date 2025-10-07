НАСА предлагает взорвать астероид 2024 YR4. Причем сразу ядерной бомбой. Времени думать нет, надо взрывать, спасать Луну, Луна такого не переживет. Пресса уже начала называть астероид не иначе как «убийца городов». На самом деле все не совсем так.17 комментариев
Президент Аргентины провел яркую презентацию книги с шоу
Милей представил книгу с песнями, спецэффектами и роликом ИИ
В Буэнос-Айресе прошла необычная презентация книги Хавьера Милея, включавшая музыкальные выступления, спецэффекты и ролик с искусственным интеллектом.
Президент Аргентины Хавьер Милей представил свою новую книгу «Построение чуда» на большой концертной площадке, передает ТАСС. Мероприятие сопровождалось песнями в исполнении Милея с музыкантами, спецэффектами и огненным шоу, продолжавшимся около часа.
Президент исполнил композиции аргентинских и испанских исполнителей, а также еврейскую песню «Хава нагила», прокомментировав: «Подпевайте, это раздражает левых».
Гостям показали видеоролик, созданный с помощью искусственного интеллекта, в котором Милей появляется в образе Люка Скайуокера из «Звездных войн». В ролике он противостоит экс-президенту Кристине Фернандес де Киршнер и губернатору Акcелю Кисильофу, которые стреляют по нему из автомобилей с названиями крупнейших аргентинских СМИ.
В основной части презентации президент аргументировал либертарианские взгляды, критиковал левых и чрезмерную политкорректность. «Я не говорю, что работа закончена. Это ужасно – иметь 12 млн бедных, но это лучше, чем было до этого. Мы движемся в правильном направлении», – заявил Милей.
Событие прошло на фоне переговоров министра экономики страны Луиса Капуто в Вашингтоне о финансовой поддержке. В последние недели Аргентина столкнулась с ростом странового риска, увеличением курса доллара и ускорением падения песо после выборов в законодательное собрание провинции Буэнос-Айрес, где партия Милея уступила оппозиции более чем на 10%. Мероприятие посетили до 15 тыс. человек, вход был свободным.
