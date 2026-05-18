    «Золотые линкоры» США умрут до рождения
    Скачко оценил дело против второй после Ермака «любимой жены» Зеленского
    Подполье рассказало о новой «логике» российских ударов по Украине
    В кортеже Трампа в Пекине заметили загадочные китайские внедорожники
    Военкор раскрыл тактику атаки беспилотников ВСУ на Москву
    Названы возможные переговорщики от Европы с Россией
    Американский фонд взял под контроль ключевые предприятия Украины
    Каллас пообещала Киеву первый транш кредита ЕС в июне
    Российских гимнастов допустили до соревнований с национальным флагом
    Саид Гафуров Саид Гафуров Кто придет на смену Трампу

    Кого Дональд Трамп может выбрать своим преемником? От этого выбора зависит многое, однако куда важнее – сам механизм передачи власти. Вопрос о выборах 2028 года – это не просто гадание на тему: кто победит. Это вопрос о том, сможет ли двухпартийная система США пережить саму себя и какой будет политическая архитектура Америки после Трампа.

    2 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Больнее всего мы враждуем с теми, кого любим

    Мы боимся не родственника, с которым враждуем, а себя – честного, бескорыстного, душевного, милосердного, протягивающего руку: «Давай помиримся!». В этом нам видится проявление слабости.

    6 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Такие должны жить вечно

    Это был один из лучших людей, которых я знала. Но совершенно неустроенный на гражданке, в обычном мире. Неуспешный. Неудачливый. Выпивающий. И очень сложно устроенный. Очкарик с дипломом МГУ и с автоматом в руках. Но в Леше был стержень.

    11 комментариев
    18 мая 2026, 10:34 • Новости дня

    Командование ВСУ отправило украинских солдат в российский плен

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский военнопленный Вадим Кимаковский из 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» рассказал, что их командование отправило военнослужащих на уже занятые российскими силами позиции, не обладая реальной оперативной обстановкой.

    Боевики 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» оказались в плену из-за неосведомленности собственного руководства об оперативной обстановке, передает РИА «Новости».

    Пленный украинский солдат Вадим Кимаковский рассказал, что его вместе с сослуживцем вели на позиции по рации с помощью разведывательного дрона.

    «Как может такое быть, чтобы мой командир «Призрак» не знал, куда нас заводит, не знал, что в этом доме уже кто-то есть? Вот этого я не могу понять», – возмутился пленный военнослужащий.

    По словам Кимаковского, бойцы Южной группировки войск России были сильно удивлены тому, что противник сам пришел к ним в руки. Российский солдат, бравший украинцев в плен, признался, что не понимает логики командования ВСУ, отправившего людей на полностью контролируемую территорию фактически на верную гибель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование ВСУ содержало мобилизованных бойцов 425-го отдельного штурмового полка «Скала» взаперти в здании школы.

    Отправленные в контратаку украинские военнослужащие сдались в плен бойцам российской группировки войск «Юг» под Закотным.

    Группа солдат противника по ошибке приехала на занятые российскими военными позиции в Новониколаевке.

    17 мая 2026, 14:00 • Новости дня
    Военный эксперт назвал необходимые меры против массовых ударов украинских дронов

    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Для лучшей защиты от атак БПЛА России можно увеличивать количество мобильных огневых групп, вооруженных пулеметами, а также активнее применять аэростатные антенны и сами аэростаты в качестве заграждений, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский. Ранее Украина нанесла массированный удар беспилотниками по России.

    «Главная причина частичных прорывов российской ПВО дронами противника – массовость налета, прошедшего минувшей ночью. В свою очередь, такое количество БПЛА появилось в распоряжении ВСУ почти исключительно благодаря работе западного военно-промышленного комплекса», – отметил военный эксперт Борис Джерелиевский.

