  • Новость часаКСИР заявил о ракетном ударе Ирана по израильской авиабазе
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    Сергей Зацаринный Сергей Зацаринный Зачем нам Золотая Орда

    История Золотой Орды настолько тесно переплелась с историей Руси, что многие события нашей истории невозможно понять правильно, не зная всех перипетий в Орде. Привычные версии, сформированные некогда нашим первым историографом Карамзиным, являются лишь мифами.

    14 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Русский язык обязательно победит

    Выучить второй язык – это значит получить вторую душу. Русский язык всегда давал народам вторую душу, но никогда не отнимал первую. Русский язык и его путь – свидетельство того, что другие народы, языки и культуры можно не уничтожать ради создания или усиления своего государства.

    10 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Детский труд не только вреден, но и полезен

    В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.

    18 комментариев
    7 июня 2026, 23:12 • Новости дня

    КСИР заявил о ракетном ударе Ирана по израильской авиабазе

    КСИР заявил о ракетном ударе Ирана по израильской авиабазе
    @ Eli Basri/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Воздушно-космические силы иранского Корпуса стражей исламской революции ударили баллистическими ракетами по авиабазе Рамат Давид, сообщает КСИР.

    «В ответ на масштабные преступления режима на юге Ливана и других районах этой страны... при помощи баллистических ракет была атакована авиабаза Рамат-Давид, с которой осуществлялась агрессия», – приводи текст сообщения РИА «Новости» со ссылкой на Fars.

    В КСИР подчеркнули, что проведенная вечером операция стала лишь предупреждением. В заявлении говорится, что в случае продолжения «агрессивных действий» последует более масштабный ответ, который включит все «американо-сионистские цели в регионе».

    Центральный штаб военного командования вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» через гостелерадио Ирана IRIB предупредил, что Израиль столкнется с еще более сокрушительными ударами, если ответит на атаку.

    Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что удар по Израилю стал предупреждением, чтобы Тель-Авив прекратил агрессию против Ливана, и пообещал более тяжелые последствия в случае новых действий Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль сообщил об ударе по объекту «Хезболлы» в пригороде Бейрута.

    Армия обороны Израиля сообщила, что израильская система противовоздушной обороны задействована после ракетных залпов из Ирана, на севере Израиля объявлена воздушная тревога.

    7 июня 2026, 05:49 • Новости дня
    New York Times: Израиль перешел черту в активизации шпионажа за США

    Tекст: Антон Антонов

    Усилия Израиля в попытках выведать позиции США на переговорах с Ираном «перешли черту», пишет New York Times со ссылкой на американских чиновников.

    Речь идет о давнем, но обычно «терпимом» взаимном шпионаже, который, по оценке в Вашингтона, теперь приобрел чрезмерный характер, пишет NewYork Times.

    «По мнению некоторых американских чиновников, активизация усилий Израиля по изучению позиции США в переговорах с Ираном перешла черту». – говорится в материале.

    Недавние доклады американской разведки фиксируют рост опасений из-за прослушки израильскими спецслужбами американских переговорщиков, работающих над мирным соглашением с Ираном. Отмечается и более общий рост контрразведывательной угрозы со стороны Израиля.

    В отчетах говорится, что Израиль активизировал попытки вести скрытое наблюдение за высокопоставленными представителями США, включая главного переговорщика президента США Стива Уиткоффа, главного политического чиновника Пентагона Элбриджа Колби и одного из его ключевых заместителей Майкла Димино IV.

    Еще один доклад, подготовленный военной разведкой и другими военными структурами, указывает, что в последние недели уровень контрразведывательной угрозы со стороны Израиля был повышен с высокого до критического.

    В документе, к созданию которого привлекалось и Агентство контрразведки и безопасности Минобороны США, описываются различные попытки Израиля шпионить за американскими военными и госслужащими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон повысил уровень контрразведывательной угрозы действий Израиля до максимального из-за подозрений в целенаправленной слежке за американскими чиновниками.

