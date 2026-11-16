Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
Число сбитых ПВО летевших на Москву дронов достигло 57 штук
Силы ПВО уничтожили еще 10 летевших к Москве беспилотников
Российские силы ПВО уничтожили еще десять летевших к Москве беспилотников, общее число которых достигло 57 штук, сообщил в Max-канале мэр столицы Сергей Собянин.
«Системой ПВО Минобороны уничтожено ещё 10 беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.
Собянин уточнил, что на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.
С полуночи на подлете к столице были уничтожены 57 дронов ВСУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил об уничтожении 47 украинских беспилотников. К вечеру воскресенья мэр заявил об уничтожении 82 направлявшихся в сторону столицы украинских дронов. Вечером воскресенья аэропорт Внуково перешел на работу с рейсами по согласованию, за ним последовал Шереметьево.