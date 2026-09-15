  • Новость часаЭксперт: США готовятся к боевым действиям в космосе
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Хуситы начинают влиять на ход мировой политики и торговли
    Космические силы США подтвердили наличие орбитальных вооружений
    «Калашников» представил новейший комплекс ПВО для перехвата дронов
    ИИ-актриса Тилли Норвуд отказалась обсуждать тему уничтожения мира
    Российские войска освободили харьковскую Ольховатку
    После ракетного удара по Таганрогу СК завел дело о теракте
    МИД Дании вызвал посла России из-за инцидента с вертолетом
    СВР: Германия скрывает украинский след в инциденте в Лейпциге
    Истребитель НАТО впервые сбил неизвестный дрон в небе Литвы
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Откуда в Германии «русские дроны»

    В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: почему это русские? – следует единственный ответ: «Потому».

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему за проблему миграции взялись только сейчас

    Не так часто нововведения в государственной политике встречают столь безоговорочную поддержку, как это происходит с последними решениями в сфере миграции. Правда, нередко можно услышать вопросы из серии: «А почему сразу нельзя было сделать по уму?»

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская оппозиция ненавидит здравый смысл из принципа

    14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.

    80 комментариев
    15 сентября 2026, 11:22 • Новости дня

    Группировка «Север» продолжила сжимать кольцо окружения в Харьковской области

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширять внешнюю зону контроля, сообщили в Минобороны.

    В кольце окружения установлен контроль над Ольховаткой, уничтожаются формирования ВСУ, блокированные восточнее населенного пункта.

    Продолжаются бои за освобождение Малой Волчьей в Харьковской области. Нанесено комплексное огневое поражение живой силе около Хрипунов и Бузово, говорится в канале Max Минобороны.

    Потери противника за минувшие сутки в кольце окружения составили до 35 военнослужащих ВСУ. Все попытки прорыва из кольца окружения пресечены.

    С начала месяца в кольце окружения уничтожено до 490 боевиков, 13 бронемашин, восемь пикапов, 13 квадроциклов и 21 наземный роботизированный комплекс.

    В результате действий по расширению внешней зоны контроля было нанесено поражение ВСУ у Приколотного, Новоалександровки и Петропавловки Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    Кроме того в Харьковской области уничтожены две штурмовые группы ВСУ, пытавшиеся контратаковать около Казачьей Лопани.

    Ранее во вторник сообщалось, что российские войска сорвали контратаки окруженных бригад ВСУ в Харьковской области.

    Накануне российские войска взяли под контроль населенные пункты Широкое и Шевченково в Харьковской области.

    14 сентября 2026, 19:12 • Новости дня
    Российские военные ликвидировали в зоне СВО кадрового британского военного
    Российские военные ликвидировали в зоне СВО кадрового британского военного
    @ Lev Radin/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Военнослужащие ВС России в зоне проведения специальной военной операции уничтожили кадрового британского военного, сражавшегося на стороне украинской армии, а также трех офицеров ВСУ.

    Российские военнослужащие уничтожили в зоне проведения специальной военной операции британского кадрового военного, сражавшегося в рядах украинской армии, передает ТАСС. Также были ликвидированы трое украинских офицеров, среди которых старший лейтенант Национальной гвардии Украины.

    «Министерство обороны Великобритании сообщило о гибели своего военнослужащего на Украине в результате «трагического инцидента». Это уже не первый случай смерти кадрового британского военного на территории «незалежной», – рассказали агентству в российских силовых структурах.

    Помимо этого, стало известно о ликвидации 23-летнего старшего лейтенанта НГУ Назара Билика на одном из направлений спецоперации. В Донецкой народной республике уничтожен старший лейтенант Тарас Гнатюк. Также подтверждена гибель младшего лейтенанта Ивана Кушкевича, командовавшего инженерным взводом 703-й бригады поддержки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае российские военные ликвидировали отряд немецких и британских наемников в Запорожской области.