    Аналитик напомнил слова главы офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен в России в список террористов и экстремистов) о том, что все компоненты украинских беспилотников произведены за рубежом. «Ряд европейских промышленных гигантов перестраивают свои мощности для наращивания производства БПЛА», – детализировал собеседник.

    Эксперт отметил: украинские атаки не приведут к существенному снижению количества поставляемого в российские войска топлива и не снизят боеготовность Вооруженных сил. «Но самим фактом разрушений на гражданских объектах и человеческих жертв среди мирного населения Банковая и ее западные кураторы хотят внести панику в российское общество и вызвать недоверие к власти», – указал он.

    «Исходя из этого, думаю, подобные налеты могут участиться. Поэтому для лучшей защиты от них России необходимо еще более уплотнять системы ПВО, привлекать системы дальнего радиолокационного обнаружения», – детализировал Джерелиевский.

    «Также, возможно, нужно применять аэростатные антенны и сами аэростаты в качестве заграждений. Они обеспечивает хороший обзоры с высоты, что позволяет увидеть дроны противника с большего расстояния, в том числе и те, которые идут на сверхмалой высоте», – пояснил он.

    «Кроме того, думаю, для защиты важных промышленных объектов нужно увеличивать количество мобильных огневых групп, вооруженных пулеметами. Активнее привлекать к этому сотрудников ЧОПов. Также, вероятно, на военных складах хранится еще достаточно зенитных установок, которые тоже можно размещать вокруг крупных промышленных предприятий, узлов связи, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры», – заметил он.

    Ранее ТАСС опубликовал результаты собственных расчетов, согласно которым украинская атака беспилотниками в ночь на 17 мая, когда над регионами было уничтожено и перехвачено 556 БПЛА, стала самой массовой в 2026 году.

    В Москве в результате попадания БПЛА ранены 12 человек, в основном – возле проходной Московского нефтеперерабатывающего завода. Пострадала смена строителей. Технология завода не нарушена. Также повреждены три дома.

    В Подмосковье обломки БПЛА попали в строящийся дом в Мытищах, погибли два человека, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Также в результате атаки на частный дом в Химках погибла женщина. Дрон попал и в многоквартирный дом в Путилкове, повредив несколько квартир, пострадавших нет.

    Четыре человека пострадали при атаке БПЛА в Истре, повреждены многоквартирный дом в Дедовске и шесть частных домов в поселке Агрогородок. Частный дом загорелся в результате падения дрона в Наро-Фоминском округе, пострадавших нет.

    В Лобне осколочные ранения получила женщина. Кроме того, повреждены около пяти многоквартирных домов – в основном выбиты окна в квартирах и на балконах, а также порядка 20 автомобилей. На базе местной школы № 6 организован пункт временного размещения.

    Как сообщили в Минтрансе, из-за временных ограничений на запасные аэродромы ушел 51 летевший в столицу самолет. В Крыму временная остановка движения по Крымскому мосту привела к серьезному сбою в расписании восьми пассажирских составов, следующих на материковую часть страны.

    Комментарии (33)
    17 мая 2026, 12:25 • Новости дня
    Средства ПВО за сутки сбили ракеты «Фламинго», «Нептун-МД» и 1054 беспилотника
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска за минувшие сутки нанесли значительные потери украинским формированиям, суточные потери ВСУ превысили 1100 военных. Средства ПВО сбили восемь управляемых авиабомб, ракету HIMARS, крылатую ракету «Фламинго», управляемую ракету «Нептун-МД» и 1054 беспилотника, сообщили в Минобороны.

    Согласно сводке, опубликованной Минобороны в MAX, подразделения группировки войск «Север» заняли более выгодные позиции и нанесли поражение украинским механизированным, десантно-штурмовым бригадам и подразделениям теробороны в Сумской и Харьковской областях. Потери противника составили до 155 военнослужащих, 15 автомобилей и два артиллерийских орудия.

