Раскольники ПЦУ попытались захватить храм УПЦ на западе

Tекст: Денис Тельманов

Инцидент произошел в Хмельницкой области, сообщает ТАСС. По информации Союза православных журналистов, представители ПЦУ срезали болгаркой замки на входе в храм Рождества Богородицы и проникли внутрь.

Прихожане канонической УПЦ прибыли на место и вступили в противостояние с рейдерами, им удалось попасть в храм несмотря на сопротивление.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и Службы безопасности Украины, однако, по данным источника, правоохранители не вмешались в ситуацию.

Гонения на каноническую УПЦ на Украине усилились после госпереворота 2014 года. Власти страны поощряют переход религиозных общин в ПЦУ, созданную в 2018 году на базе двух раскольнических структур.

УПЦ часто лишают права аренды земли под храмами, а сторонники ПЦУ при поддержке местных властей осуществляют силовые захваты храмов, нападают на священнослужителей.

Священникам УПЦ предъявляют обвинения в государственной измене и других преступлениях, против них вводят санкции.

В августе 2024 года Владимир Зеленский подписал закон, направленный на фактический запрет деятельности УПЦ. В июле 2025 года он лишил митрополита Онуфрия украинского гражданства.