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    6 июня 2026, 06:25 • Новости дня
    При нападении на турецкое судно в Черном море погиб человек

    В Турции сообщили о нападении на рыболовецкое судно в Черном море

    Tекст: Катерина Туманова

    Командование береговой охраны МВД Турции объявило, что в Чёрном море 5 июня было совершено нападение на турецкое рыболовное судно, из-за чего один человек погиб и четверо пострадали.

    Согласно заявлению береговой охраны, у берегов Севастополя, к западу от Крыма, было совершено нападение на катер под турецким флагом Duru 67. Судно, получившее повреждения в результате атаки, затонуло, передает телеканал NTV.

    Находившаяся в этом районе рыбацкая лодка под названием «Burak Kaya» спасла пятерых раненых с затонувшей лодки. Тяжело раненый человек на лодке, отправившейся в направлении Инеболу, скончался во время транспортировки.

    Тело погибшего рыбака и раненые были доставлены на судно береговой охраны. После примерно 15-часового путешествия пострадавшим рыбакам первую помощь оказали медицинские бригады, их отправили в Учебно-исследовательскую больницу Кастамону.

    «У нас было четверо раненых. Это были ранения, полученные в результате воздействия осколков шрапнели. Специалист по неотложной медицине, четверо коллег-врачей и другие наши коллеги из медицинского персонала оказали им первую помощь. Одному из пациентов на корабле была установлена грудная трубка в ходе небольшой хирургической операции. Другим были обеспечены перевязки и стабилизация состояния», – рассказал о ранениях пострадавших Глава здравоохранения провинции Кастамону Февзи Явузйылмаз.

    Он резюмировал, что двое пациентов получили относительно легкие травмы, двое – чуть более  тяжелые. Все госпитализированы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сомалийские пираты захватили танкер с топливом у побережья Пунтленда. Вооруженные люди захватили нефтяной танкер у побережья Йемена. UKMTO: Возле побережья Сомали неизвестные захватили танкер.

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    7 июня 2026, 14:35 • Видео
    Выборы в Армении: Пашинян устоит?

    В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

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    5 июня 2026, 21:22 • Новости дня
    Путин назвал правильным решение Трампа приостановить боевые действия в Иране

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума назвал правильным решение главы США Дональда Трампа приостановить боевые действия в Иране.

    «Мы соседи и с арабскими странами. И вот, честно говоря, это нас ставит в сложную ситуацию. Но, мы исходим из того, что принятое президентом Трампом решение приостановить боевые действия является единственным правильным. И очень надеемся, что это перемирие, которое сейчас имеет место быть, приведет к заключению долгосрочного мира», – заявил российский лидер, передает ТАСС.

    По словам Путина, Москва рассчитывает, что текущее перемирие станет основой для прочного и стабильного мира в регионе.

    В апреле Трамп объявил о двухнедельном прекращении огня с Ираном.

    Позже Путин одобрил решение американского лидера о сохранении режима перемирия.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал продление соглашения важным шагом для снижения напряженности.

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    5 июня 2026, 21:50 • Новости дня
    CNN: Израиль тайно перебросил элиту спецназа в Азербайджан

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В период вооруженного конфликта в Иране израильские спецслужбы и элитные подразделения скрытно разместились на юге Азербайджана для проведения разведывательных операций, пишут американские СМИ.

    Израиль тайно перебрасывал элитные военные и разведывательные подразделения, включая агентов «Моссада», в Азербайджан во время войны в Иране, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на CNN.

    По данным источников телеканала, израильские войска были размещены на юге страны, в непосредственной близости от иранской границы. Отмечается, что Израиль давно рассматривает Азербайджан как своего стратегического партнера.

    В стране находились подразделения спецназа, которые занимались разведкой и проводили операции с использованием беспилотников. Всего в Азербайджане действовало несколько десятков израильских военнослужащих и разведчиков. Подготовка к этой операции началась за несколько недель до старта боевых действий в Иране.

    По данным американского телеканала, это часть масштабной сети, развернутой на Ближнем Востоке, включая ОАЭ и Ирак, для проведения операций против Ирана.

    Посольство Азербайджана в Израиле категорически отрицает использование территории страны для действий против Ирана. Представители израильского правительства и ЦАХАЛ оставили запрос американского телеканала без ответа.

