ГАЗ заявил о готовности рассмотреть сборку LCV в Саудовской Аравии

Бывшая жена бизнесмена Галицкого покончила с собой в ИВС Истры

Tекст: Дарья Григоренко

«Бывшая жена бизнесмена Алия Галицкая покончила с собой. Но не в СИЗО, а в ИВС Истры», – заявила Меркачева, передает ТАСС.

По словам Меркачевой, Галицкая находилась в камере одна и оставила предсмертную записку, в которой возложила ответственность за произошедшее на своего бывшего мужа.

В правоохранительных органах подтвердили, что инцидент произошел именно в ИВС, который находится в ведении МВД, а не Федеральной службы исполнения наказаний.

Ранее в пресс-бюро ФСИН опровергли слухи о самоубийстве Галицкой в московских и подмосковных следственных изоляторах. Там сообщили, что ни в одном из этих учреждений женщина не содержалась и случаев суицида в изоляторах региона зафиксировано не было.

В пятницу бывшая супруга экс-члена совета директоров «Альфа-банка» Александра Галицкого Алия Галицкая была арестована по обвинению в вымогательстве у него 150 млн долларов.