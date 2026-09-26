Дрон ВСУ атаковал скорую помощь в Запорожской области

Три медика пострадали при атаке украинского беспилотника на скорую в Запорожье

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинский беспилотный летательный аппарат нанес удар по медицинскому транспорту в Михайловском муниципальном округе, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в ночное время неподалеку от населенного пункта Октябрьское.

«Вблизи села Октябрьское автомобиль скорой помощи подвергся атаке беспилотника. Ранения разной степени тяжести получили водитель, фельдшер и медсестра», – сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

В ведомстве уточнили, что все трое пострадавших были оперативно доставлены в больницу. В настоящее время им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Ранее об атаке на скорую помощь также рассказывал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября при ударе украинских боевиков по карете скорой помощи в Запорожской области погиб водитель.

В начале месяца мэр Энергодара Максим Пухов сообщил о ранении двух медработников из-за атаки беспилотника на медицинский автомобиль.

В июле Минздрав региона зафиксировал удар дрона по гражданской машине с двумя медсестрами.