    Ранее в самом Иране обезвредили две работавшие на израильскую разведку террористические ячейки, изъяв у готовивших нападения боевиков арсенал оружия и терминал связи Starlink.

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    6 июня 2026, 02:26 • Новости дня
    Трамп назвал процент оставшихся у Ирана ракет и призвал не торопить его с миром

    Трамп заявил о 20% оставшихся у Ирана ракет и призвал не торопить его с миром

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп во время интервью в пятницу раскритиковал тех, кто призывает его скорее достичь соглашения с Ираном, напомним, что «на это уходят годы».

    «Эти люди сражались в течение 47 лет», – заявил Трамп в интервью NBC News, сравнив  продолжительность конфликта с Ираном с войной во Вьетнаме.

    «Я продвигаюсь очень быстро. Я рассчитываю на три месяца. Вы знаете, Вьетнам длился 19 лет. Я работаю уже третий месяц, а они только и делают, что спрашивают: «Эй, когда же ты победишь?» – отметил он.

    Трамп добавил, что на данный момент в ходе конфликта иранцы «полностью уничтожили свои вооруженные силы», хотя у Ирана еще есть некоторые ракеты и беспилотники.

    «Большинство заводов по производству беспилотных летательных аппаратов выведены из строя, большинство стартовых площадок выведено из строя, и большинство районов по производству ракет выведено из строя. Но у них все еще есть мощности. У них есть ракеты, у них есть беспилотники. Я бы сказал, что в процентном отношении, может быть, 21-22% их ракет. Это много ракет, но это не то, что было при нашей первой атаке», – высказался глава Белого дома.

    Иран в начале недели продемонстрировал, что все еще сохраняет ракетный потенциал и возможности БПЛА, проведя серию атак в Персидском заливе, в том числе нанеся удар по международному аэропорту Кувейта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана назвали ракету ПВО Patriot причиной удара по аэропорту Кувейта. Центральное командование США заявило о падении направленных в сторону эмирата иранских ракет. Конгресс США насчитал 42 самолета и БПЛА, потерянных в конфликте с Ираном.


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    6 июня 2026, 21:30 • Новости дня
    У иранского острова Харк прогремел мощный взрыв

    Агентство Fars сообщило о взрыве близ иранского острова Харк

    Tекст: Мария Иванова

    Рядом с иранской территорией зафиксирован громкий хлопок неустановленного происхождения, точная локация которого пока остается неизвестной.

    Инцидент произошел в районе острова Харк, передает ТАСС со ссылкой на иранское агентство Fars. На данный момент точная причина и эпицентр случившегося не установлены.

    По предварительным данным, источник громкого звука находился за пределами самого острова. Иные подробности происшествия пока не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале на острове Харг зафиксировали громкие хлопки.

    В марте американские военные нанесли удары по местным системам противовоздушной обороны.

    В начале июня звуки взрывов прозвучали в районе иранского острова Кешм.

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    5 июня 2026, 06:55 • Новости дня
    Оман приостановил работу нефтяного терминала Мина-аль-Фахал после взрыва

    Tекст: Катерина Туманова

    Оман приостановил отгрузку нефти на терминале Мина-эль-Фахал после взрыва, предположительно, вызванного атакой дрона, сообщили источники агентства Reuters.

    «Терминал Мина аль-Фахал в Омане приостановил погрузку нефти после взрыва вблизи причалов для швартовки с одним буем, сообщили в пятницу два источника, знакомые с ситуацией», – передает Reuters со ссылкой на источники.

    Взрыв произошел между причалами SBM 1 и 2 в результате предполагаемой атаки беспилотника.

    Согласно данным судоходства компании LSEG, в пятницу у берегов порта было замечено несколько супертанкеров, стоящих на якоре. В среду иранские государственные СМИ сообщили, что Тегеран нанес удар по американскому военному кораблю, на борту которого находился «центр управления и контроля», когда тот приближался к иранским территориальным водам в Оманском заливе, что Центральное командование США отрицает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае танкер получил повреждения после обстрела у берегов Омана. WSJ сообщила о давлении президента США на Оман ради разрыва отношений с Ираном.


