Путин: Россию «надули» с Минскими соглашениями

Tекст: Дарья Григоренко

«Мы все-таки с доверием – с осторожным, но все-таки с доверием – относились к нашим договоренностям с нашими западными партнерами. Подписывая Минские соглашения, мы все-таки рассчитывали на то, что они будут соблюдаться. Но, как выяснилось, нас просто надули», – рассказал Путин в интервью для документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия», передает ТАСС.

Он добавил, что в плане наличия скрытой завуалированной интервенции в отношении России в 2022 году российские власти отчасти «чего-то не понимали», отчасти осторожно доверяли партнерам.

«[Западные партнеры] взяли просто паузу под предлогом необходимости соблюдения Минских соглашений для того, чтобы перевооружить Украину и подготовить к войне с Россией. Это тоже для нас опыт. И этот опыт мы, конечно, должны учитывать в будущем», – сказал российский лидер. Комментируя реплику о том, что сложно поверить, что Путина можно обмануть, президент заметил, что «каждого можно обмануть, но хотелось верить, потому что в таком состоянии находилась Россия».

«Это было понятно с самого начала 2000-х годов, что наш геополитический противник действует очень коварно, говорит одно, а делает совершенно другое. Я начал, тоже не сразу все понял, начал доносить до своих коллег, смотрите, вот вы говорите это, а делаете это», – сказал глава государства.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Киев и его европейских партнеров в многократных обманах о перемирии на Украине с 2014 года, подчеркнув, что Минские и другие договоренности не были выполнены.

В феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия намерена учитывать прошлые обманы Запада при формировании позиций в будущих переговорах по Украине.