    Группировка «Запад» улучшила тактическое положение и атаковала силы трех механизированных, одной штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в Харьковской области и ДНР. Украинская сторона потеряла более 180 человек, танк, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, реактивную систему залпового огня и два артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки «Юг» продвинулись по переднему краю и нанесли удары по нескольким украинским бригадам в районах Донецкой народной республики, ликвидировав более 160 военнослужащих, пять бронированных машин, 11 автомобилей и три артиллерийских орудия.

    Группировка «Центр» заняла выгодные позиции и поразила живую силу и технику ВСУ в Донецкой народной республике и Днепропетровской области. Потери противника превысили 280 человек, было уничтожено четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, реактивная система залпового огня, три артиллерийских орудия, а также радиолокационная и радиоэлектронная станции.

    Подразделения «Восток» продолжили продвижение, нанеся удары по штурмовым и десантным бригадам ВСУ, уничтожив более 285 военнослужащих, две бронированные машины, семь автомобилей и артиллерийское орудие. Группировка «Днепр» нанесла поражение трем механизированным бригадам ВСУ в Запорожской области, уничтожив до 55 военнослужащих, бронемашину, девять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

    Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили цели в 164 районах. Средства ПВО сбили восемь управляемых авиабомб, ракету HIMARS, крылатую ракету «Фламинго», управляемую ракету «Нептун-МД» и 1054 беспилотника. Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ.

    Суммарно с начала спецоперации уничтожено 671 самолет, 284 вертолета, более 147 тыс. беспилотников, 29 тыс. танков и бронемашин, свыше 34 тыс. артиллерийских орудий и почти 62 тыс. единиц спецтехники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне подразделения группировки «Запад» освободили населенные пункты Боровая и Кутьковка в Харьковской области.

    Днем ранее российские военные взяли под контроль харьковскую Чайковку и запорожское Чаривное.

    До этого бойцы группировки «Север» продвинулись вглубь приграничных территорий для формирования буферной зоны.

    Комментарии (21)
    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    Комментарии (0)
    17 мая 2026, 16:38 • Новости дня
    При атаке дрона ВСУ в Подмосковье погиб гражданин Индии
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате атаки беспилотника украинских войск на Московскую область погиб индийский рабочий, еще трое его соотечественников получили ранения.

    Посольство Индии в России сообщило о гибели своего гражданина в Подмосковье, передает ТАСС. Дипломатическое представительство опубликовало соответствующее заявление в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    «Один индийский рабочий погиб, а трое других получили ранения в результате атаки беспилотника в Московской области, произошедшей ранее сегодня», – указали в индийском посольстве. Представители дипмиссии уже посетили место происшествия.

    Сотрудники посольства встретились с пострадавшими рабочими в медицинском учреждении. Дипломаты выразили соболезнования в связи с трагедией и отметили, что совместно с руководством компании и местными властями работают над оказанием всей необходимой помощи раненым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 17 мая силы ПВО отразили массированную атаку украинских дронов на столичный регион.

    В марте прошлого года помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил о восемнадцати раненых при падении беспилотников в Подмосковье.

    Позже руководитель городского округа Домодедово Евгения Хрусталева подтвердила смерть третьего пострадавшего от того удара.

    Комментарии (21)
    18 мая 2026, 09:24 • Новости дня
    Военкор раскрыл тактику атаки беспилотников ВСУ на Москву

    Военкор Стешин раскрыл тактику атаки беспилотников ВСУ на Москву

    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Стаи дронов пытались зайти на Москву с запада, прорывались в охраняемый периметр, чтобы загрузить ПВО, а затем накапливались для одновременного удара по выбранному объекту, сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.

    Стешин рассказал в Telegram-канале о тактике беспилотников, атаковавших Москву в выходные.

    «Как они заходили на Москву. Всего лишь одна стая из десятка. Заходили с запада, иных вариантов нет», – отметил он.