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    6 июня 2026, 21:01 • Новости дня
    США не выдали визы части делегации сборной Ирана перед чемпионатом мира

    Tasnim: США отказали в визах некоторым членам сборной Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Накануне старта мирового первенства часть функционеров и представителей тренерского штаба иранской футбольной команды осталась без разрешений на въезд в Соединенные Штаты.

    Накануне старта турнира часть иранской делегации столкнулась с визовыми проблемами, передает РИА «Новости».

    Ранее посол Ирана в Анкаре Мохаммад-Хасан Хабиболлазаде заявлял, что национальная команда получила разрешения на въезд. Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля на территории трех государств.

    «США не выдали визы… менеджеру сборной Махди Мохаммаднаби, генеральному секретарю Федерации футбола Хедаяту Момбини, исполнительному директору национальной сборной Махди Харати», – говорится в сообщении. Также ограничения коснулись главы медиаотдела, аналитиков и представителей министерства иностранных дел. Оставшиеся без документов функционеры отправятся в Мексику.

    Изначально иранцы планировали разместиться в американском штате Аризона. Из-за напряженных отношений и вопросов безопасности тренировочную базу перенесли в Мексику. Глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж подтвердил одобрение этого решения со стороны ФИФА 24 мая.

    На групповом этапе турнира иранским футболистам предстоит провести три матча. Игры против сборных Новой Зеландии и Бельгии состоятся 15 и 21 июня в калифорнийском Инглвуде. Встреча с командой Египта назначена на 26 июня в Сиэтле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация футбола одобрила перенос тренировочной базы иранской сборной из США в Мексику.

    Перед этим Тегеран запросил гарантии беспрепятственной выдачи виз своим представителям.

    Американские власти выражали обеспокоенность из-за возможных связей отдельных членов спортивной делегации с Корпусом стражей исламской революции.

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    6 июня 2026, 05:59 • Новости дня
    NYT узнала о помощи ВС США более сотни коммерческих судов в Ормузе за май

    NYT сообщила о помощи ВС США более сотни коммерческих судов в Ормузе

    Tекст: Катерина Туманова

    Движение судов по Ормузскому проливу все еще небезопасно, пишет NYT, отмечая очередной обмен ударами между Ираном и США в пятницу.

    В пятницу Иран выпустил несколько ударных беспилотников в сторону Ормузского пролива, и, по данным Центрального командования, США сбили по меньшей мере четыре из них.

    «В течение последнего месяца американские войска помогли скоординировать проход более 100 коммерческих судов через пролив – в Персидский залив и из него», – заявил в пятницу американский чиновник газете New York Times (NYT).

    О практике сопровождения кораблей в Ормузе газета сообщала несколькими днями ранее, когда  узнала о тайном сопровождении американскими военными судов в Ормузе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg заявило об угрозе схожего с 2008 годом кризиса из-за блокировки Ормуза. Совбез Ирана заявил об изменении правил прохода Ормузского пролива, а США ввели санкции против контролирующей Ормуз иранской организации.

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    6 июня 2026, 21:36 • Новости дня
    Высокопоставленный йеменский генерал погиб при взрыве кортежа

    Tекст: Мария Иванова

    В западной провинции Йемена Ходейда произошел теракт, в результате которого погиб командующий первой пехотной дивизией объединенных сил.

    Высокопоставленный командующий сил, лояльных международно признанному правительству Йемена, погиб в субботу при подрыве его кортежа на побережье Красного моря, передает РИА «Новости».

    «Самодельное взрывное устройство сработало, когда кортеж бригадного генерала Яхьи Вахиша, командующего первой пехотной дивизией в составе объединенных сил, проезжал мимо военного лагеря дивизии в районе Аль-Хавха к югу от Ходейды», – сообщил йеменский военный источник. Жертвами взрыва стали сам бригадный генерал и трое других военнослужащих.

    Сейчас военные ведут расследование для установления личностей организаторов убийства. Отмечается, что объединенные силы контролируют районы Аль-Хавха и Хайс к югу и юго-востоку от Ходейды. Остальные территории провинции находятся под контролем правящего на севере шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы).

    Гражданский конфликт между хуситами и силами, поддерживающими международно признанные власти, продолжается в Йемене с 2014 года.


