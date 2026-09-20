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Российские дроны уничтожили склады беспилотников и военный сухогруз ВСУ
Российские войска совершили ночную атаку беспилотниками на военную инфраструктуру и логистические объекты украинской армии.
Вооруженные силы России нанесли удары беспилотными аппаратами по военным объектам на Украине, сообщает Минобороны РФ. Целями стали логистические центры, склады, порты и суда, работающие на украинскую армию.
В Киевской области был поражен склад компании FIRE POINT в Боярке. На этом объекте хранились комплектующие и стартовые ускорители для беспилотников большой дальности.
В Одесской области удары пришлись по порту Одессы, где пострадало судно типа сухогруз, доставившее военные грузы. Кроме того, был атакован логистический центр «Новая почта» севернее Одессы, который использовался для хранения и распределения военных поставок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска нанесли ночные удары беспилотниками по логистическим центрам и портам Украины.
Неделей ранее Вооруженные силы России поразили логистический терминал «Новой почты» в Одесской области.
В тот же день российская армия атаковала предприятия по сборке дронов.