    В декабре прошлого года власти Великобритании официально признали присутствие своих военнослужащих на территории Украины.

    Ранее в Донецкой народной республике погиб британский наемник Кристофер Эдвард Уолкер.

    Комментарии (9)
    14 сентября 2026, 16:04 • Новости дня
    Лихачев: Почти 30 человек погибли из-за ударов ВСУ по ЗАЭС и Энергодару
    Лихачев: Почти 30 человек погибли из-за ударов ВСУ по ЗАЭС и Энергодару
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Росатома Алексей Лихачев заявил о гибели почти 30 человек и ранении около 100 из-за ударов украинских войск по Запорожской АЭС и Энергодару.

    За последние месяцы в результате атак Вооруженных сил Украины по Запорожской АЭС и Энергодару пострадали около 100 человек, сообщил Лихачев, передает «Интерфакс». Жертвами ударов стали почти 30 человек.

    «У нас действительно за последние месяцы около 100 человек ранено. Погибли девять работников станции. Около 20 человек всего жителей Энергодара, к сожалению, были убиты после этих атак», – рассказал Лихачев.

    Соответствующее заявление глава госкорпорации сделал во время общения с журналистами на Генеральной конференции МАГАТЭ, проходящей в Вене.

    Ранее Лихачев назвал смертельно опасной доставку персонала на Запорожскую АЭС. Он подчеркнул, что украинские войска целенаправленно разрушают инфраструктуру Энергодара.

    В середине июля украинский беспилотник убил главного инженера предприятия Александра Яковлева.

    Комментарии (12)
    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

    Комментарии (0)
    14 сентября 2026, 19:52 • Новости дня
    Воевавшего на Кавказе и в Сирии чеченского боевика зарезали во Львове

    Воевавшего на Кавказе и в Сирии чеченского боевика Амаева зарезали во Львове

    Tекст: Дарья Григоренко

    Тело воевавшего на стороне ВСУ Хаважа Амаева (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), входившего в состав запрещенной в России террористической организации «Чеченская Республика Ичкерия», с множественными ножевыми ранениями обнаружили в одной из квартир украинского Львова, сообщили в российских силовых структурах.

    «Во Львове убит известный ичкерийский террорист Хаваж Амаев по кличке Зумсо. Он воевал против российских войск в Чеченской Республике, в Сирии и теперь на Украине. Имел звание полковника ЧРИ и состоял в подразделении ГУР», – рассказал источник РИА «Новости».

    Уроженец Чечни с 2003 года участвовал в нападениях на российских военнослужащих и мирных жителей на Северном Кавказе. Позже он отправился в Сирию, где воевал против правительства Башара Асада и записывал видео с угрозами главе республики Рамзану Кадырову.

    Источник отметил, что после отбытия наказания в Греции преступник получил статус беженца в Польше, а в начале 2022 года прибыл на Украину для участия в боях против ВС РФ. По подозрению в расправе задержан проживавший с убитым украинец, при этом мотивом мог стать конфликт между СБУ и ГУР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября сотрудники СБУ и ГУР устроили вооруженный конфликт в Киеве.

    Весной Росфинмониторинг внес «Чеченскую Республику Ичкерию» в перечень террористических организаций.

    Комментарии (4)
    14 сентября 2026, 17:06 • Новости дня
    В Европарламенте назвали причину падения поддержки Украины европейцами

    Евродепутат Картайзер: Европейцы стали меньше поддерживать Киев из-за коррупции

    В Европарламенте назвали причину падения поддержки Украины европейцами
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Жители европейских стран стали резко меньше поддерживать Киев в последние месяцы, что связано с масштабной коррупцией в государстве, заявил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

    Картайзер объяснил падение поддержки Киева среди жителей стран Евросоюза, передает РИА «Новости». «Широкая общественность в ЕС в последние месяцы все меньше и меньше поддерживает Украину, особенно после истории с «золотым унитазом». Повсеместная коррупция на Украине является одной из основных причин этой тенденции», – подчеркнул парламентарий.

