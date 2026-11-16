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    16 ноября 2026, 13:22 • Новости дня

    Эксперт: Украина атакой на Крымский мост пытается сорвать мирные переговоры

    Эксперт Кнутов: Украина атакой на Крымский мост пытается сорвать мирные переговоры

    Эксперт: Украина атакой на Крымский мост пытается сорвать мирные переговоры
    @ Максим Чурусов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Атака ВСУ на Крымский мост, по которому в основном движутся легковые автомобили, преследует две цели – сорвать переговоры по урегулированию кризиса и спровоцировать Россию на неадекватные действия. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «На минувшей неделе прошли трехсторонние переговоры в Абу-Даби. По заявлениям американских представителей, идет подготовка к новым контактам. Однако Украина не меняет своей тактики и параллельно этим процессам продолжает действовать, копируя тактику международных террористов», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он напомнил, что только за последнее время произошла серия громких инцидентов: в частности, ВСУ ударили по портовой зоне Усть-Луги, в Петербурге подорвали автомобиль полковника ВВС и ПВО, а в Москве – машину журналиста. Теперь противник атаковал Крымский мост. «Сооружение не задействовано в переброске военных грузов. В основном по нему движутся легковые автомобили, и на Украине это прекрасно знают», – указал собеседник.

    Как полагает Кнутов, в своих действиях Киев преследует несколько целей. «Первая – сорвать переговоры, тем более что судьба участия европейцев еще не решена. А вторая – спровоцировать Россию на неадекватные действия», – детализировал он.

    «Украинская сторона надеется, что российская армия ошибется и ударит по объектам социальной инфраструктуры и мирным гражданам. Тогда оппоненты смогут использовать это для раскручивания уже известных провокационных нарративов: якобы с Москвой нельзя вести переговоры и стране нужно нанести стратегическое поражение, а для этого требуется ввод зарубежных контингентов на Украину», – описал эксперт логику киевских властей.

    Однако, как подчеркнул спикер, российский ответ представляет собой удары по объектам ВПК либо энергетики, обеспечивающей работу предприятий военно-промышленного комплекса, а также по логистике. Эта работа ведется планомерно и будет продолжена. «Кроме того, после атаки на Крымский мост специалисты изучат тактику применения БПЛА и выяснят, почему дронам удалось прорваться. Следует также ожидать усиления противовоздушной обороны в районе Крымского моста», – добавил он.

    Пока движение через мост перекрыто, людям следует следить за сообщениями региональных властей и не полагаться на слухи. «Возможно, стоит поднять вопрос о паромной переправе. Причем запускать ее нужно как можно скорее: это позволит свести к минимуму неудобства для граждан, пока идут восстановительные работы», – заключил Кнутов.

    Ранее ВСУ ударили по Крымскому мосту. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, движение транспорта будет ограничено ориентировочно до середины дня понедельника. «Для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы, в Керчи развернут оперативный штаб», – написал он, добавив, что держит ситуацию на личном контроле.

    В Минтрансе также заявили о приостановке движения по автомобильной части Крымского моста. «Ведутся восстановительные работы, оценивается возможность запуска движения в реверсивном режиме. Железнодорожное сообщение осуществляется в штатном режиме», – говорится в сообщении ведомства.

    Тем временем компания «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ), оператор пассажирских железнодорожных перевозок в Крым и Севастополь, сообщила, что из-за временного закрытия Крымского моста в пути задерживаются четыре поезда «Таврия»: Петербург – Керчь отправлением 14 ноября (на 4,5 часа), Москва – Керчь отправлением 14 ноября (на 3,5 часа) и Москва – Керчь отправлением 15 ноября (на два часа), а также состав Адлер – Керчь отправлением 15 ноября (на 4,5 часа).

    По данным Минобороны России, в ночь на 16 ноября силы ПВО уничтожили 1336 украинских беспилотников над 17 регионами России. Помимо Крыма, БПЛА были перехвачены над территориями Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Владимирской, Смоленской, Нижегородской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей.

    16 ноября 2026, 09:32 • Новости дня
    ВСУ нанесли удар по Крымскому мосту

    Глава Крыма Аксенов сообщил об ударе ВСУ по Крымскому мосту

    ВСУ нанесли удар по Крымскому мосту
    @ Максим Чурусов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что движение транспорта по Крымскому мосту ограничено ориентировочно до середины дня из-за нанесенного удара.

