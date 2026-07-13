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Названы пораженные цели российского удара по порту Черноморска
ВС России поразили док для подводных дронов ВСУ и склад ракет в Черноморске
В ходе удара высокоточным оружием по порту Черноморск в Одесской области российские военные поразили несколько инфраструктурных объектов, использовавшихся ВСУ, включая плавучий док для автономных необитаемых подводных аппаратов, сообщило Минобороны.
В ходе удара поражены объекты портовой инфраструктуры, которую применяли для разгрузки и хранения военных грузов, резервуары с ГСМ, наливные эстакады и насосная станция перекачки горючего, указало ведомство в Max.
Также поражены склад с боеприпасами и ракетным вооружением, пункт управления контейнерными перевозками.
Поражены два морских парома типа «РО-РО» и контейнеровоз, которыми доставляли грузы для ВСУ.
Под удар попало коллекторное судно проекта 416 «Шостка» и плавучий док для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА), заключило ведомство.
Напомним, Минобороны поясняло, что этот удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, а также ударными БПЛА.
В воскресенье российские военные поразили портовую инфраструктуру в Одессе и Черноморске. Министерство обороны отмечало, что удар наносился по местам хранения ГСМ и складам вооружений.