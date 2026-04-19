WSJ: США используют дроны для расчистки Ормузского пролива от мин

Tекст: Ольга Иванова

Военно-морские силы Соединенных Штатов применяют надводные и подводные беспилотники для очистки акватории Ормузского пролива от мин, передает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal. Аппараты оснащены гидролокаторами, позволяющими обнаруживать опасные объекты на морском дне. Для выполнения задачи используется комбинация дронов и техники под управлением экипажа.

«Армия США использует морские дроны для помощи в расчистке Ормузского пролива от мин, которые могут находиться в нем, в попытке ослабить хватку Ирана на морском пути и начать восстановление коммерческого судоходства», – отмечают журналисты The Wall Street Journal. Ранее телеканал CBS сообщал о наличии в проливе как минимум 12 подводных зарядов.

Американские чиновники утверждают, что Иран разместил там мины собственного производства марок «Махам-3» и «Махам-7». Разминирование рассматривается как подготовка к проходу военных конвоев США, которые будут защищать танкеры. Накануне Вашингтон начал блокаду трафика из иранских портов в районе пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и сжиженного газа.

Около 20 ожидавших прохода судов развернулись в сторону Омана.



