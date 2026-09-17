Российские войска освободили Малую Волчью после зачистки неба от беспилотников

Tекст: Дмитрий Зубарев

Штурм населенного пункта начался с ликвидации украинских беспилотных аппаратов в небе над территорией, передает РИА «Новости». После этого артиллерия и расчеты БПЛА нанесли прицельные удары по скоплениям украинских военных, укрывавшихся в полуразрушенных зданиях.

«Перед началом штурма военнослужащие зачистили небо от ударных дронов противника, а расчеты БПЛА подразделений беспилотных систем и артиллерии наносили удары по скоплению украинских националистов, которые прятались в полуразрушенных домах», – сообщили в оборонном ведомстве.

Закрепившись на позициях в Малой Волчьей, бойцы российской группировки войск «Север» провели полную зачистку территории от остатков сил противника. Об освобождении этого населенного пункта Министерство обороны России объявляло ранее в четверг.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило о сжатии кольца вокруг украинских сил в районе Малой Волчьей.

Спустя несколько дней российские военные нанесли удары по окруженным формированиям противника в этом населенном пункте.

В четверг подразделения группировки «Север» взяли под контроль данную территорию.