Тегеран пригрозил ответными ударами соучастникам атак на Иран

Тегеран предупредил третьи страны о последствиях соучастия в ударах по Ирану

Tекст: Мария Иванова

Любое содействие иностранных государств в агрессии против Ирана приведет к ответным мерам, передает РИА «Новости» со ссылкой на местное агентство Mehr и заявление иранского МИД.

«Любое соучастие или сотрудничество со сторонами агрессора принесет последствия, и источники и места, откуда проводятся удары по Ирану, станут легитимными целями для оборонительных ударов вооруженных сил Исламской республики Иран», – подчеркивается в публикации.

Ранее Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) отчиталось о завершении очередной атаки на иранскую территорию. Операция продолжалась почти шесть часов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил об окончании режима прекращения огня.

Американские военные нанесли новые удары по целям в Иране.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи пригрозил серьезными последствиями за предоставление баз для атак.