    «Враг нанес удар по Крымскому мосту. В связи с этим движение транспорта будет ограничено ориентировочно до середины дня», – сообщил глава республики Сергей Аксенов в Мах.

    Для ликвидации последствий атаки задействованы все необходимые службы, в Керчи развернут оперативный штаб.

    Он добавил, что держит ситуацию на личном контроле, и призвал доверять исключительно официальным источникам информации.

    Сведения о работе паромной переправы между полуостровом и портом «Кавказ» можно уточнить по телефону министерства транспорта Республики Крым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг информационный центр о ситуации на автоподходах сообщил о временном прекращении движения автомобилей по Крымскому мосту. В среду проезд автотранспорта по мосту также временно перекрыли.

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    16 ноября 2026, 11:46 • Новости дня
    Рогов призвал лишить Украину возможностей для атак на Крымский мост

    Рогов: Уничтожение Крымского моста остается идеей фикс киевского режима

    Рогов призвал лишить Украину возможностей для атак на Крымский мост
    @ Максим Чурусов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Надо сделать так, чтобы у ВСУ вовсе не было возможности совершать атаки на Крымский мост, для этого мы и ведем спецоперацию, сказал газете ВЗГЛЯД председатель комиссии ОП Владимир Рогов. Он отметил, что ПВО сработала отлично и в ходе атаки украинских дронов в понедельник Крымский мост не получил критических повреждений.

    «Уничтожение Крымского моста остается идеей фикс для Владимира Зеленского. Дело в том, что это сооружение демонстрирует: Россия – это созидание, в то время как режим, пришедший к власти в Киеве после переворота, – это разрушение», – отметил Владимир Рогов, председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии.

    Он напомнил, что ранее противник направлял на мост десятки тысяч беспилотников, безэкипажные катера, а также пытался организовывать теракты. Все это делалось в том числе для создания невыносимых условий жизни для крымчан. «То есть противоборствующая сторона постоянно прощупывает момент, когда сможет нанести непоправимый – по их собственным оценкам – удар по Крымскому мосту», – указал собеседник.

    По его мнению, нынешняя активизация ВСУ неслучайна. На днях ожидается встреча лидеров России, США и Китая в Шэньчжэне. «Украинская сторона в связи с этим пытается ослабить переговорные позиции Москвы и показать, что Россия якобы не достойна места в тройке ведущих держав», – уточнил Рогов. Кроме того, добавил он, в команде Зеленского считают, что ночь с воскресенья на понедельник – это удачный момент для медийного разгона.

    Между тем спикер допускает, что до 19 ноября противник может предпринять еще ряд ударов и диверсий. Как бы то ни было, ПВО сработала отлично, Крымский мост не получил критических повреждений. «Мы видим, что стянуты системы противовоздушной обороны, выставлена физическая защита – буи, сетки. Но все это – реакция на действия противника. Но надо сделать так, чтобы у ВСУ вовсе не было возможности совершать подобные атаки. Для этого мы и ведем спецоперацию», – подчеркнул собеседник.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц. Он напомнил, что противник в последнее время методично бьет по мостам, ведущим в Крым. «Так, 7 ноября дроны атаковали переправу через Миус на трассе «Новороссия» в Ростовской области – сухопутном коридоре в Крым через Мариуполь и Мелитополь. 15 ноября на той же трассе в Неклиновском районе поврежден путепровод над железной дорогой», – написал военкор в своем Telegram-канале.

    По его мнению, время выбрано неслучайно. «19 ноября в Шэньчжэне встречаются Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп. Киеву перед таким столом нужна картинка – у нас есть козыри на руках. Самый выгодный для заголовка объект на полуострове – мост… Его чинили после грузовика, восстанавливали после морских дронов. Починят и сейчас», – акцентировал военкор.

    Ранее ВСУ ударили по Крымскому мосту. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, движение транспорта будет ограничено ориентировочно до середины дня понедельника. «Для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы, в Керчи развернут оперативный штаб», – написал он, добавив, что держит ситуацию на личном контроле.

    Движение по автомобильной части Крымского моста временно перекрыто в результате атаки украинских беспилотников, железнодорожное сообщение функционирует штатно, сообщило Министерство транспорта.