    Соответствующее заявление он сделал, комментируя ситуацию вокруг украинских антикоррупционных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае депутат Европарламента Фернан Картайзер указал на риск долгого вступления Киева в ЕС из-за взяточничества.

    В августе Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило преступную организацию с участием чиновников офиса Владимира Зеленского.

    Прошлой осенью западная пресса активно обсуждала найденный у сторонников украинского президента золотой унитаз.

    Комментарии (9)
    15 сентября 2026, 08:25 • Новости дня
    В Киеве прогремели мощные взрывы
    В Киеве прогремели мощные взрывы
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мощные взрывы произошли в украинской столице Киеве после объявления воздушной тревоги, сообщили местные СМИ.

    Серия новых взрывов прогремела в украинской столице после того, как в городе была объявлена воздушная тревога, передает ТАСС со ссылкой на «РБК-Украина».

    Ранее в Киеве уже фиксировались взрывы во время предыдущего предупреждения об опасности. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены в столице зазвучали в 7:49 мск, передает РИА «Новости».

    Помимо Киева, режим воздушной тревоги действует в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской и Сумской областях Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Россия значительно нарастила количество ударов по Киеву.

    Вооруженные силы наносят регулярные утренние удары по целям в украинской столице.

    Российские военные стремятся к сокращению дальнобойных возможностей ВСУ.

    Комментарии (2)
    15 сентября 2026, 10:02 • Новости дня
    После ракетного удара по Таганрогу СК завел дело о теракте
    После ракетного удара по Таганрогу СК завел дело о теракте
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Следственный комитет квалифицировал массированный ракетный обстрел Таганрога украинскими боевиками как террористический акт, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

    Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о террористическом акте после ракетного обстрела Таганрога украинскими войсками, пояснила Петренко.

    Ее слова СК привел в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о повреждении склада Ozon при ночной ракетной атаке.

    Глава Таганрога Светлана Камбулова заявила о возникновении трех очагов возгорания после удара.

    Представители маркетплейса опровергли информацию о нахождении товаров продавцов в пострадавшем логистическом хабе.

    Комментарии (3)
    15 сентября 2026, 04:24 • Новости дня
    Суд в Канаде разрешил закрыть фонд имени украинского нациста Гунько

    Tекст: Антон Антонов

    Канадский суд разрешил ликвидировать фонд, названный в честь украинского эсэсовца Ярослава Гунько, следует из судебного решения.

    Речь идет о научно-стипендиальном фонде, созданном в 2020 году при Институте украинских исследований Университета Альберты на пожертвование от семьи эсэсовца, передает РИА «Новости».

    Руководство вуза объявило о закрытии фонда после скандала вокруг чествования Гунько в парламенте Канады в 2023 году. Для окончательной ликвидации структуры университет обратился в суд провинции Альберта, где против этого шага выступил сын эсэсовца Мартин Гунько.

    «Я удовлетворяю ходатайство университета, разрешаю прекращение деятельности фонда Гунько и санкционирую возврат его имущества господину Гунько», – говорится в решении судьи Дебры Юнгвирт.

    Судья также отметила, что у Университета Альберты есть несколько других фондов общим объемом около 1,1 млн канадских долларов, названных в честь лиц, связанных с дивизией СС «Галичина». По ее словам, вынесенное постановление может повлиять на дальнейшую судьбу этих структур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение по делу о фонде Гунько станет знаковым для судебной системы Канады.

    Ранее парламент Канады вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским стоя аплодировал 98-летнему украинскому националисту.

    Впоследствии власти Канады отказались выдать России бывшего эсэсовца, сославшись на отсутствие договора об экстрадиции между странами.

    Глава СК России Александр Бастрыкин заявил о причастности Гунько к убийству 500 человек.

