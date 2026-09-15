Химик: Сжигание осенних листьев приводит к выбросу опасных токсинов

Химик Дорохов: Сжигание осенних листьев приводит к выбросу опасных токсинов

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Сжигать влажные листья небезопасно – они горят при недостатке кислорода, образуя большое количество дыма с токсичными соединениями», – рассказал Дорохов «Газете.Ru».

По словам эксперта, в дыме содержатся угарный газ, сажа и вредные органические вещества. Мелкие частицы проникают в дыхательные пути, а угарный газ мешает крови переносить кислород, особенно в безветренную погоду.

Химический состав дыма ухудшается из-за примесей на листьях, таких как дорожная пыль и остатки химикатов. Сжигание вместе с пластиком и мусором дополнительно увеличивает объем токсичных соединений.

Ученый отметил, что сжигание уничтожает полезный органический материал. Оптимальный способ утилизации здоровой листвы – компостирование. Для ускорения процесса листья нужно измельчить и смешать с другими растительными остатками, обеспечив доступ воздуха.

Здоровые листья также подходят для мульчирования деревьев, что помогает удерживать влагу в почве. Больную листву эксперт рекомендует собирать отдельно и вывозить вместе с отходами, так как обычный компост не уничтожает возбудителей болезней.

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