    Тем временем компания «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ), оператор пассажирских железнодорожных перевозок в Крым и Севастополь, сообщила, что из-за временного закрытия Крымского моста в пути задерживаются четыре поезда «Таврия»: Петербург – Керчь отправлением 14 ноября (на 4,5 часа), Москва – Керчь отправлением 14 ноября (на 3,5 часа) и Москва – Керчь отправлением 15 ноября (на два часа), а также состав Адлер – Керчь отправлением 15 ноября (на 4,5 часа).

    По данным Минобороны России, в ночь на 16 ноября силы ПВО уничтожили 1336 украинских беспилотников над 17 регионами России. Помимо Крыма, БПЛА были перехвачены над территориями Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Владимирской, Смоленской, Нижегородской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей.

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    16 ноября 2026, 12:16 • Видео
    Как сделать Европу безопасной? Есть идеи

    Самое массовое издание Германии Bild сообщает о списке идей по достижению всеобщей безопасности. Их якобы озвучили представители России. Идеи довольно интересные. Если их реализовать, мир станет другим.

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    16 ноября 2026, 03:25 • Новости дня
    Фон дер Ляйен назвала «давление» на Россию целью переговоров по Украине
    Фон дер Ляйен назвала «давление» на Россию целью переговоров по Украине
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Финляндии Александр Стубб провели обсуждение возможных форматов участия Европы в мирных переговорах по Украине.

    «Европа будет тесно участвовать в этом процессе в формате E5 + ЕС. В то же время мы обеспечим максимальную поддержку Украине и максимальное давление на Россию», – написала фон дер Ляйен в соцсети X.

    Она подчеркнула, что Евросоюз продолжит оказывать Украине максимальную поддержку, одновременно наращивая давление на Россию.

    Глава ЕК выразила благодарность Финляндии за усилия по прекращению конфликта. Кроме того, стороны обсудили вопросы расширения Евросоюза в преддверии Форума по расширению ЕС, сойдясь во мнении, что «более крупный и сильный Союз создаст более процветающую и независимую Европу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Песков сообщил об отсутствии контактов Москвы с выбранными в ЕС переговорщиками по урегулированию на Украине.

    Кремль также заявил об отсутствии планов менять состав российской делегации для участия в трехсторонних переговорах. В начале месяца замглавы МИД Александр Грушко объяснил реакцию Евросоюза на телефонный разговор Стубба и премьер-министра Норвегии Стере с президентом России Путиным.

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    16 ноября 2026, 12:00 • Новости дня
    RFI: Французские военные тайно находятся на Украине с лета
    RFI: Французские военные тайно находятся на Украине с лета
    @ Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Франции по меньшей мере с лета тайно действуют на территории Украины, где занимаются подготовкой украинских солдат и техническим обслуживанием военной техники.

    Секретная миссия под названием Volia состоит из небольших групп военнослужащих, которые отправляются на Украину для выполнения краткосрочных задач. Французские военные не принимают непосредственного участия в боевых действиях, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию RFI.

    Основными задачами миссии стали обучение военнослужащих ВСУ и обслуживание высокоточных ракет, самоходных артиллерийских установок Caesar и самолетов Mirage 2000. Власти решили отказаться от привлечения гражданских специалистов и направили на Украину солдат из обычных армейских подразделений.

    Для сокрытия присутствия контингента используется миссия Gerfaut, официально действующая в Польше. Военнослужащим предписывается говорить, что они направляются именно в эту страну.

    Власти Франции никогда официально не подтверждали присутствие своих солдат на Украине, а национальный парламент не был уведомлен о существовании миссии. Председатель комиссии Сената Франции по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Седрик Перрен назвал информирование парламента конституционной обязанностью.

    «Президент республики, как только войска задействованы, должен проинформировать парламент в установленный срок», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о подготовке западных стран к интервенции на Украине.

    Французская радиостанция Europe 1 сообщила о готовности Парижа направить военнослужащих на украинскую территорию после прекращения огня.

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    16 ноября 2026, 11:45 • Новости дня
    Каллас решила косвенно влиять на переговоры с Россией

    Каллас пообещала влиять на переговоры с Россией вопреки отстранению

    Каллас решила косвенно влиять на переговоры с Россией
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила намерение участвовать в формировании позиции Евросоюза на переговорах с Россией и США по Украине, несмотря на решение европейских лидеров не включать ее в официальную делегацию.

    Руководитель внешнеполитической службы Евросоюза планирует использовать свои ресурсы для контроля за ходом обсуждения украинского урегулирования, передает ТАСС.