    Комментарии (2)
    15 сентября 2026, 08:19 • Новости дня
    ВС России поразили суда в порту «Черноморск»
    ВС России поразили суда в порту «Черноморск»
    @ А. И. Виноградов/Wikipedia

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные осуществили групповые удары беспилотниками по объектам инфраструктуры противника, целями стали логистические базы, портовые сооружения и морские суда, обеспечивающие потребности украинских войск, сообщило Минобороны.

    В Одесской области уничтожен крупный распределительный центр в населенном пункте Великая Балка. Через этот объект проходило хранение зарубежной военной помощи, указало ведомство в Max.

    Кроме того, в порту Черноморска Одесской области поражены сухогруз и паром, доставившие грузы для армии.

    Атаки также затронули западные регионы. Там ударам подверглась железнодорожная инфраструктура, которая активно использовалась для транспортировки вооружений из европейских государств.

    Ранее Вооруженные силы России атаковали сухогруз с военными грузами в порту Одессы.

    В начале сентября российские военные уничтожили два судна с вооружением в портах этого региона.

    Также российская армия поразила сухогруз с военным имуществом в порту Черноморск.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2026, 10:50 • Новости дня
    СВР: Германия скрывает украинский след в инциденте в Лейпциге
    СВР: Германия скрывает украинский след в инциденте в Лейпциге
    @ Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецкое руководство намеренно проигнорировало выводы спецслужб стран НАТО о причастности Киева к атаке дронов в Лейпциге ради увеличения военного бюджета, заявила Служба внешней разведки России.

    Западные союзники лишь имитируют солидарность с немецкими властями, безосновательно возложившими на Москву ответственность за недавнюю атаку беспилотников в аэропорту Лейпцига, говорится на сайте СВР.

    «На публику союзники транслируют «полную солидарность» с Берлином, якобы ставшим «жертвой российской провокации». Однако «за кулисами» все выглядит совсем иначе», – отмечается в сообщении.

    Разведки государств Североатлантического альянса не нашли доказательств участия Москвы в произошедшем. Специалисты обнаружили множество признаков причастности Киева и посоветовали национальным правительствам избегать однозначных публичных заявлений.

    Правительство ФРГ отвергло рекомендации партнеров ради обоснования масштабных трат на милитаризацию страны в бюджете на 2027 год. Однако результаты голосования в Саксонии-Анхальт 6 сентября продемонстрировали, что антироссийская риторика не нашла отклика у граждан.

    Очередной проверкой текущего политического курса станут региональные выборы в Мекленбурге – Передней Померании и Берлине. Голосование запланировано на 20 сентября.

    Правительство Германии возложило на Москву ответственность за инцидент с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

    Посол России в ФРГ Сергей Нечаев назвал действия немецких властей спланированной провокацией.

    Канцлер Фридрих Мерц на фоне этих событий отказался менять курс на противодействие России.

    Комментарии (0)
    14 сентября 2026, 15:08 • Новости дня
    Истребители Су-34 поразили пункты дислокации и управления дронами ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские истребители Су-34 успешно поразили позиции украинских войск, уничтожив пункты временной дислокации и управления беспилотниками в Харьковской области и Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

    Российские истребители нанесли удары по объектам вооруженных сил Украины в Донбассе и Харьковской области, передает ТАСС. В оборонном ведомстве уточнили, что атака была проведена с использованием современных авиационных средств поражения.

    «Минобороны России опубликовало кадры уничтожения целей экипажами многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России. Так, пятью авиабомбами ФАБ-250, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), был нанесен удар по пункту временной дислокации 93-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ в населенном пункте Дружковка», – говорится в сообщении.

    Помимо этого, российская авиация успешно отработала по целям в районе населенного пункта Дементиевка Харьковской области. С помощью легкой управляемой ракеты Х-39 был ликвидирован пункт управления украинскими беспилотниками.

    Ранее российская авиация уничтожила пункты управления беспилотниками украинской армии в Харьковской и Сумской областях.