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    7 июня 2026, 00:56 • Новости дня
    Взрыв у иранского острова Харк связали с контролируемым подрывом боеприпасов

    Tasnim связало взрыв у острова Харк с работами по обезвреживанию боеприпасов

    Tекст: Антон Антонов

    В районе иранского острова Харк прогремел взрыв, который связан с контролируемым обезвреживанием боеприпасов, сообщило агентство Tasnim.

    В сообщении подчеркивается, что поводов для беспокойства нет, передает ТАСС со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Fars сообщило о громком хлопке неустановленного происхождения в районе иранского острова Харк.

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    6 июня 2026, 10:10 • Новости дня
    NBC: Пентагон заподозрил Израиль в шпионаже за США

    NBC: Пентагон обеспокоен усилением шпионажа Израиля за США

    Tекст: Мария Иванова

    Оборонное ведомство Соединенных Штатов присвоило максимальный уровень контрразведывательной угрозы действиям Израиля из-за подозрений в целенаправленной слежке за американскими чиновниками.

    Пентагон обеспокоен усилением шпионажа за Соединенными Штатами со стороны Израиля, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал NBC.

    По данным источников, американские военные опасаются, что израильские спецслужбы пытаются получить информацию о решениях администрации президента Дональда Трампа по ближневосточным конфликтам.

    «Пентагон все больше обеспокоен усилением шпионажа Израиля за США, и недавно повысил уровень контрразведывательной угрозы со стороны главного союзника Америки на Ближнем Востоке до наивысшего уровня», – цитирует агентство сообщение американского телеканала.

    Представители израильского посольства в Вашингтоне опровергли эти обвинения, подчеркнув, что их страна не собирает разведывательные данные об американских правительственных структурах и должностных лицах. В Белом доме также назвали распространенную информацию ложной, отметив некомпетентность ее источников.

    Ранее сообщалось о напряженном телефонном разговоре между Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Американский лидер подтвердил, что сорвался на собеседника из-за недовольства продолжением конфликта с Ливаном. В свою очередь, Нетаньяху признал наличие тактических разногласий с президентом США, подчеркнув при этом полное согласие по ключевым вопросам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США обругал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из-за эскалации конфликта в Ливане.

    Ранее израильский лидер поручил военным форсировать наступление на позиции ливанского движения. Глава правительства Израиля выразил разочарование решением Вашингтона об отсрочке ударов по Ирану.

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    5 июня 2026, 20:10 • Новости дня
    Путин заявил, что Иран вынужден отвечать на удары по своей территории

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир выразил надежду на достижение мира на Ближнем Востоке, отметив вынужденный характер ответных военных действий со стороны Тегерана.

    По его словам, Москва регулярно призывает Тегеран избегать эскалации и нападений на другие страны, передает РБК.

    «Мы все время в разговорах с нашими иранскими друзьями убеждаем их в том, что нужно воздержаться от ударов по территории соседних государств. Но ответ от них простой: на нас напали, убивают наших детей, убивают все руководство страны. И чего нам делать? Мы вынуждены вот таким образом отвечать», – заявил Путин.

    Кроме того, он назвал правильным шагом решение президента США приостановить боевые действия в Иране, передает ТАСС.

    Ранее Путин одобрил решение американского лидера о сохранении режима перемирия вокруг Ирана.

    Позже Вашингтон ради возможного мирного соглашения отложил запланированный военный удар по исламской республике.

    В конце мая президент США заявил о достижении широкого двустороннего соглашения путем переговоров.

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    6 июня 2026, 21:24 • Новости дня
    Пограничники Ирана уничтожили группу террористов на афганской границе

    Иранские военные ликвидировали шесть террористов на границе с Афганистаном

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе перестрелки близ города Заболь иранские силовики ликвидировали шестерых вооруженных боевиков, пытавшихся прорваться через границу для нападения на пограничную заставу.

    Вооруженное столкновение произошло в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан, передает РИА «Новости».

    Командующий пограничными войсками Ирана Али Акбар Джавидан сообщил детали успешной операции по нейтрализации угрозы.

