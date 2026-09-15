Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Ольховатка в Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

Группировкой нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники танковой, механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны около Золочева, Мартыновки, Черноглазовки, Металловки и Революционного Харьковской области.

А в Сумской области поражены подразделения танковой, механизированной бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Бояро-Лежачей, Гнилица и Хотени.

Всего в зоне ответственности группировки за прошедшие сутки противник потерял до 195 военнослужащих, три танка и две станции РЭБ, отчитались в Минобороны.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Стецковки, Червоного Оскола, Путниково, Петровки, Студенока Харьковской области, Богородичного, Пришиба и Сидорово Донецкой Народной Республики (ДНР).

Потери противника при этом составили до 200 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии и станция РЭБ.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Дружковкой, Ореховаткой, Кондратовкой, Василевской Пустошью, Славянском, Стародубовкой, Краматорском и Николаевкой ДНР.

Противник при этом потерял до 165 военнослужащих, канадскую бронемашину Senator и британскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии у Нововодяного, Доброполья, Гулево, Марьевки, Андреевки, Белозерского ДНР и Ивановки Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 345 военнослужащих, четыре бронемашины и станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне ВС России освободили харьковские Широкое, Шевченково и запорожскую Новоандреевку.

В конце прошлой недели российские войска освободили населенный пункт Веселое в ДНР.

Днем ранее армия России взяла под контроль запорожскую Зоревку и Новогришино в ДНР. А до этого ВС России зачистили от противника харьковские Гоптовку и Зарубинку.