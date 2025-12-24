Может показаться, что военно-техническое сотрудничество между Турцией и Россией переживает закат, и в нынешних международно-политических реалиях невозможно. Однако не все так однозначно.0 комментариев
Песков заявил о недопустимости политизации G20 со стороны Польши
Москва выразила надежду, что Варшава не забудет о главном экономическом предназначении G20, несмотря на инициативу США пригласить Польшу на следующий саммит этого объединения в Майами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков заявил, что Польша часто «передергивает смыслы» и склонна делать из экономических объединений политические площадки, хотя основой «Двадцатки» всегда были вопросы экономики, передает ТАСС.
«Как правило, все-таки поляки всегда склонны все превращать в политику и передергивать смыслы этой политики», – сказал он.
Песков подчеркнул, что Польша является крупной экономикой Восточной Европы, и выразил надежду на сохранение в Варшаве понимания ключевой роли экономической повестки G20.
Он напомнил: «G20 – это экономическое объединение с абсолютным приоритетом по обсуждению экономических проблем».
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты активно поддерживают приглашение Польши на следующий саммит организации, который состоится в Майами. При этом США отказались пригласить Южно-Африканскую Республику, подвергнув ее критике, несмотря на то, что эта страна входит в G20 с момента основания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона рассчитывает на то, что по итогам американского председательства в G20 тема Украины не появится в официальных итоговых документах.
Российская делегация отметила положительный результат первой встречи представителей G20 при председательстве США. На встрече представителей G20 в Вашингтоне российская делегация подняла вопрос о заморозке активов.
Соединенные Штаты приступили к подготовке к возможному участию президента России Владимира Путина в саммите G20, который пройдет в декабре 2026 года в Майами.