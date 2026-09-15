В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: почему это русские? – следует единственный ответ: «Потому».0 комментариев
Группировка «Север» продолжила сжимать кольцо окружения в Харьковской области
Подразделения группировки «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширять внешнюю зону контроля, сообщили в Минобороны.
В кольце окружения установлен контроль над Ольховаткой, уничтожаются формирования ВСУ, блокированные восточнее населенного пункта.
Продолжаются бои за освобождение Малой Волчьей в Харьковской области. Нанесено комплексное огневое поражение живой силе около Хрипунов и Бузово, говорится в канале Max Минобороны.
Потери противника за минувшие сутки в кольце окружения составили до 35 военнослужащих ВСУ. Все попытки прорыва из кольца окружения пресечены.
С начала месяца в кольце окружения уничтожено до 490 боевиков, 13 бронемашин, восемь пикапов, 13 квадроциклов и 21 наземный роботизированный комплекс.
В результате действий по расширению внешней зоны контроля было нанесено поражение ВСУ у Приколотного, Новоалександровки и Петропавловки Харьковской области, отчитались в Минобороны.
Кроме того в Харьковской области уничтожены две штурмовые группы ВСУ, пытавшиеся контратаковать около Казачьей Лопани.
Ранее во вторник сообщалось, что российские войска сорвали контратаки окруженных бригад ВСУ в Харьковской области.
Накануне российские войска взяли под контроль населенные пункты Широкое и Шевченково в Харьковской области.