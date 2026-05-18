Командование ВСУ отправило украинских солдат в российский плен
Украинский военнопленный Вадим Кимаковский из 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» рассказал, что их командование отправило военнослужащих на уже занятые российскими силами позиции, не обладая реальной оперативной обстановкой.
Боевики 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» оказались в плену из-за неосведомленности собственного руководства об оперативной обстановке, передает РИА «Новости».
Пленный украинский солдат Вадим Кимаковский рассказал, что его вместе с сослуживцем вели на позиции по рации с помощью разведывательного дрона.
«Как может такое быть, чтобы мой командир «Призрак» не знал, куда нас заводит, не знал, что в этом доме уже кто-то есть? Вот этого я не могу понять», – возмутился пленный военнослужащий.
По словам Кимаковского, бойцы Южной группировки войск России были сильно удивлены тому, что противник сам пришел к ним в руки. Российский солдат, бравший украинцев в плен, признался, что не понимает логики командования ВСУ, отправившего людей на полностью контролируемую территорию фактически на верную гибель.
Как писала газета ВЗГЛЯД, командование ВСУ содержало мобилизованных бойцов 425-го отдельного штурмового полка «Скала» взаперти в здании школы.
Отправленные в контратаку украинские военнослужащие сдались в плен бойцам российской группировки войск «Юг» под Закотным.
Группа солдат противника по ошибке приехала на занятые российскими военными позиции в Новониколаевке.