    В конце августа Воздушно-космические силы России поразили базы дронов противника в Херсоне.

    В середине августа истребители-бомбардировщики Су-34 ликвидировали два командных пункта ВСУ в Харьковской области.

    Комментарии (0)
    14 сентября 2026, 20:36 • Новости дня
    Словацкий евродепутат назвал Зеленского диктатором

    Словацкий евродепутат Блаха назвал Зеленского диктатором

    Словацкий евродепутат назвал Зеленского диктатором
    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Зампред крупнейшей партии правящей коалиции Словакии Любош Блаха назвал Владимира Зеленского диктатором из-за ограничений в отношении бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель.

    «Украинский диктатор Зеленский ввел санкции против своего бывшего пресс-секретаря, потому что она раскрыла, что он употребляет наркотики», – написал политик в своем Telegram-канале, передает ТАСС. Он также отметил, что отчаявшийся политик наказывает собственных граждан лишь за их желание мира.

    Кроме того, словацкий парламентарий обратил внимание на коррупционные проблемы на Украине. По его словам, киевские власти заинтересованы в затягивании конфликта, чтобы продолжать разворовывать средства европейцев.

    Блаха планирует задать вопрос в Европарламенте о целесообразности направления миллиардов евро Киеву в сложившихся условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель обвинила Владимира Зеленского в жестком подавлении инакомыслия после введения против нее санкций.

    Ранее словацкий депутат Любош Блага раскритиковал украинского лидера за отказ от проведения президентских выборов.

    Весной экс-помощница заявила о создании мафиозной структуры для обогащения приближенных бизнесменов.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2026, 00:16 • Новости дня
    Освобожденные в Мали россияне заявили о связи боевиков с Францией и Украиной

    Ефремов и Нагалев заявили о связи боевиков в Мали с Францией и Украиной

    Освобожденные в Мали россияне заявили о связи боевиков с Францией и Украиной
    @ кадр из видео «Раптли»

    Tекст: Антон Антонов

    Освобожденные из плена боевиков в Сахаре россияне Александр Ефремов и Василий Нагалев рассказали, что боевики в Мали связаны с Францией и Украиной.

    Ефремов и Нагалев попали в засаду на границе с Алжиром в июле 2024 года и находились в плену боевиков в Сахаре до августа 2026 года, передает РИА «Новости».

    Все это время террористы держали пленников на цепях круглосуточно. По словам Нагалева в интервью телеканалу RT, тяжелее всего было переносить жару и местных змей. Сначала боевики выдавали пленникам по полтора литра воды на двоих в сутки, позднее воду стали давать в большем объеме, но качество ее ухудшилось.

    Освобождать от цепей заложников боевики позволяли крайне редко. «Отвязывали, может быть, раз в два-три месяца – постираться, помыться, искупаться, но на это давалось минут 15-20, потому что они нас боялись, а в эти моменты ты начинаешь ходить, ноги не слушаются», – рассказал Ефремов.

    Ефремов признался, что за все время плена они с Нагалевым почти не задумывались о будущем – все дни слились в сплошной туман.

    По его мнению, за боевиками, удерживавшими их в плену, стоят французы. Нагалев добавил, что за террористами стоят Франция и Украина, а также все, кто не поддерживает Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двое россиян, находившихся в плену у малийской вооруженной группировки, были освобождены и доставлены в Ливию при посредничестве местных военных.

    Бывшие бойцы Группы Вагнера провели в неволе 755 дней после захвата в июле 2024 года в районе Тинзауатена.

    В МИД России заявили о возможной причастности французских и украинских спецслужб к масштабным нападениям боевиков на территории Мали.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2026, 06:17 • Новости дня
    При ракетной атаке на Таганрог повреждения получил склад Ozon
    При ракетной атаке на Таганрог повреждения получил склад Ozon
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь на 15 сентября Таганрог подвергся массированной ракетной атаке, в результате которой зафиксированы повреждения жилых домов, а также склада Ozon, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

    Слюсарь сообщил в Max, что, по предварительным данным, жертв и пострадавших среди населения нет.

