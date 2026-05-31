Группа немецких и британских наемников ВСУ уничтожена в Запорожской области
Российские военные ликвидировали отряд воевавших на стороне ВСУ иностранных наемников в Запорожской области, сообщили в российских силовых структурах.
Принадлежность погибших к другим государствам удалось установить благодаря найденным при них документам, передает ТАСС.
«В Запорожской области в лесополосе уничтожена группа иностранных наемников. Согласно документам – немцы и британцы», – уточнили в силовых ведомствах.
Среди ликвидированных оказались 23-летний Джейсон Ларган Джейси и 26-летний Латерман Филипп Максимилиан.
По информации силовиков, часть убитых числилась в рядах 113-й отдельной бригады территориальной обороны Украины, а также в отдельном батальоне специального назначения. При этом все иностранцы были прикомандированы к третьему штурмовому батальону полка «Скала».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая российские войска освободили населенный пункт Воздвижевка в Запорожской области.
Несколькими днями ранее командование ВСУ отправило бойцов украинского штурмового полка «Скала» прямо на занятые российскими силами позиции.
Также сообщалось, что сослуживцы жестоко избили до смерти одного из мобилизованных военнослужащих этого подразделения.