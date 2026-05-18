FT: Ормузский пролив разминируют новыми морскими дронами

Кого Дональд Трамп может выбрать своим преемником? От этого выбора зависит многое, однако куда важнее – сам механизм передачи власти. Вопрос о выборах 2028 года – это не просто гадание на тему: кто победит. Это вопрос о том, сможет ли двухпартийная система США пережить саму себя и какой будет политическая архитектура Америки после Трампа.2 комментария
FT: Для разминирования Ормуза западные страны задействуют новые беспилотники
Западные оборонные компании планируют использовать автономные миноискатели в Ормузском проливе, чтобы прокладывать безопасные маршруты прямо перед караванами торговых судов, пишет Financial Times.
Британские власти планируют направить в регион миноискательные суда канадской Kraken Robotics и немецкие аппараты Seafox, передает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.
Цель миссии заключается в прокладке безопасных маршрутов, а не в полном уничтожении препятствий.
Руководитель британской SRT Marine Саймон Такер заявил: «Идея заключается в том, чтобы прочесывать маршруты впереди конвоев». Он добавил, что специалистам необходимо лишь убедиться в отсутствии большого числа мин на пути следования кораблей.
Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер анонсировал совместную с Францией миссию по защите навигации. Кризис в проливе обострился после начала военной операции США и Израиля против Ирана.
В мае американский президент приостановил транзитную операцию Project Freedom на фоне переговоров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, международная коалиция из 40 государств согласовала военную миссию по разблокировке Ормузского пролива.
Соединенные Штаты и Иран достигли договоренности о постепенном снятии ограничений на проход коммерческих судов.
Сообщалось, что американские военные применяют надводные и подводные беспилотники для очистки акватории от мин.