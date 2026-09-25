Песков: Отношение России к закону США о санкциях известно

Tекст: Дарья Григоренко

Песков сообщил, что позиция Москвы относительно американского закона о санкциях остается неизменной, передает РИА «Новости».

По его словам, российские власти продолжают внимательно отслеживать развитие ситуации.

«Что касается возможностей применения вот этих самых «адских санкций», пока мы не знаем, в каком виде, как, когда и будет ли это вообще», – подчеркнул представитель Кремля.

Он также добавил, что отношение России к данному закону хорошо известно и уже неоднократно озвучивалось ранее.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России.

Документ разрешает вводить стопроцентные пошлины на товары из стран-импортеров российских энергоресурсов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии пользы от данного документа для двусторонних отношений.