    «Лидеры, конечно, приняли такое решение – решать им. Но я провожу встречи министров иностранных дел каждый месяц, у меня эксперты в дипслужбе ЕС, которые знают эти переговоры, которые работали с Россией, поэтому я могу продолжать работать по сути переговоров, чтобы сохранять их фокус на этом», – заявила Каллас перед встречей глав МИД Евросоюза в Брюсселе.

    По ее мнению, европейским странам необходимо требовать прекращения огня в качестве предварительного условия для начала переговорного процесса, а также полностью отказаться от обсуждения архитектуры безопасности в Европе.

    На саммите в Дублине 13 ноября лидеры ЕС утвердили техническую делегацию для переговоров в формате «ЕС+Е5», куда вошли представители Еврокомиссии, Евросовета, Германии, Франции, Италии, Польши и Британии. Дипломатическая служба Каллас в эту группу не попала.

    Итальянский эксперт Андреа Бьянки отметил, что Евросоюз утратил дипломатические навыки и не способен сформировать адекватную позицию для диалога с Москвой или назначить приемлемого для всех переговорщика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Брюсселе усомнились в компетентности главы европейской дипломатии Каи Каллас.

    В пятницу председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объяснили причины отсутствия Каи Каллас в переговорной группе.

    Глава европейской дипломатии призвала страны Евросоюза отказаться от диалога с Москвой по архитектуре безопасности.

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    16 ноября 2026, 12:30 • Новости дня
    Дипломат оценил слова фон дер Ляйен о формате переговоров с Россией

    Дипломат Долгов: Евросоюз не понимает цели мирных переговоров

    Дипломат оценил слова фон дер Ляйен о формате переговоров с Россией
    @ Li Mangmang/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Последние заявления европейских лидеров в контексте украинского кризиса говорят лишь об одном – участие в урегулировании нужно им для саботирования переговоров, а не для достижения реального прогресса, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее ЕС заявил о намерении участвовать в переговорах по формату E5+ЕС.

    «Европейцев не пустили в зал переговоров в Абу-Даби, где проходила встреча представителей России, США и Украины», – напомнил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол РФ. Он обратил внимание – тот факт, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен огласила формат желаемого участия в переговорном треке, вовсе не означает реальный допуск европейских представителей.

    Спикер также напомнил слова официального представителя МИД России Марии Захаровой, что участие европейских стран в переговорах не обсуждалось на недавней встрече российского лидера Владимира Путина со спецпосланниками американского президента Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле.

    «Дело не в форматах присутствия Брюсселя за столом переговоров, а в создании, что называется, добавленной стоимости этого диалога», – указал он. В связи с этим спикер упомянул озвученное намерение представителей ЕС давить на Россию в ходе встреч.

    «Дипломатический трек существует не для того, чтобы пытаться оказывать коллективное воздействие на одну из сторон, а для поиска концепции новой архитектуры безопасности Европы. Пока в Брюсселе этого не поймут, на мой взгляд, европейским делегатам нечего делать за столом», – полагает Долгов.

    Более того, продолжил собеседник, в последние недели лидеры ЕС заявляли об отсутствии необходимости создавать новую архитектуру общеевропейской безопасности. «В связи с этим непонятно, что они вообще хотят обсуждать на переговорах», – подчеркнул спикер. По его мнению, почти все заявления лидеров ЕС, касающиеся переговорного трека, «больше похожи на фарс и попытку саботировать сам процесс».

    Кроме того, напомнил он, главы ряда государств Европы, проявляющих дипломатическую активность, в течение ближайшего года могут потерять свои посты. «Внутриполитический авторитет тех же Макрона и Мерца стремится к нулю. На этом фоне их попытки навязать свою концепцию Москве и Вашингтону выглядят еще более странными», – указал спикер.

    Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом на полях неформального саммита ЕС в Дублине сообщила, что европейская сторона намерена участвовать в переговорах по урегулированию украинского кризиса.

    «Мы обсудили мирные переговоры между Украиной и Россией. Европа будет активно участвовать в этом процессе в формате E5+ЕС. Мы обеспечим максимальную поддержку Киеву и максимальное давление на Москву», – заверила дипломат в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    «Я приветствую возобновление импульса в продвижении трека к справедливому и прочному миру. Сильное европейское присутствие имеет важное значение. Мы договорились о создании команды – группы стран «Европа-5» плюс институты ЕС. Мы будем защищать как украинские, так и европейские интересы», – добавила она.