    В результате падения обломков зафиксированы многочисленные повреждения на земле, возникло несколько пожаров. Экстренные службы оперативно прибыли на места происшествий и ведут работу по ликвидации последствий.

    Ущерб нанесен остеклению двух многоквартирных и трех частных домов, а также учебному заведению и коммерческому зданию. Кроме того, повреждены склады сельхозпредприятий, продуктовый магазин, склад Ozon и газовая труба, однако это не нарушило функции жизнеобеспечения города.

    В настоящее время ракетная опасность отменена, информация о последствиях уточняется.

    Накануне над территорией Ростовской области силы ПВО отразили массированную атаку 50 украинских беспилотников.

    12 сентября в Таганроге из-за падения обломков дрона загорелось здание магазина.

    В тот же день упавшие фрагменты БПЛА повредили местный детский спорткомплекс и продуктовый склад.

    Комментарии (2)
    15 сентября 2026, 07:17 • Новости дня
    Российские войска сорвали контратаки окруженных бригад ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Военнослужащие группировки войск «Север» остановили попытки прорыва украинских формирований, оказавшихся в кольце на территории Харьковской области, сообщил источник в российских силовых структурах.

    «В районе Казачьей Лопани противник провел контратаку силами 58-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая была отражена комплексным огневым поражением», – пояснил собеседник РИА «Новости».

    Кроме того, удалось засечь подготовку 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ к проведению контратаки с бронетехникой. Ее также сорвали силами «Северной» группировки войск.

    Собеседник добавил, что попытку прорыва 22-й бригады остановили расчеты FPV-дронов. В результате ударов беспилотников были уничтожены танки и живая сила противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двумя днями ранее группа украинских боевиков из 22-й бригады подорвалась на минах при попытке выхода из окружения.

    До этого Министерство обороны отчиталось о сжатии кольца окружения в Харьковской области.

    В начале сентября российские войска пресекли попытку прорыва бойцов этой же бригады в районе населенного пункта Должанка.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2026, 11:12 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковскую Ольховатку
    Российские войска освободили харьковскую Ольховатку
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Армия России за минувшие сутки установила контроль над Ольховаткой в Харьковской области, сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Ольховатка в Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники танковой, механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны около Золочева, Мартыновки, Черноглазовки, Металловки и Революционного Харьковской области.

    А в Сумской области поражены подразделения танковой, механизированной бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Бояро-Лежачей, Гнилица и Хотени.

    Всего в зоне ответственности группировки за прошедшие сутки противник потерял до 195 военнослужащих, три танка и две станции РЭБ, отчитались в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Стецковки, Червоного Оскола, Путниково, Петровки, Студенока Харьковской области, Богородичного, Пришиба и Сидорово Донецкой Народной Республики (ДНР).

    Потери противника при этом составили до 200 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии и станция РЭБ.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Дружковкой, Ореховаткой, Кондратовкой, Василевской Пустошью, Славянском, Стародубовкой, Краматорском и Николаевкой ДНР.

    Противник при этом потерял до 165 военнослужащих, канадскую бронемашину Senator и британскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии у Нововодяного, Доброполья, Гулево, Марьевки, Андреевки, Белозерского ДНР и Ивановки Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 345 военнослужащих, четыре бронемашины и станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России освободили харьковские Широкое, Шевченково и запорожскую Новоандреевку.

    В конце прошлой недели российские войска освободили населенный пункт Веселое в ДНР.

    Днем ранее армия России взяла под контроль запорожскую Зоревку и Новогришино в ДНР. А до этого ВС России зачистили от противника харьковские Гоптовку и Зарубинку.

