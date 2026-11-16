Врач Водовозов объяснил правила использования жаропонижающих

Терапевт Водовозов объяснил правила использования жаропонижающих

Tекст: Катерина Туманова

«Первая фаза, когда в нашем головном мозгу смещается так называемая установочная точка. <...> И вот тут человеку становится холодно, потому что получается довольно большая разница в температурах. И пока у больного идет озноб, очень важно предложить ему что-нибудь согревающее, например, одеяло, теплое питье или что-то в этом роде», – объяснил врач в интервью радио Sputnik.

Вторая фаза наступает, когда организм достигает нужной температуры, и озноб прекращается. В этот период необходимо прекратить согревать больного, чтобы дать возможность организму сбросить излишки тепла через потоотделение, отметил специалист.

Точных значений температуры для приема жаропонижающих нет, ориентироваться нужно на самочувствие. Если повышение переносится плохо, появляются ломота в суставах, мышечные боли или головная боль, следует использовать препараты, которые также обладают обезболивающим и противовоспалительным действием.

Однако первые два дня при хорошей переносимости лучше позволить иммунитету бороться с болезнью самостоятельно, заключил терапевт.

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