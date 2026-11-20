Абсолютно любая еда имеет право на существование, но традиционная национальная кухня тем и отличается от экспериментальной и повседневной, что у блюд есть классические рецепты. Вот зачем нужен ГОСТ на русскую кухню.0 комментариев
В США раскритиковали Трампа за дружелюбие к Путину и Си Цзиньпину
Президент США Дональд Трамп столкнулся с волной критики на родине из-за теплого общения с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите в Китае.
Американский лидер во время двухдневной поездки в Шэньчжэнь обменивался объятиями и похвалами с лидерами России и КНР. Такое поведение вызвало недовольство в Вашингтоне, поскольку оно подрывает авторитет Соединенных Штатов среди союзников, пишет Bloomberg.
«Саммит продемонстрировал, что три лидера делают все возможное для разрушения американской мощи», – заявила бывшая сотрудница администрации Буша Кори Шейк. По ее мнению, ослабленный выборами президент позволил Москве избежать изоляции, а Пекину – занять доминирующее положение на мировой арене.
Сам Трамп назвал поездку успешной и подчеркнул свои выдающиеся связи с коллегами, назвав каждого из них другом. При этом критики отмечают, что глава государства проигнорировал внутренние проблемы страны, включая сбои в авиасообщении и банковской сфере, призвав американцев расслабиться. Ожидаемая встреча принесла мало конкретных результатов, ограничившись обсуждением реформы ООН и ядерного оружия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг открытая часть первых трехсторонних переговоров президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа продлилась более 10 минут. Американский лидер назвал российского коллегу своим другом перед началом двусторонней встречи. Глава Соединенных Штатов охарактеризовал беседу с Путиным как подготовку к переговорам с участием Си Цзиньпина.