    Формат E5+ЕС предполагает участие в переговорах представителей Германии, Франции, Британии, Италии и Польши, а также Еврокомиссии и Евросовета. По данным Politico, их присутствие планируется на уровне советников по национальной безопасности.

    Также присутствовавший в Дублине Владимир Зеленский призвал правительства стран ЕС активизироваться для того, чтобы принять участие в мирных переговорах. «Нам необходимо убедиться, что Европа станет постоянным участником этих встреч», – сказал украинский деятель.

    При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что выбранные странами Европы переговорщики не пытались установить контакт с Москвой. По его словам, представители ЕС смогут присоединиться к мирным переговорам, когда продемонстрируют реальную готовность способствовать урегулированию. Газета ВЗГЛЯД писала, как Москва в Абу-Даби начала переустройство европейской безопасности.

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    16 ноября 2026, 06:59 • Новости дня
    Россия сократила поставки газа в Турцию

    ТАСС: Поставки российского газа в Турцию за девять месяцев снизились на 18%

    Россия сократила поставки газа в Турцию
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия по итогам января – сентября 2026 года сократила трубопроводные поставки газа в Турцию на 18% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

    Согласно подсчетам ТАСС на основе данных Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции, в сентябре страна импортировала из РФ по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» суммарно 968 млн куб. м газа.

    Всего в январе – сентябре прокачка российского газа в Турцию достигла 13,1 млрд куб. м.

    Ранее глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар объяснил сокращение закупок природного газа у России его высокой стоимостью, но отметил, что Анкара не собирается прекращать торговлю с Москвой. «Газпром» на фоне этих заявлений турецкой стороны привел данные о росте трубопроводных поставок в республику осенью текущего года. За первые пять дней ноября объем газа, поставленного турецким потребителям, почти в четыре раза превысил значения за аналогичный период октября и сентября. Совокупные поставки «Газпрома» в Турцию за октябрь выросли по отношению к сентябрю на 78%.

    За 2025 год прокачка российского газа в Турцию достигла 21,16 млрд куб. м.

    Россия поставляет газ в Турцию по двум трубопроводам через Черное море. «Голубой поток» был введен в эксплуатацию в начале 2003 года, его проектная мощность составляет 16 млрд куб. м в год, общая протяженность – 1 213 км. Экспортный газопровод «Турецкий поток» состоит из двух ниток, одна из которых предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Суммарная мощность «Турецкого потока» составляет 31,5 млрд куб. м, его эксплуатация началась в январе 2020 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее объемы поставок российского трубопроводного газа турецким потребителям увеличились почти в четыре раза.

    Также объем транзита российского природного газа по европейской нитке трубопровода «Турецкий поток» снизился на 4%.

    Кроме того, объем прокачки российского газа на турецкий рынок заметно уменьшился.

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    16 ноября 2026, 11:07 • Новости дня
    Движение автомобилей по Крымскому мосту остановили после атаки украинских БПЛА

    Минтранс: Движение автомобилей по Крымскому мосту остановлено после атаки БПЛА

    Движение автомобилей по Крымскому мосту остановили после атаки украинских БПЛА
    @ Максим Чурусов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Движение по автомобильной части Крымского моста временно перекрыто в результате атаки украинских беспилотников, железнодорожное сообщение функционирует штатно, сообщило Министерство транспорта.

    Движение по автомобильной части сооружения приостановлено из-за атаки украинских дронов на инфраструктуру моста, сообщает Минтранс.

    В настоящее время ведутся восстановительные работы и оценивается возможность запуска реверсивного движения. Железнодорожное сообщение работает в обычном режиме. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил об ударе ВСУ по Крымскому мосту.

    Южная транспортная прокуратура сообщила о задержке поездов крымского направления.

    Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал атаку на Крымский мост попыткой Киева сорвать переговорный процесс.

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    16 ноября 2026, 04:18 • Новости дня
    МВД раскрыло схему кражи аккаунтов на «Госуслугах» через домовые чаты

    Мошенники стали красть аккаунты «Госуслуг» через домовые чаты

    Tекст: Катерина Туманова

    Мошенники начали дистанционно похищать учетные записи россиян на портале «Госуслуги», представляясь администраторами домовых чатов, сообщили в МВД России.

    Для реализации схемы злоумышленники пишут жертвам в мессенджерах от лица администраторов чата жителей дома. Под разными предлогами людям сообщают о необходимости покинуть переписку, передает ТАСС.

