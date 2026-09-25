Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!18 комментариев
ВС России за неделю нанесли два массированных и семь групповых ударов
С 19 по 25 сентября ВС России нанесли два массированных и семь групповых ударов по целям ВСУ.
В результате ударов поражены военные заводы, предприятия металлургической промышленности и топливно-энергетического комплекса Украины, обеспечивавшие их работу, логистические, телекоммуникационные центры, использовавшиеся в интересах ВСУ объекты транспортной инфраструктуры, говорится в канале Max Минобороны.
Кроме того, удары наносились по военным аэродромам, местам производства и хранения БПЛА, складам боеприпасов, горючего и военно-технического имущества, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря за неделю были уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ.
Средствами ПВО сбиты 34 управляемые авиабомбы, 12 снарядов американской РСЗО HIMARS, восемь крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 6011 беспилотников.
Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 245 120 беспилотников, 672 ЗРК, 31 022 танка и другие бронемашины, 1780 боевых машин РСЗО, 36 555 орудий полевой артиллерии и минометов, 72 803 единицы спецтехники, перечислили в Минобороны.
На этой неделе ВС России поразили телекоммуникационные центры в Киеве.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Россия начала отключать ВСУ от интернета.
Напомним, накануне ВС России также поразили склады боеприпасов и горючего ВСУ.