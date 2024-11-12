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Франция решила передать Украине шесть истребителей Mirage
Стало известно о планах Франции передать Украине шесть истребителей Mirage
Франция планирует передать Украине шесть истребителей Mirage 2000-5, что усилит нагрузку на собственные ВВС, говорится в отчете депутата Национального собрания Франции Франка Жилетти.
Франция намерена передать Украине шесть истребителей Mirage 2000-5 с полным обеспечением, сообщает ТАСС. Это следует из отчета депутата Франка Жилетти, представленного в Национальном собрании Франции. Документ был подготовлен для парламентского комитета по вопросам национальной обороны и вооруженных сил в рамках обсуждения бюджета на 2025 год.
«В краткосрочной перспективе предстоящая передача шести самолетов Mirage 2000-5 в ВВС Украины и связанная с этим модель полного обеспечения еще сильнее ослабит индивидуальный формат нашей истребительной авиации», – говорится в отчете. Жилетти выражает обеспокоенность по поводу влияния передачи на способность ВКС Франции выполнять задачи по противовоздушной обороне, учитывая неравномерную готовность авиапарка.
По словам депутата, это приведет к перераспределению задач в пользу полков с истребителями Rafale и ускорит снятие с вооружения модели Mirage 2000-5. Проблемы также возникнут с подготовкой пилотов на Mirage 2000-D. Жилетти подчеркивает, что недавнее заявление президента Франции об увеличении поставок только усугубит нехватку потенциала и просит ускорить передачу новых истребителей Rafale.
Ранее сообщалось, что французские истребители Mirage 2000, которые оснащают новым оборудованием, могут поступить на Украину и быть использованы ВСУ в первой половине 2025 года после завершения обучения пилотов и механиков в Нанси.