    Мошенники убеждают собеседника, что для удаления номера из списка участников требуется назвать код, который придет в СМС. Если человек выполняет указание, злоумышленники получают пароль для входа в его учетную запись на портале «Госуслуги».

    В МВД призвали россиян никогда не передавать неизвестным лицам по телефону личную информацию, включая коды из сообщений, независимо от того, кем называет себя собеседник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД сообщило о краже мошенниками аккаунтов детей в мессенджерах для вымогательства денег у родителей. До этого ведомство рассказало о выманивании денег под предлогом взлома профиля на «Госуслугах». Сенатор Шейкин предупредил о рассылке сообщений об отключении платной подписки для получения доступа к аккаунтам на портале.

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    16 ноября 2026, 07:53 • Новости дня
    ВОЗ отметила значительное увеличение продолжительности жизни в России

    ВОЗ: Продолжительность жизни в России с 2000 года выросла до 72,4 года

    ВОЗ отметила значительное увеличение продолжительности жизни в России
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия достигла значительных результатов в увеличении продолжительности жизни, показатель вырос с 2000 года на 7,2 года и составил 72,4 года, сообщил глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Батыр Бердыклычев.

    «Значительного прогресса добились и в России. Ожидаемая продолжительность жизни увеличилась с 65,2 года в 2000 г. до 72,4 в 2023 г. Одновременно значительно снизилась вероятность смерти в возрасте от 30 до 70 лет от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета и хронических респираторных заболеваний – с 38% в 2002 г. примерно до 22% в 2021 г.», – заявил Бердыклычев в интервью «Ведомостям», передает ТАСС.

    Он отметил положительное влияние традиций профилактического осмотра и диспансерного наблюдения в стране. Бердыклычев назвал такие практики важным элементом системы здравоохранения, благодаря которым специалисты выявляют у пациентов заболевания на ранних стадиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о восстановлении общемирового показателя ожидаемой продолжительности жизни до допандемийного уровня в 73,3 года.

    Также вице-премьер Татьяна Голикова отметила нацеленность отечественной системы здравоохранения на увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет.

     Кроме того, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил о возможности достижения показателя в 78 лет к 2030 году.

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    16 ноября 2026, 11:19 • Новости дня
    Задержанный в Крыму агент СБУ рассказал об интересе куратора к ПВО и флоту

    Агент СБУ рассказал на допросе о сборе данных о Черноморском флоте и ПВО

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Задержанный в Крыму агент Службы безопасности Украины (СБУ) рассказал на допросе, что его куратора интересовали расположение ПВО в регионе, корабли Черноморского флота, номера на армейских машинах и тактические знаки.

    «Я снимал позиции российского зенитного ракетного комплекса… Вот с этого места фотографировал проходящие военные корабли, три или четыре раза, а потом через WhatsApp (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД) отправлял фото кураторам Украины», – цитирует подозреваемого РИА «Новости».

    Об этом он заявил на видео, предоставленном ФСБ.

    По его словам, куратором был его знакомый, с которым он периодически созванивался. Мужчина делал снимки кораблей с пляжа, куда ездил с женой. Позже куратор прислал ему координаты в Симферополе, где агент должен был забрать компоненты для взрывного устройства из тайника на бывшей свалке.

    «Я приехал на это место… среди мусора лежал черный пакет, который мне удалось забрать. Но во время этого меня взяли сотрудники ФСБ», – добавил задержанный.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Крыму задержали завербованного украинскими спецслужбами мужчину за сбор данных о Черноморском флоте и подбор мест для тайников со взрывчаткой.

    На прошлой неделе Южный окружной военный суд приговорил к 17 годам колонии Сергея Терещенко за передачу украинской разведке сведений о ПВО и РЛС Черноморского флота в Севастополе.

    В прошлом месяце задержанный в Крыму агент СБУ признался в передаче куратору фотографий и координат кораблей Черноморского флота.

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    16 ноября 2026, 12:06 • Новости дня
    Из Польши за одобрение теракта в Кракове депортировали двух украинцев

    Radio Zet: Из Польши депортировали двух украинцев за одобрение теракта в Кракове

    Tекст: Ольга Иванова

    Польская полиция задержала и депортировала из страны двух молодых граждан Украины за угрозы прохожим и публичное одобрение стрельбы в Кракове.

