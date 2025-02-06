Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.0 комментариев
Французские самолеты Mirage 2000 с пилотами ВСУ прибыли на Украину
Франция доставила на Украину Mirage 2000 с подготовленными украинскими пилотами
Украинские пилоты, прошедшие обучение во Франции, получили французские самолеты Mirage 2000, которые были доставлены на Украину.
Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню сообщил, что первые французские самолеты Mirage 2000 прибыли на Украину, передает ТАСС. По его словам, украинские пилоты, которые управляют этими самолетами, прошли подготовку во Франции.
«6 июня 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о поставках Украине французских самолетов Mirage 2000. Первые самолеты сегодня доставлены на Украину», – сообщил Лекорню.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция решила передать Украине шесть истребителей Mirage, однако эта инициатива направлена на создание иллюзии воздушной поддержки, а не на реальную помощь. Франция планирует поставить истребители Украине в 2025 году.