    По словам журналиста, беспилотники прорываются через ПВО, после чего барражируют в воздухе и, накопившись, одновременно атакуют цель. Стешин подчеркнул, что частота 7,270 гигагерц является «частотой прорыва» средств радиоэлектронной борьбы для ударных FPV-дронов на дистанциях до 20 километров.

    Он добавил, что для дальних перелетов до 2 тыс. километров такие частоты используются эпизодически, если аппаратом управляют через ретранслятор. Расширенный диапазон частот около шести гигагерц стал «серой зоной» для связи, свободной от стандартного подавления.

    Эксперт предположил, что в рое беспилотников находился ретранслятор, с которого и следует начинать обезвреживание.

    В ночь на 17 мая силы ПВО отразили массированную атаку украинских дронов на столичный регион, она стала самой массовой в этом году.

    При атаке дронов на Московский НПЗ пострадали 12 человек.

    Среди троих погибших в Подмосковье оказался индийский рабочий, еще трое его соотечественников получили ранения.

    Комментарии (8)
    17 мая 2026, 19:58 • Новости дня
    Пушилин сообщил о начале боев внутри Рай-Александровки

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы развернули активное наступление на славянском направлении, расширяя зону контроля вблизи ключевых логистических узлов противника и освобождая новые населенные пункты, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Российские подразделения начали бои непосредственно внутри населенного пункта Рай-Александровка, передает РИА «Новости». Это село в 17 километрах от Краматорска служит крупнейшим транспортным узлом противника. «Войска Вооруженных сил РФ ведут активные бои в восточной и центральной частях уже самой Рай-Александровки. Для нас это очень важное продвижение», – заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    По его словам, недавнее взятие Николаевки открывает путь к Стенке и Ижевке, формируя восточный фланг для охвата Константиновки. В западной части этого города, служащего логистическим центром ВСУ, продолжаются ожесточенные бои у железнодорожного вокзала и промзоны.

    Одновременно противник терпит поражение в национальном парке «Святые горы», где армия РФ расширяет контроль у Татьяновки и Пришиба на пути к Святогорску. Также после освобождения Кривой Луки российские силы вышли к селу Пискуновка.

    Взятие Славянско-Краматорской агломерации лишит украинскую группировку в Донбассе ключевого центра снабжения. Это откроет российским войскам оперативный простор для дальнейшего наступления к Днепру и Запорожской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основные боевые действия на славянском направлении сконцентрировались в районе Рай-Александровки.

    Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Николаевка.

    Российские военные закрепились в селах Татьяновка и Пришиб.

    Комментарии (10)
    18 мая 2026, 08:46 • Новости дня
    Зафиксирована высокая активность ВСУ возле Энергодара и ЗАЭС
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Высокая активность украинских войск зафиксирована в прошедшие выходные вокруг Энергодара и объектов, связанных с обеспечением работы Запорожской атомной электростанции, заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

    Высокая активность украинских войск была отмечена за минувшие выходные в районе Энергодара, а также на объектах, связанных с обеспечением работы Запорожской атомной электростанции, передает ТАСС.

    Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила: «В целом за выходные отмечалась высокая активность ВСУ вокруг Энергодара и объектов, связанных с обеспечением работы станции».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, два сотрудника Запорожской АЭС получили ранения при атаке украинских беспилотников.

    Ранее украинские войска около 20 раз за день атаковали Энергодар дронами.

    Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина заявила о беспрецедентном росте интенсивности обстрелов города.

    Комментарии (3)
    17 мая 2026, 18:52 • Новости дня
    Украинские военные обстреляли транспортный цех Запорожской АЭС

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские вооруженные силы нанесли артиллерийский удар по транспортному цеху Запорожской атомной электростанции, повредив крышу здания и несколько служебных автобусов.

    В результате атаки никто не пострадал, возгорания удалось избежать, сообщает пресс-служба ЗАЭС на платформе Мах. Помимо основного удара, на расположенном поблизости участке связи были выбиты стекла.

