ВС России за неделю нанесли два массированных и семь групповых ударов

В результате ударов поражены военные заводы, предприятия металлургической промышленности и топливно-энергетического комплекса Украины, обеспечивавшие их работу, логистические, телекоммуникационные центры, использовавшиеся в интересах ВСУ объекты транспортной инфраструктуры, говорится в канале Max Минобороны.

Кроме того, удары наносились по военным аэродромам, местам производства и хранения БПЛА, складам боеприпасов, горючего и военно-технического имущества, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря за неделю были уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ.

Средствами ПВО сбиты 34 управляемые авиабомбы, 12 снарядов американской РСЗО HIMARS, восемь крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 6011 беспилотников.

Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 245 120 беспилотников, 672 ЗРК, 31 022 танка и другие бронемашины, 1780 боевых машин РСЗО, 36 555 орудий полевой артиллерии и минометов, 72 803 единицы спецтехники, перечислили в Минобороны.

На этой неделе ВС России поразили телекоммуникационные центры в Киеве.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Россия начала отключать ВСУ от интернета.

Напомним, накануне ВС России также поразили склады боеприпасов и горючего ВСУ.