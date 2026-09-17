История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию, вплоть до взаимного истребления.2 комментария
Минобороны раскрыло детали освобождения Малой Волчьей в Харьковской области
Российские войска освободили Малую Волчью после зачистки неба от беспилотников
Штурм Малой Волчьей начался с зачистки неба от ударных беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны России.
Штурм населенного пункта начался с ликвидации украинских беспилотных аппаратов в небе над территорией, передает РИА «Новости». После этого артиллерия и расчеты БПЛА нанесли прицельные удары по скоплениям украинских военных, укрывавшихся в полуразрушенных зданиях.
«Перед началом штурма военнослужащие зачистили небо от ударных дронов противника, а расчеты БПЛА подразделений беспилотных систем и артиллерии наносили удары по скоплению украинских националистов, которые прятались в полуразрушенных домах», – сообщили в оборонном ведомстве.
Закрепившись на позициях в Малой Волчьей, бойцы российской группировки войск «Север» провели полную зачистку территории от остатков сил противника. Об освобождении этого населенного пункта Министерство обороны России объявляло ранее в четверг.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило о сжатии кольца вокруг украинских сил в районе Малой Волчьей.
Спустя несколько дней российские военные нанесли удары по окруженным формированиям противника в этом населенном пункте.
В четверг подразделения группировки «Север» взяли под контроль данную территорию.