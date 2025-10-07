Президент Аргентины провел яркую презентацию книги с шоу

Милей представил книгу с песнями, спецэффектами и роликом ИИ

Tекст: Денис Тельманов

Президент Аргентины Хавьер Милей представил свою новую книгу «Построение чуда» на большой концертной площадке, передает ТАСС. Мероприятие сопровождалось песнями в исполнении Милея с музыкантами, спецэффектами и огненным шоу, продолжавшимся около часа.

Президент исполнил композиции аргентинских и испанских исполнителей, а также еврейскую песню «Хава нагила», прокомментировав: «Подпевайте, это раздражает левых».

Гостям показали видеоролик, созданный с помощью искусственного интеллекта, в котором Милей появляется в образе Люка Скайуокера из «Звездных войн». В ролике он противостоит экс-президенту Кристине Фернандес де Киршнер и губернатору Акcелю Кисильофу, которые стреляют по нему из автомобилей с названиями крупнейших аргентинских СМИ.

В основной части презентации президент аргументировал либертарианские взгляды, критиковал левых и чрезмерную политкорректность. «Я не говорю, что работа закончена. Это ужасно – иметь 12 млн бедных, но это лучше, чем было до этого. Мы движемся в правильном направлении», – заявил Милей.

Событие прошло на фоне переговоров министра экономики страны Луиса Капуто в Вашингтоне о финансовой поддержке. В последние недели Аргентина столкнулась с ростом странового риска, увеличением курса доллара и ускорением падения песо после выборов в законодательное собрание провинции Буэнос-Айрес, где партия Милея уступила оппозиции более чем на 10%. Мероприятие посетили до 15 тыс. человек, вход был свободным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, парламентская спецкомиссия потребовала объяснений от сестры президента Аргентины Карины Милей из-за скандала вокруг роста и падения стоимости криптовалюты LIBRA. Два человека арестовали в городе Ломас-де-Самора после того, как приветствия президента Аргентины и его сестры Карины спровоцировали агрессию и столкновения с полицией. В Буэнос-Айресе президент Аргентины Хавьер Милей стал участником скандального инцидента на избирательном участке, когда журналист телеканала C5N задел его по лицу микрофоном.

