В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: почему это русские? – следует единственный ответ: «Потому».0 комментариев
Российские войска освободили харьковскую Ольховатку
Армия России за минувшие сутки установила контроль над Ольховаткой в Харьковской области, сообщили в Минобороны.
Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Ольховатка в Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.
Группировкой нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники танковой, механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны около Золочева, Мартыновки, Черноглазовки, Металловки и Революционного Харьковской области.
А в Сумской области поражены подразделения танковой, механизированной бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Бояро-Лежачей, Гнилица и Хотени.
Всего в зоне ответственности группировки за прошедшие сутки противник потерял до 195 военнослужащих, три танка и две станции РЭБ, отчитались в Минобороны.
В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Стецковки, Червоного Оскола, Путниково, Петровки, Студенока Харьковской области, Богородичного, Пришиба и Сидорово Донецкой Народной Республики (ДНР).
Потери противника при этом составили до 200 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии и станция РЭБ.
Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Дружковкой, Ореховаткой, Кондратовкой, Василевской Пустошью, Славянском, Стародубовкой, Краматорском и Николаевкой ДНР.
Противник при этом потерял до 165 военнослужащих, канадскую бронемашину Senator и британскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart, перечислили в Минобороны.
Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии у Нововодяного, Доброполья, Гулево, Марьевки, Андреевки, Белозерского ДНР и Ивановки Днепропетровской области.
Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 345 военнослужащих, четыре бронемашины и станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, накануне ВС России освободили харьковские Широкое, Шевченково и запорожскую Новоандреевку.
В конце прошлой недели российские войска освободили населенный пункт Веселое в ДНР.
Днем ранее армия России взяла под контроль запорожскую Зоревку и Новогришино в ДНР. А до этого ВС России зачистили от противника харьковские Гоптовку и Зарубинку.