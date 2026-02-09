У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.3 комментария
Путин назвал причину интереса иностранных туристов к Москве
Путин отметил рост турпотока из стран БРИКС в Москву
Президент России Владимир Путин заявил, что иностранные туристы приезжают в Москву, потому что столица впечатляет.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что привлекательность Москвы стала причиной увеличения числа иностранных гостей, отдельно отметив рост турпотока из стран БРИКС, сообщается на сайте Кремля.
«Если бы Москва не впечатляла, сюда бы не ехали», – сказал Путин во время встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
В ходе встречи Собянин сообщил, что туристический поток из стран БРИКС в Москву продолжает расти. По его словам, по предварительным подсчетам, в 2025 году Москву посетили около 26 млн туристов. Мэр отметил, что столица сохраняет высокий интерес среди иностранных гостей, что подтверждается свежей статистикой.