    Одновременно с артиллерийским обстрелом украинский беспилотник попытался атаковать подстанцию «Радуга». Аппарат был успешно сбит в воздухе, детонации и разрушений не последовало, на месте продолжают работу специалисты.

    Несмотря на инциденты, Запорожская АЭС продолжает функционировать в штатном режиме. Нарушений условий безопасной эксплуатации не выявлено, все технологические параметры находятся под строгим контролем. Радиационный фон на территории станции и в зоне наблюдения остается в пределах нормы.

    Объекты станции подвергаются ударам второй день подряд. Подобные действия создают серьезные риски для крупнейшей атомной станции Европы и абсолютно недопустимы с точки зрения ядерной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинский беспилотник упал рядом с первым энергоблоком Запорожской АЭС.

    Несколькими днями ранее в результате ударов дронов пострадали два сотрудника станции.

    В начале месяца беспилотный аппарат атаковал лабораторию внешнего радиационного контроля.

    Комментарии (0)
    17 мая 2026, 22:30 • Новости дня
    Балицкий сообщил об отключениях света в Запорожской области
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Запорожской области произошли новые перебои с подачей электричества, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

    «Аварийные отключения электроснабжения повторно затронули значительную часть Запорожской области», – заявил глава региона в «Максе».

    По его словам, несмотря на возникшие трудности, вся критическая инфраструктура продолжает работать в штатном режиме. В настоящее время специалисты-энергетики принимают все необходимые меры для скорейшего восстановления подачи электричества потребителям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее удары украинских войск нарушили электроснабжение части территории Запорожской области. Массовые отключения электроэнергии также были зафиксированы на всей территории Херсонской области.

    Комментарии (4)
    18 мая 2026, 10:00 • Новости дня
    Власти ДНР заявили о боях за Белицкое к северу от Красноармейска
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России продолжают успешное наступление на Красноармейском направлении, продвигаются для освобождения города Белицкое, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Активные боевые действия сейчас разворачиваются в районе Красноармейско-Добропольского направления, передают «Вести».

    Глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что инициатива находится на стороне российской армии.

    «Красноармейско-Добропольское направление. Здесь мы видим боестолкновение в районе Белицкого. <…> Наши подразделения шаг за шагом продвигаются в плане освобождения данного населенного пункта», – заявил Пушилин.

    Политик добавил, что украинские военные безуспешно пытаются организовать контратаки на этом участке фронта. Одновременно с этим российские штурмовые отряды значительно улучшили свои позиции в западной части Константиновки. Там продолжаются ожесточенные бои около промышленной зоны и железнодорожного вокзала.

    Кроме того, серьезные успехи зафиксированы на севере республики. Пушилин отметил продвижение военных около парка «Святые Горы», а также рядом с ранее освобожденными населенными пунктами Татьяновка и Пришиб. Все эти действия приближают полное освобождение Святогорска.

    Ранее Пушилин сообщил о формировании фланга охвата Константиновки.

    В конце марта российские штурмовики зашли на окраины населенного пункта Белицкое.

    Несколькими днями ранее подразделения Вооруженных сил России закрепились в селах Татьяновка и Пришиб на пути к Святогорску.

    Комментарии (0)
    17 мая 2026, 23:47 • Новости дня
    Foreign Policy спрогнозировал «опасный» для Европы период в отношениях с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Окончание боевых действий на Украине ознаменует начало опасного этапа для европейских государств в отношениях с Россией, пишет журнал Foreign Policy.

    По мнению Foreign Policy, «конфликт может приблизиться к прекращению огня, пусть и временному, к концу этого года или в 2027 году». В связи с этим «европейские политики должны ясно понимать, что как только боевые действия на Украине прекратятся, Европа вступит в свой самый опасный период в отношениях с Россией», пишет издание.

    Военный потенциал европейских стран окажется на самом низком уровне по сравнению с российской мощью. Они столкнутся с армией, которая значительно увеличилась в размерах и получила почти пять лет реального боевого опыта, говорится в материале.

