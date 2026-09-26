Американский самолет-разведчик более четырех часов кружил над Черным морем

Tекст: Дмитрий Зубарев

Самолет Bombardier ARTEMIS II вылетел из Румынии и направился в сторону акватории. Согласно данным сервисов, в 8:45 по московскому времени борт уже находился над водами Черного моря и с того момента продолжает кружить над ним, передает РИА «Новости». При этом конечный пункт назначения разведчика остается неизвестным.

Воздушное судно переоборудовано американской компанией Leidos из бизнес-джета специально под нужды радиолокационной разведки. В военной модификации оно получило название ARTEMIS II. Этот тип самолетов регулярно используют для полетов вокруг Калининградской области, а также над Черным морем вдоль побережья Крыма и других южных регионов России.

В последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Североатлантический альянс расширяет инициативы, называя это «сдерживанием российской агрессии». Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военного блока в Европе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 сентября американский самолет-разведчик ARTEMIS II совершил полет над акваторией Черного моря.

12 сентября аналогичный борт НАТО зафиксировали над нейтральными водами в выходной день.

В конце августа подобное воздушное судно провело в южной части черноморской акватории восемь с половиной часов.