    Двое украинцев 18 и 19 лет были задержаны во Вроцлаве, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Radio Zet.

    По словам представителя полицейского управления Вроцлава Александры Фреус, они кричали, что являются террористами и у них в квартире заложена бомба, а также делали вид, что целятся в прохожих, имитируя звуки стрельбы. В руках у них были копии огнестрельного оружия.

    Кроме того, задержанные публично одобряли теракт в Кракове.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе польская полиция задержала девять человек за выражение одобрения теракту в Кракове в интернете.

    Днем ранее полиция задержала пятерых возможных последователей краковского террориста.

    В тот же день устроивший стрельбу в Кракове скончался в больнице.

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    16 ноября 2026, 09:10 • Новости дня
    ВС России поразили сухогруз и железнодорожный локомотив ВСУ

    ВС России поразили сухогруз с оружием в порту Черноморск и локомотив в Запорожье

    ВС России поразили сухогруз и железнодорожный локомотив ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России поразили сухогруз в порту Черноморск и железнодорожный локомотив в районе ж/д станции Запорожье, сообщило Министерство обороны.

    В результате удара ВС России был поражен сухогруз на переходе морем, доставлявший в порт Черноморск военные и двойные грузы для украинской армии, сообщает Минобороны.

    Также беспилотники поразили железнодорожный локомотив в районе станции Запорожье, который использовался для перевозки грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Минобороны сообщило об ударе беспилотниками по портовой инфраструктуре и судам, задействованным в интересах украинской армии.

    В тот же день военное ведомство заявило о поражении сухогруза с оружием и двух локомотивов ВСУ.

    На прошлой неделе российские военные нанесли удар по сухогрузу с вооружением для ВСУ в акватории Черного моря.

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    16 ноября 2026, 08:07 • Новости дня
    Экипаж новейшего «Солнцепека» назвал скорость главным преимуществом машины

    Российские военные назвали скорость главным преимуществом нового «Солнцепека»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Механик-водитель тяжелой огнеметной системы ТОС-1А БМ2М «Солнцепек» с позывным Север заявил, что главным преимуществом новой машины является высокая скорость передвижения.

    Экипаж новейшей тяжелой огнеметной системы ТОС-1А БМ2М «Солнцепек» группировки войск «Север» высоко оценил ходовые качества машины во время первого выезда, передает РИА «Новости».

    «Главное преимущество новой машины, которое отметил экипаж, – скорость передвижения. Пуск реактивных снарядов занимает около минуты. Мы должны как быстро приехать, так и быстро уехать с огневой позиции. Скорость здесь наше все», – поделился механик-водитель.

    По его словам, предыдущие версии системы создавались на базе танка Т-72 с дизельным двигателем, тогда как новая модификация получила газотурбинный двигатель Т-80. Кроме того, машина оснащена мощными вычислительными комплексами и современной системой наведения для более точной боевой работы.

    Боец добавил, что маневренность и простота управления позволяют эффективно передвигаться по пересеченной местности и асфальтированным дорогам в условиях повышенной активности беспилотников противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник артиллеристы группировки войск «Север» уничтожили склад с боеприпасами, миномет, 14 пунктов управления дронами и 69 военнослужащих ВСУ.

    В субботу военнослужащий с позывным Аладдин сообщил об уничтожении беспилотников ВСУ на высоте до 200 метров группами огневой поддержки тяжелых огнеметных систем «Солнцепек».

    Ранее концерн «Уралвагонзавод» заявил о высокой эффективности систем ТОС-1А в уничтожении живой силы и укреплений противника в ходе спецоперации на Украине.

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    16 ноября 2026, 08:13 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве более 190 беспилотников
    Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве более 190 беспилотников
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что за минувшие ночь и утро российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали на подлете к Москве почти 200 беспилотников.

    В период с 17:00 воскресенья до 08:00 понедельника в сторону Московского региона направлялись около 600 беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Большая часть этих дронов была уничтожена системами противовоздушной обороны Министерства обороны на дальних подступах. При этом 191 аппарат был нейтрализован непосредственно на подлете к столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник мэр столицы Сергей Собянин заявил об уничтожении 57 летевших к Москве беспилотников.

    В воскресенье российские силы противовоздушной обороны сбили еще десять дронов.

    Ранее столичный градоначальник доложил о подавлении атаки 31 беспилотного летательного аппарата на подлете к городу.

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