    «Шесть вооруженных членов террористической группировки были убиты в результате перестрелки. Пограничники во время очистки поля боя обнаружили два пистолета Colt и большое количество боеприпасов к ним», – заявил военный.

    По словам командующего, боевики планировали незаконно пересечь государственную границу. Их главной целью было внезапное нападение на месторасположение иранских пограничных войск, однако силовики вовремя пресекли эту попытку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае спецслужбы Ирана обезвредили две связанные с израильской разведкой террористические ячейки.

    В марте силовики задержали десятки участников террористических группировок в провинции Систан и Белуджистан.

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    5 июня 2026, 20:15 • Новости дня
    Путин подтвердил контакты России с США, Израилем и Ираном

    Путин подтвердил контакты России с США и Израилем по иранскому урану

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Москва поддерживает постоянную связь с Вашингтоном, Тегераном и Тель-Авивом для обсуждения вопросов вокруг иранского обогащенного урана, сообщил президент России.

    Глава государства Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума прокомментировал ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Российский лидер отметил, что страна активно взаимодействует с ключевыми участниками процесса по вопросу обогащенного урана, передает ТАСС.

    «Мы в контакте и с Вашингтоном, и с Тегераном, и с Тель-Авивом», – подчеркнул президент, отвечая на соответствующий вопрос модератора дискуссии.

    Накануне Путин предложил разбавлять иранский уран для мирных атомных программ под контролем МАГАТЭ. Ранее глава государства подтвердил актуальность инициативы по вывозу обогащенного материала на российскую территорию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова также заявила о готовности Москвы оказать поддержку Тегерану и Вашингтону в реализации урановых договоренностей.

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    В последнее время в зоне спецоперации противник все чаще применяет беспилотники Hornet американского производства. По оценкам экспертов, эти аппараты обладают рядом особенностей по сравнению с традиционными беспилотниками и представляет собой серьезную угрозу в первую очередь для Новороссии и Крыма. Вместе с тем у «Хорнетов» есть и слабые места. Как можно с ними бороться? Подробности

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    Причиной уникального успеха властей Дании стала русофобия

    После беспрецедентных по длительности и уступкам переговоров пост сохранила один из наиболее одиозных лидеров ЕС – премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Это было важно и для Украины, и для глобалистов в Брюсселе, но казалось маловероятным: власти Запада выборы повсюду проигрывают. У успеха есть секрет – русофобия. Датчанам такое нравится. Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Выборы в Армении: Пашинян устоит?

      В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

    • В Евросоюз хотят принять еще 13 стран

      Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

    • США взялись за старое: санкции и помощь ВСУ

      Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, подразумевающий новые санкции против России и кредиты для Украины.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Застрял в лифте: что делать, куда звонить и почему нельзя выбираться самостоятельно

      Застревание в лифте – одна из самых распространенных бытовых чрезвычайных ситуаций. Остановка кабины между этажами вызывает тревогу даже у тех, кто не страдает клаустрофобией. Паниковать в такой момент не стоит: современные лифты оборудованы системами безопасности и крайне редко представляют угрозу для жизни. Рассказываем, что делать, если лифт остановился между этажами, куда звонить и каких ошибок следует избегать.

    • Как правильно мыть клубнику: 5 способов удалить пестициды, бактерии и грязь

      Ароматная, сочная клубника – настоящее украшение летнего стола. Но прежде чем насладиться ее вкусом, важно уделить внимание правильной обработке ягод. Поверхность клубники – это не просто нежная кожица, а настоящий «магнит» для различных загрязнений: от частиц почвы и пыли до остатков пестицидов и опасных микроорганизмов. Разбираемся, как правильно мыть клубнику, нужно ли это делать перед едой и какие способы действительно помогают очистить ягоды.

    • Квас: польза и вред для организма, сколько можно пить в день и кому он противопоказан

      Квас считается одним из самых популярных летних напитков в России. Он помогает освежиться в жару, содержит продукты брожения и отличается сравнительно невысокой калорийностью. Однако употреблять его можно не всем. Разбираемся, чем полезен квас для организма, сколько его можно пить без вреда для здоровья и кому стоит отказаться от этого напитка.

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    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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