    Россия создала серьезные преимущества, к которым западные страны адаптируются слишком медленно. Европейским государствам потребуются годы, чтобы сократить это отставание, особенно в сфере дистанционного ведения боя и динамического целеуказания за линией фронта, пишет Foreign Policy.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил об отсутствии у Европы желания восстанавливать прежние связи с Москвой. Страны Евросоюза открыто признавали невыгодность заключения мира на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о серьезной подготовке НАТО к возможной войне против России.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 09:33 • Новости дня
    Власти ДНР рассказали об охвате Константиновки с востока

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Освобождение населенного пункта Николаевка в ДНР позволяет российским войскам сформировать восточный фланг вокруг Константиновки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Успехи на передовой открывают новые тактические перспективы, передают «Вести».

    Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал текущую ситуацию на линии соприкосновения. «Начнем с Константиновского направления, где был освобожден населенный пункт Николаевка. Это позволяет сформировать восточный план охвата самого населенного пункта. Но в последующем это позволит продвинуться в направлении Дружковки», – заявил руководитель региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Николаевку в Донецкой народной республике.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о начале боев внутри населенного пункта Рай-Александровка.

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил о вытеснении украинских подразделений из Николаевки под Константиновкой.

    Комментарии (0)
    17 мая 2026, 15:06 • Новости дня
    Белоусов поздравил российских военных с освобождением Боровой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 423-го полка с освобождением Боровой Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

    Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов направил поздравительную телеграмму командованию и личному составу 423-го гвардейского мотострелкового полка, сообщает Минобороны. Глава ведомства отметил успехи подразделения при освобождении населенного пункта Боровая Харьковской области.

    «Поздравляю вас с освобождением от врага населенного пункта Боровая. Сегодня, взламывая оборону противника и занимая более выгодные рубежи, военнослужащие полка уверенно продвигаются вперед», – говорится в послании министра.

    В документе подчеркивается, что бойцы полка демонстрируют отвагу и успешно выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции. Они уничтожают позиции противника и оттесняют его с занимаемых рубежей, делая серьезный шаг к достижению целей СВО. Белоусов выразил уверенность в дальнейших успехах военнослужащих и поблагодарил их за верность долгу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска освободили населенный пункт Боровая в Харьковской области.

    В начале мая министр обороны направил поздравительную телеграмму бойцам по случаю взятия Мирополья.

    За минувшие сутки армия России уничтожила более тысячи военнослужащих противника на всех направлениях.

    Комментарии (0)
    17 мая 2026, 14:42 • Новости дня
    Российские системы ПВО отразили массированную атаку украинских дронов

    Tекст: Ольга Иванова

    За пять часов дежурные расчеты ПВО успешно ликвидировали десятки вражеских летательных аппаратов самолетного типа в небе над несколькими областями, сообщили в Минобороны РФ.

    В первой половине дня атаке подверглись сразу несколько субъектов страны, передает РИА «Новости». Отечественные подразделения противовоздушной обороны оперативно отреагировали на возникшую угрозу.

    «В период с 09.00 до 14.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Смоленской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», – говорится в официальном сообщении военного ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российская ПВО уничтожила 89 украинских дронов над девятью областями и Черным морем.

    Двумя днями ранее военные перехватили 56 вражеских беспилотников над центральной частью страны и южными территориями.

    В конце апреля дежурные расчеты отчитались о ликвидации 42 аппаратов над регионами России и Азовским морем.

    Комментарии (0)
    17 мая 2026, 16:34 • Новости дня
    Украинский дрон ударил по зданию детского сада в Энергодаре

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате утренней атаки беспилотника повреждены окна временно неработающего детского сада в Энергодаре, никто из людей не пострадал.

    Инцидент произошел в Запорожской области. Глава Энергодара Максим Пухов подтвердил факт удара в Telegram-канале.

