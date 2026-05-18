FT: Ормузский пролив разминируют новыми морскими дронами

FT: Для разминирования Ормуза западные страны задействуют новые беспилотники

Tекст: Мария Иванова

Британские власти планируют направить в регион миноискательные суда канадской Kraken Robotics и немецкие аппараты Seafox, передает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.

Цель миссии заключается в прокладке безопасных маршрутов, а не в полном уничтожении препятствий.

Руководитель британской SRT Marine Саймон Такер заявил: «Идея заключается в том, чтобы прочесывать маршруты впереди конвоев». Он добавил, что специалистам необходимо лишь убедиться в отсутствии большого числа мин на пути следования кораблей.

Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер анонсировал совместную с Францией миссию по защите навигации. Кризис в проливе обострился после начала военной операции США и Израиля против Ирана.

В мае американский президент приостановил транзитную операцию Project Freedom на фоне переговоров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, международная коалиция из 40 государств согласовала военную миссию по разблокировке Ормузского пролива.

Соединенные Штаты и Иран достигли договоренности о постепенном снятии ограничений на проход коммерческих судов.

Сообщалось, что американские военные применяют надводные и подводные беспилотники для очистки акватории от мин.