    Комментарии (0)
    Главное
    Politico: Российский корабль выпустил сигнальные ракеты по датскому вертолету
    Нидерланды заявили о саботаже на железных дорогах
    Премьер Грузии пообещал «убить русофобию в зародыше»
    Еврокомиссия провалила большинство обещаний Урсулы фон дер Ляйен
    Суд в Канаде разрешил закрыть фонд имени украинского нациста Гунько
    Между Англией и Шотландией произошел конфликт из-за виски
    Минобороны сопроводило песней Никулина про паровоз уничтожение ж/д состава ВСУ

    Мировая экономика начинает задыхаться без русского топлива

    Мировой рынок ожидает «огромный дефицит топлива, который очень скоро станет очевидным», утверждают эксперты. Почему производство дизельного топлива оказалось в серьезном кризисе, как из-за этого страдают в первую очередь западные потребители и почему звучат прогнозы о том, что уже вскоре все станет для них только хуже? Подробности

    Перейти в раздел

    Социологи замерили возможности кандидатов в Госдуму

    Выборы в Госдуму, согласно прогнозам социологов, пройдут при явке свыше 50% и завершатся победой «Единой России». И если первое место ЕР и второе место КПРФ практически не вызывают вопросов, то за третью строчку развернется борьба между ЛДПР и «Новыми людьми». Такие прогнозы представили участники круглого стола Экспертного института социальных исследований «ЕДГ–2026: план на победу. Аналитика активности политических партий». Подробности

    Перейти в раздел

    Как изменятся танки для участия в войнах будущего

    Праздник День танкиста, 13 сентября, сами танкисты отмечают с противоречивыми чувствами – на первый взгляд, беспилотники полностью лишили танки их былого могущества. В какой-то степени это так – и всё же вполне можно представить, каким станет танк будущего и сами танковые войска. Как они должны измениться, чтобы сохранить свою эффективность на поле боя? Подробности

    Перейти в раздел

    Хуситы начинают влиять на ход мировой политики и торговли

    Под угрозой блокады оказалась еще одна важнейшая точка на мировой карте ключевых торговых путей – Баб-эль-Мандебский пролив. На этот раз такую опасность создали не США и даже не Иран, а просто вооруженная группировка. Каких целей добиваются йеменские хуситы и почему, по словам экспертов, именно сейчас для них настал «самый удобный момент»? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

      Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

    • Китай жадно скупает русскую нефть

      Предприятия КНР значительно нарастили закупки российской нефти на спотовом рынке, приобретая ее с хорошей наценкой за срочность. Чем это вызвано?

    • На Мерца подали в суд за «этнические чистки»

      После триумфальной победы на одних выборах и в преддверии других партия «Альтернатива для Германии» подает в суд на канцлера ФРГ Фридриха Мерца за слова об этнических чистках. Сам Мерц подал 5000 подобных исков. Расплата пришла?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги в 2026 году: инструкция и смена поликлиники

      В 2026 году прикрепиться к поликлинике или сменить медицинскую организацию можно через Госуслуги, если у пациента есть подтвержденная учетная запись и действующий полис ОМС, а выбранная поликлиника участвует в системе обязательного медицинского страхования. По общему правилу менять поликлинику по собственному желанию можно не чаще одного раза в год, но при переезде или смене места пребывания это ограничение не применяется. Рассказываем, как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги, какие документы понадобятся, сколько рассматривают заявление, когда могут отказать и нужно ли открепляться от старой поликлиники.

    • Налоговое уведомление в 2026 году: когда придет, где посмотреть и что делать, если его нет

      В 2026 году налоговые уведомления направляют физическим лицам для уплаты имущественных налогов за 2025 год: налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а в отдельных случаях – НДФЛ. Заплатить налоги по уведомлению нужно не позднее 1 декабря 2026 года, а само уведомление должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. С 1 августа 2026 года изменился порядок получения уведомлений через Госуслуги: теперь они автоматически направляются пользователям портала с подтвержденной учетной записью, если человек не отказался от такого способа. Рассказываем, когда придет налоговое уведомление, где его посмотреть и что делать, если документ не появился.

    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации