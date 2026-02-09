У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.3 комментария
ГАЗ заявил о готовности рассмотреть сборку LCV в Саудовской Аравии
Группа ГАЗ прошла сертификацию своих легких коммерческих автомобилей (LCV) на рынке Саудовской Аравии и в случае устойчивого спроса может рассмотреть запуск крупноузловой сборки в стране, сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов на полях выставки «Иннопром. Саудовская Аравия».
Группа ГАЗ успешно завершила сертификацию своих легких коммерческих автомобилей на рынке Саудовской Аравии, передает ТАСС.
Алиханов сообщил, что если продукция ГАЗ будет востребована покупателями, компания рассмотрит вариант крупноузловой сборки автомобилей в самой Саудовской Аравии.
В таком случае автомобили предназначены не только для местного рынка, но и для экспорта в соседние страны. Алиханов подчеркнул, что окончательное решение зависит от объемов спроса на продукцию ГАЗ в регионе.
