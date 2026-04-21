Эрдоган призвал Запад возобновить переговоры по Украине

Tекст: Ольга Иванова

Глава турецкого государства считает важным сохранить диалог, передает РИА «Новости»

«Господин президент активно использует формат телефонной дипломатии, в том числе с западными лидерами, последовательно акцентируя внимание на необходимости как можно скорее вернуться к переговорному процессу по Украине и сохранить дипломатические каналы открытыми», – сообщил источник агентства.

Ранее руководитель внешнеполитического ведомства Турции Хакан Фидан отмечал, что Реджеп Тайип Эрдоган уже уведомил российского коллегу Владимира Путина о готовности Анкары организовать встречу. По его словам, речь идет в том числе о возможных переговорах на уровне лидеров государств.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта констатировал перерыв в диалоге, отметив переключение внимания США на другие вопросы. При этом Москва ожидает нового раунда дискуссий. Напомним, в 2025 году Москва и Киев провели три раунда встреч в Стамбуле, итогом которых стал обмен пленными и проектами профильных меморандумов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил Владимиру Путину готовность Анкары организовать мирные переговоры.

До этого президент Турции выразил желание принять встречи любого формата по урегулированию украинского кризиса.

Летом в Стамбуле стартовал третий раунд диалога между российской и украинской делегациями.