    «Сегодня ранним утром вражеский беспилотник ударил прямо в один из корпусов детского сада № 10 (бывший детский сад № 16) по улице Комсомольской. Повреждены окна, на территории сада – обломки БПЛА и следы возгорания на месте удара. Слава Богу, никто не пострадал, в данный момент корпус сада не задействован в учебном процессе», – написал мэр.

    Градоначальник также подчеркнул, что опасность повторных атак со стороны ВСУ по-прежнему сохраняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двумя днями ранее Энергодар подвергся массированному налету украинских беспилотников.

    В начале месяца губернатор Запорожской области Евгений Балицкий зафиксировал около двадцати ударов по гражданской инфраструктуре за один день.

    Днем ранее пятнадцать дронов ВСУ атаковали здание городской администрации.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 06:17 • Новости дня
    Полянский заявил о полной утрате Швейцарией статуса нейтрального государства
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Швейцария окончательно утратила статус нейтрального государства из-за присоединения ко всем антироссийским санкциям, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    Дипломат обратил внимание, что в статусе председателя ОБСЕ страна пытается демонстрировать беспристрастность, однако эти усилия остаются лишь формальностью, передает РИА «Новости».

    «Нейтралитет их, он, конечно, условный, потому что они присоединились ко всем санкциям, к которым они не должны были бы, по идее, присоединяться, если речь идет о нейтральной стране», – подчеркнул Полянский. По его словам, швейцарские власти боятся обвинений в уступках Москве, поэтому их нейтралитет сохраняется исключительно на словах.

    Представитель России добавил, что швейцарцы продолжают называть себя нейтральными, но одновременно осуждают действия России на Украине и заявляют о невозможности поддержать определенные решения.

    «И вот нет ответа на то, все-таки нейтралитет это или нет. С нашей точки зрения, от швейцарского нейтралитета ничего не осталось», – заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале посол России Сергей Гармонин исключил возможность беспристрастного посредничества Берна. В конце 2025 года дипломат сообщил об окончательной утрате швейцарского нейтралитета из-за совместных учений с НАТО. Из-за поддержки антироссийских санкций Москва отвергла кандидатуру Швейцарии для проведения мирных переговоров по Украине.

    Комментарии (0)
    Ермак покинул следственный изолятор в Киеве
    Власти ДНР заявили о боях за Белицкое к северу от Красноармейска
    Ростех анонсировал выпуск российского сверхтяжелого двигателя
    Грузия занялась борьбой с публичными оскорблениями
    Авианосец Gerald R. Ford вернулся в США после рекордного похода
    Найденный под Владивостоком пароход перевозил таинственный груз
    Бывшего киллера ореховской ОПГ заметили на работе в такси в Крыму

    Химическая промышленность Европы разваливается как карточный домик

    Великобритания уже полностью потеряла свою химическую промышленность. Европа идет по тому же пути. Заводы закрываются, мощности урезаются, десятки тысяч человек остаются без работы. Корни этого кризиса лежат в том числе в отказе от российских газа и нефти. А Ормузский конфликт только усугубил ситуацию. Подробности

    Обогащенный Ираном уран может поработать на Россию

    В Иране намерены обсуждать вопрос передачи своего обогащенного урана Москве. Однако это произойдет только после того, как Тегеран и Вашингтон достигнут прогресса по этому вопросу. Что именно сейчас мешает сторонам заключить сделку, почему в качестве возможного получателя рассматривается прежде всего Россия и как может быть использован обогащенный уран после его передачи Тегераном Москве? Подробности

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    «Золотые линкоры» США умрут до рождения

    Появляются новые подробности о том, как в США видят облик перспективных линкоров типа «Трамп» – теперь выясняется, что корабль должен получить атомную энергетическую установку. Однако чем дальше, тем больше признаков того, что такие корабли не будут построены никогда. На пути у проекта стоят как минимум три препятствия. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Руководство США поражено Китаем

      Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

